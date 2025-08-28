Teknofest Mavi Vatan etkinlik programı ve takvimi 2025! 28 - 31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek

Teknofest, bu yıl Mavi Vatan temasıyla Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve ileri teknolojik yetkinliğini gençlerle buluşturuyor. 28-31 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek olan Teknofest Mavi Vatan etkinlik programı da belli oldu.

TEKNOFEST MAVİ VATAN ETKİNLİK PROGRAMI 2025

Teknofest tarafından duyurulan etkinlik programına göre 30-31 Ağustos tarihlerinde Mavi Vatan'da gerçekleşecek olan etkinlikler şöyle:

30 AĞUSTOS CUMARTESİ

TEKNOFEST TEKNOLOJİ YARIŞMALARI

09.00 - 18.00

İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması

İnsansız Deniz Aracı Yarışması

Su Altı Roket Yarışması

STANT ETKİNLİKLERİ

10.00 - 18.00

Paydaş, Sponsor ve Katılımcı Firmaların Stant Etkinlikleri

SAHNE

10.00 - 10.15 Harbiye Marşı ve Video Gösterimi

10.15 - 10.45 Bandolu Gösteri

11.00 - 11.45 Minik Tavşan Anaokulu Gösterisi

12.00 - 12.30 Sahne Senin

12.30 - 13.00 Bilgi Yarışı

13.00 - 13.30 Ödüllü Bilgi Yarışması

13.30 - 14.00 Tiyatro Gösterisi

14.00 - 15.00 Sahne Senin

15.00 - 16.00 Albüm Sonu

GÖSTERİ

13.00 - 14.00 Emniyet Havacılık Türk Yıldızları Konseri

14.00 - 15.00 SAT ve SAS Komutanlığı Gösterisi

ETKİNLİK

10.00 - 16.15 Dragon Kürek Yarışları

31 AĞUSTOS PAZAR

TEKNOFEST TEKNOLOJİ YARIŞMALARI

09.00 - 18.00

İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması

İnsansız Deniz Aracı Yarışması

Su Altı Roket Yarışması

STANT ETKİNLİKLERİ

10.00 - 18.00

Paydaş, Sponsor ve Katılımcı Firmaların Stant Etkinlikleri

SAHNE

10.00 - 10.15 Harbiye Marşı ve Video Gösterimi

10.15 - 10.45 Bandolu Gösteri

11.00 - 11.45 Minik Tavşan Anaokulu Gösterisi

12.00 - 12.30 Sahne Senin

12.30 - 13.00 Bilgi Yarışı

13.00 - 13.30 Ödüllü Bilgi Yarışması

13.30 - 14.00 Tiyatro Gösterisi

14.00 - 15.00 Sahne Senin

15.00 - 16.00 Albüm Sonu

GÖSTERİ

13.00 - 14.00 SAT ve SAS Komutanlığı Gösterisi

GEMİCİLİK YARIŞMALARI

10.00 - 12.30 Filika Can Salma Yarışı

14.00 - 15.30 Halat Çekme Yarışı

TEKNOFEST MAVİ VATAN ETKİNLİKLERİ 28 -29 AĞUSTOS

İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda 28 Ağustos ile 31 Ağustos aralığında gerçekleşecek olan etkinlikte teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getirecek. 30 ve 31 Ağustos'ta halkın katılımına da açılacak etkinlikleri, online kayıt yaptıranlar izleyebilecek. Ziyaretler, 09.00-12.00, 12.00-15.00 ve 15.00-18.00 olmak üzere üç ayrı seans halinde yapılacak.