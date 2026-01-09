Menü Kapat
TGRT Haber
Arama Kapat
Politika
Mustafa Destici Türkiye için en büyük tehdidi açıkladı: Büyük yıkım olur

Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici, Suriye ordusuna entegre olmayan terör örgütü PKK/YPG'ye tepki gösterip "Çekilme ve silah bırakma niyetleri yok, oyalama taktiği var" diye konuştu. 20 bin TL'ye çıkarılması beklenen en düşük emekli maaşı için el yükselten Mustafa Destici, talep ettiği rakamı paylaştı. Türkiye'yi bekleyen en büyük tehlikeyi de açıklayan Destici, "Ekonomiden, Suriye'den daha önemli. Türkiye için yıkım olur" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Basın Federasyonu'nda (TÜBAF) düzenlenen "Anadolu Sohbetleri" kapsamında TÜBAF Başkanı Sinan Burhan ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada gazetecilerin sorularını cevaplayan Destici, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"PKK OYALIYOR, SİLAH BIRAKMAYA NİYETİ YOK"

Suriye ordusunun Halep'te terör örgütü PKK/YPG ile çatışmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Destici, geçmişte Suriye'de bir cunta rejimi olduğunu, ancak şu an için iç barışını tesis etmiş bir Suriye göremediklerini belirtti.

Destici, SDG'nin, Amerika'nın desteği olduğu sürece kendini feshetmeyeceğini vurgulayarak, "İşin başından beri bir oyalama taktiği var. Ve bulunduğu yerlerde kontrol ettiği noktalardan da geri çekilme gibi bir niyeti yok. Silah bırakma gibi bir niyeti yok. Suriye merkezi hükümeti ile tam entegrasyon gibi bir niyeti yok." diye konuştu.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 30 BİN TL'NİN ÜZERİNDE OLMALI"

Bir gazetecinin, en düşük emekli maaşına ilişkin sorusu üzerine Destici, "Emekli maaşlarının en azından 30 bin liranın üzerinde olması gerektiği ve emeklilikle ilgili de kademeli bir şekilde düzenlemeye ihtiyaç olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA YASAĞINA DESTEK

Mustafa Destici, 15 yaşın altına yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin soru üzerine, şunları söyledi:

"İnternete erişim noktasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın şu anda bir çalışması var. Biz o düzenlemeyi önemli bir adım olarak görüyoruz. Şu anda Türkiye için en büyük tehdit aile kurumumuzun büyük bir dumura uğraması, büyük bir yıpranmayla karşı karşıya kalması. Bu Suriye hadisesinden de daha önemli, ekonomik meselelerden de daha önemli. Çünkü ekonomi bugün kötü olur, yarın iyi olur. Ama biz aileyi kaybedersek, aile hayatı noktasında zafiyet yaşar ve burada büyük dejenerasyonlar meydana gelirse bu Türkiye için bir yıkım olur."

CHP'Lİ BELEDİYELERE ELEŞTİRİ

Destici, Ankara'da artan trafik ve su kesintilerine ilişkin bir soru üzerine, bu problemin son zamanlarda ciddi şekilde arttığını ifade etti. Su konusunda 7 yılda kalıcı çözüm adına bir adım atılmadığını ifade eden Destici sözlerine şöyle devam etti:

"Maalesef burada özellikle belediyelerin önemli bir kısmında şunu görüyoruz, CHP'li belediyeler şu anda birbirleriyle adeta o konuda yarışıyorlar. Altyapı yatırımları yerine, su, ulaşım noktasında yapacakları yatırımları erteleyip tamamen oy almaya yönelik ya da kendilerini başkanlıkta tutacak yardımlar, projelere ağırlık verdiler. Dolayısıyla ne metro yapabildiler ne yeni yollar ya da kavşaklar açabildiler ne de su gibi hayati bir meselede maalesef Ankara'yı susuzluktan uzun süre kurtaracak yatırımları da bırakın bitirmeyi, henüz başlatamadılar bile."

