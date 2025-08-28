Menü Kapat
27°
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Teknofest Mavi Vatan etkinlik programı ve takvimi 2025! 28 - 31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek

İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda 28 Ağustos'ta başlayacak ve 31 Ağustos'a kadar sürecek olan Teknofest Mavi Vatan bugün başlıyor. Binlerce vatandaşın heyecanla beklediği Teknofest Mavi Vatan etkinlik programı duyuruldu. Üç ayrı seans halinde ziyaretler gerçekleştirilecek. İşte Mavi Vatan etkinlik programı 2025!

Teknofest Mavi Vatan etkinlik programı ve takvimi 2025! 28 - 31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek
, bu yıl Mavi Vatan temasıyla Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve ileri teknolojik yetkinliğini gençlerle buluşturuyor. 28-31 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek olan Teknofest Mavi Vatan etkinlik programı da belli oldu.

TEKNOFEST MAVİ VATAN ETKİNLİK PROGRAMI 2025

Teknofest tarafından duyurulan etkinlik programına göre 30-31 Ağustos tarihlerinde Mavi Vatan'da gerçekleşecek olan etkinlikler şöyle:

30 AĞUSTOS CUMARTESİ

TEKNOFEST TEKNOLOJİ YARIŞMALARI
09.00 - 18.00

İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması

İnsansız Deniz Aracı Yarışması

Su Altı Roket Yarışması

STANT ETKİNLİKLERİ
10.00 - 18.00

Paydaş, Sponsor ve Katılımcı Firmaların Stant Etkinlikleri

SAHNE
10.00 - 10.15 Harbiye Marşı ve Video Gösterimi
10.15 - 10.45 Bandolu Gösteri
11.00 - 11.45 Minik Tavşan Anaokulu Gösterisi
12.00 - 12.30 Sahne Senin
12.30 - 13.00 Bilgi Yarışı
13.00 - 13.30 Ödüllü Bilgi Yarışması
13.30 - 14.00 Tiyatro Gösterisi
14.00 - 15.00 Sahne Senin
15.00 - 16.00 Albüm Sonu

GÖSTERİ
13.00 - 14.00 Emniyet Havacılık Türk Yıldızları Konseri
14.00 - 15.00 SAT ve SAS Komutanlığı Gösterisi

ETKİNLİK
10.00 - 16.15 Dragon Kürek Yarışları

Teknofest Mavi Vatan etkinlik programı ve takvimi 2025! 28 - 31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek

31 AĞUSTOS PAZAR

TEKNOFEST TEKNOLOJİ YARIŞMALARI
09.00 - 18.00

İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması

İnsansız Deniz Aracı Yarışması

Su Altı Roket Yarışması

STANT ETKİNLİKLERİ
10.00 - 18.00

Paydaş, Sponsor ve Katılımcı Firmaların Stant Etkinlikleri

SAHNE
10.00 - 10.15 Harbiye Marşı ve Video Gösterimi
10.15 - 10.45 Bandolu Gösteri
11.00 - 11.45 Minik Tavşan Anaokulu Gösterisi
12.00 - 12.30 Sahne Senin
12.30 - 13.00 Bilgi Yarışı
13.00 - 13.30 Ödüllü Bilgi Yarışması
13.30 - 14.00 Tiyatro Gösterisi
14.00 - 15.00 Sahne Senin
15.00 - 16.00 Albüm Sonu

GÖSTERİ
13.00 - 14.00 SAT ve SAS Komutanlığı Gösterisi

GEMİCİLİK YARIŞMALARI
10.00 - 12.30 Filika Can Salma Yarışı
14.00 - 15.30 Halat Çekme Yarışı

Teknofest Mavi Vatan etkinlik programı ve takvimi 2025! 28 - 31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek

TEKNOFEST MAVİ VATAN ETKİNLİKLERİ 28 -29 AĞUSTOS

İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda 28 Ağustos ile 31 Ağustos aralığında gerçekleşecek olan etkinlikte teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını odağında bir araya getirecek. 30 ve 31 Ağustos'ta halkın katılımına da açılacak etkinlikleri, online kayıt yaptıranlar izleyebilecek. Ziyaretler, 09.00-12.00, 12.00-15.00 ve 15.00-18.00 olmak üzere üç ayrı seans halinde yapılacak.

