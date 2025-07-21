İran'dan ABD'ye rest: Nükleer müzakere planımız yok

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesinin dış politika gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasına İsrail'in Filistinlilere karşı sürdürdüğü soykırıma işaret ederek başlayan Bekayi, "Son iki yıldır Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir soykırıma tanık olduk. Bu sürece, Filistinlileri öldürmek için gıdanın silah olarak kullanılması da eklendi. Bu günlerde Gazze halkının çığlıklarını duyuyoruz." dedi.

Uluslararası toplumun soykırımı durdurmak konusunda başarısız olduğunu belirten Bekayi, bölge ülkelerinin bu konuda sorumlu olduğunu hatırlattı.

AVRUPA İLE NÜKLEER GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

İran ile Avrupa arasındaki nükleer görüşmelerin 25 Temmuz'da İstanbul'da yapılacağını söyleyen Bekayi, görüşmelerde yaptırımların kaldırılması ve İran'ın barışçıl nükleer programıyla ilgili konuların ele alınacağını ifade etti.

Bekayi, ABD Başkanı Trump'ın, İran'a saldırılar sonrası kesilen nükleer müzakerelerin yeniden başlayacağına dair açıklamalarının sorulması üzerine "Avrupalılarla müzakereler duyuruldu ancak ABD ile görüşme planımız yok." dedi.

RUSYA, ÇİN VE İRAN'DAN ÜÇLÜ NÜKLEER İSTİŞARESİ

İran ile Rusya ve Çin arasında da nükleer konuda görüşmelerin devam ettiğini aktaran Bekayi, "Rusya ve Çin, nükleer anlaşmanın taraflarındandır ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki herhangi bir süreçte rol oynayabilirler. Yarın Tahran'da Rusya ve Çin ile Dışişleri Bakanlığının Genel Müdürleri düzeyinde üçlü bir istişare yapacağız." diye konuştu.

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın bir röportajında, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini yüzde 1'in altına indirmeyi kabul ettiğine dair sözlerinin sorulması üzerine Bekayi, "Böyle bir şey yok. Bunu ABD'nin iç çekişmeleri bağlamında değerlendirmek gerekir." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, SİYONİST REJİMİN SALDIRILARINA KARŞI NET''

İsrail'in son olarak Suriye'nin başkenti Şam'a taşıdığı bölgedeki saldırganlığını da değerlendiren Bekayi, şunları söyledi:

"Rejimin bölge ülkelerini zayıflatma ve parçalama planı şüphe götürmez. Suriye'de de aynı yöntemi uyguluyorlar. Suriye'deki durumu istismar ederek kendi çıkarlarını dayatmaya çalışıyorlar. Görünüşe göre Suriye'nin yeni yöneticileri ile Siyonist rejim arasında bir düşmanlık ilan edilmemiş buna karşılık Siyonist rejim çıkarları doğrultusunda her fırsatı değerlendiriyor. Bu gelişmelerin bölge ülkelerinin bölgedeki gelişmelere gerçekçi yaklaşımlar benimsemesine yol açmasını umuyoruz."

Türkiye'nin İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tutumunun sorulması üzerine Bekayi, "Türkiye, Siyonist rejimin saldırılarına karşı net bir tutum sergilemiştir. Türkiye, bu rejimin hiçbir noktada durmayacağını gayet iyi biliyor." dedi.

Bekayi, Zengezur Koridoru ile ilgili soruya ise "Zengezur Koridoru konusundaki tutumunuz nettir. Bu koridorların oluşturulması, ülkelerin egemenliğine ve bölgenin jeopolitiğine zarar vermemelidir.” ifadelerini kullandı.