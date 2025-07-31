Yola fırlayan çocuğa motosikletler çarptı! Feci kaza kamerada

Mersin'in Anamur ilçesi Yalıevleri Mahallesi'nde meydana gelen kazada, aniden koşarak yola çıkan küçük yaştaki bir çocuğa seyir halindeki iki motosiklet çarptı. İlk motosiklet çocuğa temas ederken, hemen ardından gelen ve üzerinde 2 kişinin bulunduğu ikinci motosiklet çocuğu altına aldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuk yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğu ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.