Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

'TEKNOFEST Mavi Vatan'da 9 geminin Boğaz'dan geçişi ilgiyle karşılandı

TCG Anadolu ve tarihi Savarona yatının da dahil olduğu 9 gemi, 'TEKNOFEST Mavi Vatan' etkinliği kapsamında İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Bu görkemli geçit töreni, Beşiktaş Sahili'nde toplanan binlerce kişinin büyük ilgisiyle karşılandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.08.2025
saat ikonu 17:55
|
GÜNCELLEME:
24.08.2025
saat ikonu 18:11

ve Savarona yatının da aralarında bulunduğu 9 geminin 'TEKNOFEST Mavi Vatan' kapsamında İstanbul Boğazı'ndan düzenlenen geçiş töreni, Beşiktaş Sahili'nde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

"TEKNOFEST Mavi Vatan" kapsamında TCG Anadolu ve Savarona yatının da aralarında bulunduğu 9 gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Bu kapsamda gerçekleştirilen törenden saatler önce Beşiktaş Sahili'ne gelen yerli ve yabancı turistler, aileleri ile gemilerin Boğaz'dan geçişini izlemek için sahilde yerini aldı. Birçok kişi o anları cep telefon kameraları ile kaydederken, bazıları da sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. Öte yandan çok sayıda vatandaş da yanlarında getirdikleri Türk bayraklarını sallayarak gemilere eşlik etti.

TÜRK BAYRAĞI VE MEHTER MARŞIYLA SELAMLADILAR

TCG Anadolu'nun Boğaz'dan geçtiği sırada coşku daha da arttı. Kalabalığın alkış ve tezahüratlarla gemiyi selamladığı görüldü. Bir vatandaş ise hoparlörle mehter marşı açarak geçişi kutladı. Sahilde bulunan yabancı turistler de ilgiyle izledikleri anları cep telefonlarıyla kaydetti. Bazılarının Türk bayrağıyla hatıra fotoğrafı çekildiği gözlendi.

'TEKNOFEST Mavi Vatan'da 9 geminin Boğaz'dan geçişi ilgiyle karşılandı

"BUGÜN ÖZELLİKLE BURAYA İZLEMEK İÇİN GELDİK"

Özellikle geçiş törenini izlemek için geldiğini söyleyen Hasan Kamil Çelebi, "Çok gurur duyduk, Türkiye'nin güzel başarısı. Bunun devamını istiyoruz, gururlandık. Bugün özellikle buraya izlemek için geldik. Biz güçlü bir ülkeyiz. Daha güçlü olacak. Mecidiyeköy'den geldim. Bu gemileri görebilmek için saat 15.00'ten beri burada bekliyorum. Çok güzel, muhteşemdi. Güven ve huzur buldum. Geleceğimizi güvence altında hissediyoruz. Türk Devleti sağ olsun. Gemileri organize eden ve Atatürk'ün gemisini yapan kişilere çok teşekkür ediyorum büyük başarı. Gurur duyuyoruz" diye konuştu.

"ÜLKEM VE MİLLETİM ADINA GERÇEKTEN ÇOK GURUR VERİCİ BİR AN"

Bu anı yaşamanın her şeye değeceğini söyleyen Alparslan Atılgan ise, "Ülkem ve milletim adına gerçekten çok gurur verici bir an. Ülkemizin savunma sanayide geldiği noktayı gösteriyor. Gerçekten çok gurur duyduk. Bu duyguyu bize yaşatan Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu anı yaşamak için geldim. Bağcılar'dan geliyoruz. Geçiş töreninden 2 saat önce geldik. Bu anı yaşamak her şeye değer. Sıcakta kalmaya da değer" dedi.

'TEKNOFEST Mavi Vatan'da 9 geminin Boğaz'dan geçişi ilgiyle karşılandı

Çok güzel ve keyifli vakit geçirdiğini söyleyen Aycan Yavuz isimli vatandaş ise, "Çok güzeldi. Öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gemisini görmek çok büyük bir heyecan oluşturdu bana. Ben Düzce'den geliyorum. Şans eseri denk geldim. Gerçekten mükemmel bir gösteri oldu" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Osmanlı'nın kayıp hazinesi bulundu! Vuruldu, battı, yıllar sonra geri döndü
ETİKETLER
#güvenlik
#tcg anadolu
#türk bayrağı
#Savarona
#Teknofest Mavi Vatan
#İstanbul Boğazı
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.