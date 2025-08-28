Teknofest Mavi Vatan etkinlik programı ve takvimi 2025! 28 - 31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek

Teknofest, bu yıl Mavi Vatan temasıyla Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve ileri teknolojik yetkinliğini gençlerle buluşturuyor. 28-31 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek olan Teknofest Mavi Vatan etkinlik programı da belli oldu.
Teknofest tarafından duyurulan etkinlik programına göre 30-31 Ağustos tarihlerinde Mavi Vatan'da gerçekleşecek olan etkinlikler şöyle:
30 AĞUSTOS CUMARTESİ
TEKNOFEST TEKNOLOJİ YARIŞMALARI
09.00 - 18.00
İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması
İnsansız Deniz Aracı Yarışması
Su Altı Roket Yarışması
STANT ETKİNLİKLERİ
10.00 - 18.00
Paydaş, Sponsor ve Katılımcı Firmaların Stant Etkinlikleri
SAHNE
10.00 - 10.15 Harbiye Marşı ve Video Gösterimi
10.15 - 10.45 Bandolu Gösteri
11.00 - 11.45 Minik Tavşan Anaokulu Gösterisi
12.00 - 12.30 Sahne Senin
12.30 - 13.00 Bilgi Yarışı
13.00 - 13.30 Ödüllü Bilgi Yarışması
13.30 - 14.00 Tiyatro Gösterisi
14.00 - 15.00 Sahne Senin
15.00 - 16.00 Albüm Sonu
GÖSTERİ
13.00 - 14.00 Emniyet Havacılık Türk Yıldızları Konseri
14.00 - 15.00 SAT ve SAS Komutanlığı Gösterisi
ETKİNLİK
10.00 - 16.15 Dragon Kürek Yarışları
31 AĞUSTOS PAZAR
TEKNOFEST TEKNOLOJİ YARIŞMALARI
09.00 - 18.00
İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması
İnsansız Deniz Aracı Yarışması
Su Altı Roket Yarışması
STANT ETKİNLİKLERİ
10.00 - 18.00
Paydaş, Sponsor ve Katılımcı Firmaların Stant Etkinlikleri
SAHNE
10.00 - 10.15 Harbiye Marşı ve Video Gösterimi
10.15 - 10.45 Bandolu Gösteri
11.00 - 11.45 Minik Tavşan Anaokulu Gösterisi
12.00 - 12.30 Sahne Senin
12.30 - 13.00 Bilgi Yarışı
13.00 - 13.30 Ödüllü Bilgi Yarışması
13.30 - 14.00 Tiyatro Gösterisi
14.00 - 15.00 Sahne Senin
15.00 - 16.00 Albüm Sonu
GÖSTERİ
13.00 - 14.00 SAT ve SAS Komutanlığı Gösterisi
GEMİCİLİK YARIŞMALARI
10.00 - 12.30 Filika Can Salma Yarışı
14.00 - 15.30 Halat Çekme Yarışı
İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda 28 Ağustos ile 31 Ağustos aralığında gerçekleşecek olan etkinlikte teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getirecek. 30 ve 31 Ağustos'ta halkın katılımına da açılacak etkinlikleri, online kayıt yaptıranlar izleyebilecek. Ziyaretler, 09.00-12.00, 12.00-15.00 ve 15.00-18.00 olmak üzere üç ayrı seans halinde yapılacak.