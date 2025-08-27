Menü Kapat
Editor
Editor
 Sumru Tarhan

Teknofest Mavi Vatan ziyaretçi kayıt nasıl yapılır? 2025 Mavi Vatan tarihleri ve nerede olacağı belli oldu

TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenecek TEKNOFEST Mavi Vatan ziyaretçi kayıtları başlarken, gidecek olanlar Mavi Vatan ziyaretçi kaydı nasıl, nereden yapılır araştırmaya başladı. Duyuruya göre Teknofest Mavi Vatan 30-31 Ağustos tarihlerinde gerçekleşirken nerede olacağı da açıklamada yer aldı.

Teknofest Mavi Vatan ziyaretçi kayıt nasıl yapılır? 2025 Mavi Vatan tarihleri ve nerede olacağı belli oldu
'a gidecek olanlar ücretli mi, paralı mı merak ederken resmi internet sitesinde halka açık olduğu belirtildi. İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda gerçekleştirilecek olan etkinliğe katılabilmek için online olarak ziyaretçi kaydı yaptırmanız gerekiyor. İşte Mavi Vatan kayıt işlemleri!

TEKNOFEST MAVİ VATAN ZİYARETÇİ KAYIT NASIL YAPILIR?

2025 yılında 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan Teknofest Mavi Vatan için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Teknofest, “Mavi Vatan” temasıyla ve sanayii tutkunlarını odağında bir araya getirmeyi amaçlıyor. Etkinlikte Türkiye'nin denizlerdeki gücü ve teknolojik yetkinliğini gençlere göstermek amaçlanırken İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması da düzenlenecek.

Teknofest Mavi Vatan ziyaretçi kayıt nasıl yapılır? 2025 Mavi Vatan tarihleri ve nerede olacağı belli oldu

Ücretsiz olarak katılabileceğiniz Mavi Vatan'a giriş yapabilmek için online olarak kayıt yaptırmanız gerekiyor. Sınırlı katılım olması nedeniyle her katılımcı için ayrı bilet oluşturulması gerekirken 7 yaş altı çocuklara kayıt şartı bulunmuyor. "Etkinlik alanına ziyaretçi giriş ve çıkışları ise kayıt olduğunuz seans saatleri arasında yapılacaktır." ifadesi de kullanıldı. Ziyaretçi kaydı yapmak için Teknofest resmi internet sitesinin yönlendirdiği siteyi kullanabilirsiniz.

Teknofest Mavi Vatan ziyaretçi kayıt nasıl yapılır? 2025 Mavi Vatan tarihleri ve nerede olacağı belli oldu

TEKNOFEST MAVİ VATAN NEREDE 2025?

Türkiye'nin denizlerdeki gücünün göz önüne serileceği etkinlikte ziyaretçiler TCG Anadolu ve TCG Piri Reis gibi Türk donanmasının gözde gemilerini gezebilirken, sergiler, denizcilik kültürünü yaşatmayı amaçlayan yarışmalar, sanal gerçeklik gözlükleriyle keşfedilebilecek interaktif oyun alanları, SAT ve SAS Komutanlığı personeli tarafından gerçekleştirilecek özel gösterilere de şahitlik edebilecek. “Türk Denizcilik Tarihi Zaman Tüneli” etkinliğinin de yapılacağı Mavi Vatan bu yıl İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda gerçekleştirilecek. Ücretsiz olacak olan Teknofest Mavi Vatan için bekleyiş sürüyor.

Teknofest Mavi Vatan ziyaretçi kayıt nasıl yapılır? 2025 Mavi Vatan tarihleri ve nerede olacağı belli oldu

TEKNOFEST MAVİ VATAN HANGİ GÜNLER, NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen etkinlik 30-31 Ağustos tarihlerinde gerçekleşirken 3 farklı seans seçeneği bulunuyor. Teknofest internet sitesinde yer alan açıklamaya göre ziyaret saatleri şöyle:

09:00-12:00
12:00-15:00
15:00-18:00

TEKNOFEST ZİYARETÇİ KAYDI YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

