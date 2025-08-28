Teknofest Mavi Vatan nerede, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'na nasıl gidilir? Yol tarihi ve otobüs hatları

Bu yıl İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleşecek olan Teknofest Mavi Vatan etkinliği için heyecan dorukta. Üç ayrı seans olarak ziyaret edilebilecek olan Mavi Vatan'ın nerede yapılacağı belli oldu.

TEKNOFEST MAVİ VATAN NEREDE?

TEKNOFEST Mavi Vatan, 27-31 Ağustos tarihlerinde İstanbul Tersane Komutanlığı’nda gerçekleşecek. Binlerce kişinin akın etmesi beklenen festivale giriş için online olarak kayıt yaptırmak gerekiyor. Vatandaşlar 3 seans halinde ziyarette bulunabilirken seans saatleri arasında 09.00-12.00, 12.00-15.00 ve 15.00-18.00 yer aldı.

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI'NA NASIL GİDİLİR?

Toplu Taşıma ile Pendik Tersanesi’ne Ulaşım için izlemeniz gereken bazı yol tarifleri şöyle:

Marmaray ile Pendik veya Kaynarca durağında inebilirsiniz. Kaynarca’dan sahile yürüyerek (yaklaşık 10-15 dk) veya minibüs/taksiyle ulaşabilirsin. Otobüs ile Kadıköy’den: E-9, 132, 133 hatları Pendik’e gider. Kartal, Maltepe, Tuzla taraflarından da çok sayıda otobüs bulunuyor. “Tersane” veya “Kaynarca Sahil” duraklarında inip yürünebilir.

En kolay yol Marmara ile ulaşım sağlamak olurken Pendik veya Kaynarca duraklarında inerek kısa bir yürüyüş bile bölgeye ulaşabilirsiniz. Kadıköy'de E-9, 132, 133 hatları ile Pendik bölgesine gidebilirsiniz. Bindiğiniz otobüslerde “Tersane” ya da “Kaynarca Sahil” duraklarında inerek ulaşım sağlayabilirsiniz.