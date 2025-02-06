Sesten hızlı yolculuk zamanı! Süpersonik yolcu uçakları geri dönüyor

06 Şubat 2025 06:47 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 06:54

ABD’li havacılık firması Boom Supersonic, XB-1 adlı süpersonik test uçağıyla ses hızını geçerek kritik bir aşamayı atladı. Şirket sesten hızlı seyahat için tarih de verdi.

Bir uçağın hızının havada ses dalgalarından daha yüksek olması "ses duvarını aşmak" şeklinde tanımlanıyor. Bu durumda, uçak çevresinde şok dalgaları meydana geliyor. Süpersonik bir avcı uçağının çıkardığı ses, yerde bulunanlar tarafından ancak şok dalgası ulaştığında algılanabiliyor.

CONCORDE İLE YASAKLANMIŞTI

Tarihte en bilinen süpersonik ticari uçuş deneyimi, 1976 ile 2003 arasında British Airways ve Air France tarafından kullanılan Concorde oldu. Mach 2 hızına erişebilen bu uçak, Londra-New York rotasını yaklaşık üç saatte tamamlayarak döneminin en hızlı yolcu uçağı unvanını aldı. Ancak, yüksek yakıt tüketimi, üretim giderleri ve 2000 yılındaki ölümcül kazanın ardından Concorde operasyon dışı bırakıldı.

TEK SORUN SONİK PATLAMA

Sesten hızlı ticari uçuşların yaygınlaşmasını zorlaştıran en önemli faktörlerden biri, bomba sesini andıran "sonik patlama" olarak bilinen yüksek gürültü. ABD, bu nedenle 1970'lerde kara üzerinde süpersonik uçuşları yasakladı. Günümüzde geliştirilen yeni nesil süpersonik uçaklar, daha sessiz motorlar ve aerodinamik yapılarla bu sorunu azaltmaya odaklanıyor.

NASA ve Lockheed Martin’in geliştirdiği X-59 projesi de benzer şekilde "sessiz" süpersonik uçuş teknolojisini test etmeyi planlıyor. Özel olarak tasarlanan uzun burun yapısı sayesinde şok dalgalarını dağıtarak sonik patlamayı en aza indirmesi amaçlanan bu model, ABD hava sahasında deneme uçuşlarına hazırlanıyor

ÇEVRECİ YAKIT KULLANACAK

Boom, Overture adını verdiği yeni süpersonik yolcu uçağıyla ses engelini bir kez daha aşmayı planlıyor. Mach 1.7 seviyesine çıkması öngörülen Overture’un, New York-Roma uçuşunu dört saat 40 dakikada tamamlayabileceği ifade ediliyor. Ayrıca, tamamen sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanarak çevresel etkileri azaltmayı hedefliyor.

Boom ayrıca 2029'a kadar ticari süpersonik uçuşları gerçekleştirmeyi hedeflediğini duyurdu.

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