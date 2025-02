ASELSAN'ın ürettiği GÖKSUR savunmaya güç kattı! İşte Mavi Vatan'ı koruyacak yerli füzeler

Türk savunma sanayisinde İHA, insansız savaş uçakları, çeşitli silah sistemlerinin yanı sıra füze ve akıllı mühimmat projelerine hız verildi. Yerli firmalar uluslararası pazarda çeşitli anlaşmalar yapıyor. IDEX 2025 fuarı kapsamında, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün’ün katılımıyla, Türk savunma sanayii firmaları büyük ilgi gördü.

ASELSAN ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

IDEX fuarında denizcilik alanındaki son gelişmeler ele alındı. ASELSAN’ın ürettiği sistemler öne çıktı. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, denizcilik alanındaki çalışmalardan bahsederek bir geminin bütün sensörleri, silah sistemlerini milli olarak geliştirmeyi başardıklarını söyledi.

GÖKSUR'DAN KRİTİK BAŞARI

ASELSAN’ın GÖKSUR Hava Savunma Sistemi fuarda çok konuşuldu. ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli nokta hava savunma sistemi olan GÖKSUR, su üstü platformundan ilk atışını başarıyla tamamladı. GÖKSUR atışlı testi, TCG BEYKOZ'dan Sinop açıklarında gerçekleştirildi.

GÖKSUR ÖZELLİKLERİ

Nokta hava savunma sistemi GÖKSUR, GÖKSUR 100-N VLS dikey atım sistemi (Modular Vertical Launch System), GÖKSUR 100-N/StA bağımsız görev yapabilen (All in One System) ve GÖKSUR 100-N savaş yönetim sistemi ile entegre görev yapabilen (Combat Management Integrated System) konfigürasyonları ile Türkiye'nin donanmasının hizmetine sunulmaya hazır duruma geldi.

MAVİ VATAN'IN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK

GÖKSUR, 360 derece tehdit imha kabiliyeti, yeni nesil kızılötesi (IIR) arayıcı başlıklı güdümlü mermi, satha yakın uçan tehditlere karşı yüksek etkinlik, çoklu angajman kabiliyeti, yapay zeka destekli atış kontrol sistemi, modüler mimari tasarımı sayesinde farklı boyutlardaki platformlara entegrasyon kolaylığı, müstakilen ve/veya platformun savaş yönetim sistemine entegre çalışabilme kabiliyeti, veri bağı ile uplink/downlink ara safha güdüm yetenekleri ile Türkiye'nin Mavi Vatanı savunma kabiliyetini üst düzeye taşıyacak.

YERLİ DENİZ FÜZELERİ

GÖKSUR füzesinin atış testinin başarılı olması sonrası gözler diğer füze projelerine çevrildi. Mavi Vatan’ın savunulmasında önemli rol oynayacak yerli füzeler merak edildi.

Orta Menzilli Gemisavar Füzesi

Helikopter, Deniz Karakol Uçağı ve Hücumbot gibi DzKK bünyesindeki hava ve su üstü platformlarında kullanılması beklenen yeni Orta Menzilli Gemisavar Güdümlü Mermi’nin hava-satıh, hava-kara, satıhtan satıha ve satıhtan-karaya atış kabiliyetli olması bekleniyordu. Yeni Orta Menzilli Gemisavar Güdümlü Mermi DzKK bünyesindeki Penguin Güdümlü Mermilerinin yerini aldı. Füze sahip olduğu kabiliyetlerle, Maverick 2G ve Delilah füzelerine benzer kabiliyetlere sahip olmuş olacak.

Orta Menzilli Gemisavar Füzesi Özellikleri

• Boy: 3.2m

• Ağırlık: 300-350 kg

• Hız: 0.8-0.9 mach

• Menzil (Tahmini): 100-150 km

• Güdüm (Tahmini): IIR/ RF Seeker/ SAL

• Motor: TJ300 Turbojet (1342N)

• Harp Başlığı: 100-120kg



ATMACA Gemisavar Füzesi

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçları kapsamında Roketsan Ana yükleniciliğinde, Aselsan ve ArMerKom işbirliğiyle geliştirilen Atmaca Gemisavar Füze Sistemi envanterde yer alan Harpoon Füze sisteminin yerini aldı.

ATMACA Füzesi Özellikleri

• Çapı: 350mm

• Kanat Açıklığı:~1.4m

• Uzunluğu:4.300 – 5.200 mm

• Ağırlığı:<750 kg

• Harp Başlığı:~220 kg Sınıfı

• Motor Tipi: TR40

• Menzil:~220 km Sınıfı

• Güdüm Sistemi: ANS/KKS+RA+DL

• Arayıcı Başlığı: ? Bant Aktif RF

• Sürati: Mach 0.8/0.85?

• Üretici Firma: Roketsan, Türkiye

Sistem Özellikleri:

• Otonom

• Düşük Radar İzi

• Yüksek Hassasiyet

• Tüm Hava Şartlarında Görev Yapabilir

• Karşı Tedbirlere Dayanıklı

• Veri Bağı ile Hedef Güncelleme, Yeniden Saldırı, Görev İptal Yeteneği

• Üç Boyutlu Görev Planlama

• Su Üstü ve Su Altı Platformlarından Kara ve Su Üstü Hedeflerine Karşı Angajman

• Su Üstü Platformlardan Su Üstü Hedeflere Karşı Angajman

• Hedef Seçimi

• Uzun Menzil



ASELSAN MİLAS LMM füze sistemi

Kritik üs, liman ve stratejik-ekonomik tesisler çevresindeki sularda hava ve su üstü tehditlere karşı savunma sağlamak için geliştirilen Missile Launching System (MILAS); hızlı müdahale botu, karakol botu ve korvet gibi geniş yelpazedeki deniz araçları için özelleştirilmiş kompakt ve hafif bir çözümdür. Platform hızı ve manevra kabiliyetine en az ağırlık yükleyecek ve etki edecek şekilde tasarlanmıştır. MILAS, THALES UK tarafından geliştirilen Lightweight Multirole Missile (LMM) ve STARStreak Füzelerini ateşleme yeteneğine sahiptir.



MILAS STARStreak füzesi kullanımı ile Insansız Hava Araçları (IHA), saldırı helikopterleri, sabit kanatlı uçaklar gibi konvansiyonel hava tehditlerine karşı kullanılan yakın hava savunma sistemidir. Öte yandan, MILAS LMM füzesi kullanımı ile konvansiyonel zırhlı ve asimetrik kara tehditlerine karşı etkin bir sistemdir.

Ana sistem konfigürasyonu; entegre edilen platform üzerine dağıtık olarak yerleştirilen bağımsız hassas stabilize Elektro Optik (EO) yönlendirici, 4 atışa hazır LMM / STARStreak füzesini içeren silah tareti ve Ateş Kontrol alt sisteminden oluşur.

LMM Füzesi Temel Özellikleri:

• Düşük Maliyetli

• Hassas vuruş yeteneği

• Menzil:6 km

• Düşük tali hasar

• Geniş Hedef Aralığı (Kara, Deniz ve Hava)

• Hafif Hava-Kara ve Deniz platformlarına uygulama

• Çap :76mm

• Uzunluk:1.3m

• En Yüksek Aralığı: 6000m – 8000m

• Max Mach:1.5 ~

• Azami Ağırlık: 13 kg

• Min Menzil:400 m

• Kanat Açıklığı : 0,26 m

• Savaşbaşlığı Ağırlığı : 3.0 kg

• Tahrik : 2.Etap Katı Yakıt