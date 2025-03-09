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 | Berkay Alptekin

Saç ekimi felakete dönüştü! İşini bırakmak zorunda kaldı

İskoçya'nın Glasgow şehrinde yaşayan 57 yaşındaki bir adam, saç ekimi operasyonunun hayatını mahvettiğini dile getirdi. İnsan içine çıkamayacak hale gelen adam, işini de bırakmak zorunda kaldığını ifade etti.

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Saç ekimi felakete dönüştü! İşini bırakmak zorunda kaldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.03.2025
saat ikonu 17:20
|
GÜNCELLEME:
09.03.2025
saat ikonu 17:23

İskoçya'nın Glasgow şehrinde yaşayan 57 yaşındaki Mark Sweeney, geçirdiği başarısız saç ekimi operasyonunun hayatını mahvettiğini ileri sürdü. Alnında büyük mor izler oluşan Sweeney, halkın içine çıkamayacak hale geldiğini ve bu nedenle garsonluk mesleğini bırakmak zorunda kaldığını ifade etti.

Saç ekimi için memleketi Glasgow'daki 'Merchant City Medical' kliniğine giden Sweeney, burada kendisine profesyonel bir hizmet vaat edildiğini söyledi. Ancak klinikteki sürecin tam anlamıyla bir felakete dönüştüğünü belirtti. Operasyon sonrası alnında büyük bir yara izi kalan Sweeney, saçlarını gizleyecek şekilde öne doğru tarayarak izleri kamufle ettiğini dile getirdi.

"HAYATIMI MAHVETTİLER"

Yaşadığı mağduriyet sebebiyle işini bırakmak zorunda kalan Sweeney, "Hayatımı mahvettiler, tamamen mahvettiler ve bunu değiştirmek için elimden hiçbir şey gelmiyor." ifadelerine yer verdi.

3.500 sterlin (yaklaşık 165 milyon TL) ödediği operasyonun ardından alnında büyük bir yara izi ve başının yan tarafında kelleşme meydana geldiğini söyledi.

Saç ekimi sonrası kendisini tanınmaz halde bulduğunu söyleyen Sweeney, anksiyete ve depresyon nedeniyle ilaç kullanmaya başlamak zorunda kaldığını belirtti.

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