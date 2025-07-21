Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

İran'dan ABD'ye rest: Nükleer müzakere planımız yok

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nükleer müzakerelerin yeniden başlayacağını söyledi. Fakat İran'dan bu açıklamaya yalanlama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesinin ABD ile müzakere planı olmadığını söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İran'dan ABD'ye rest: Nükleer müzakere planımız yok
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 15:44
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 15:44

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesinin dış politika gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasına 'in Filistinlilere karşı sürdürdüğü soykırıma işaret ederek başlayan Bekayi, "Son iki yıldır Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir soykırıma tanık olduk. Bu sürece, Filistinlileri öldürmek için gıdanın silah olarak kullanılması da eklendi. Bu günlerde Gazze halkının çığlıklarını duyuyoruz." dedi.

Uluslararası toplumun soykırımı durdurmak konusunda başarısız olduğunu belirten Bekayi, bölge ülkelerinin bu konuda sorumlu olduğunu hatırlattı.

İran'dan ABD'ye rest: Nükleer müzakere planımız yok

AVRUPA İLE NÜKLEER GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

İran ile Avrupa arasındaki nükleer görüşmelerin 25 Temmuz'da İstanbul'da yapılacağını söyleyen Bekayi, görüşmelerde yaptırımların kaldırılması ve İran'ın barışçıl nükleer programıyla ilgili konuların ele alınacağını ifade etti.

Bekayi, ABD Başkanı Trump'ın, İran'a saldırılar sonrası kesilen nükleer müzakerelerin yeniden başlayacağına dair açıklamalarının sorulması üzerine "Avrupalılarla müzakereler duyuruldu ancak ABD ile görüşme planımız yok." dedi.

İran'dan ABD'ye rest: Nükleer müzakere planımız yok

RUSYA, ÇİN VE İRAN'DAN ÜÇLÜ NÜKLEER İSTİŞARESİ

İran ile ve Çin arasında da nükleer konuda görüşmelerin devam ettiğini aktaran Bekayi, "Rusya ve Çin, nükleer anlaşmanın taraflarındandır ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki herhangi bir süreçte rol oynayabilirler. Yarın Tahran'da Rusya ve Çin ile Dışişleri Bakanlığının Genel Müdürleri düzeyinde üçlü bir istişare yapacağız." diye konuştu.

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın bir röportajında, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini yüzde 1'in altına indirmeyi kabul ettiğine dair sözlerinin sorulması üzerine Bekayi, "Böyle bir şey yok. Bunu ABD'nin iç çekişmeleri bağlamında değerlendirmek gerekir." ifadelerini kullandı.

İran'dan ABD'ye rest: Nükleer müzakere planımız yok

"TÜRKİYE, SİYONİST REJİMİN SALDIRILARINA KARŞI NET''

İsrail'in son olarak Suriye'nin başkenti Şam'a taşıdığı bölgedeki saldırganlığını da değerlendiren Bekayi, şunları söyledi:

"Rejimin bölge ülkelerini zayıflatma ve parçalama planı şüphe götürmez. Suriye'de de aynı yöntemi uyguluyorlar. Suriye'deki durumu istismar ederek kendi çıkarlarını dayatmaya çalışıyorlar. Görünüşe göre Suriye'nin yeni yöneticileri ile Siyonist rejim arasında bir düşmanlık ilan edilmemiş buna karşılık Siyonist rejim çıkarları doğrultusunda her fırsatı değerlendiriyor. Bu gelişmelerin bölge ülkelerinin bölgedeki gelişmelere gerçekçi yaklaşımlar benimsemesine yol açmasını umuyoruz."

İran'dan ABD'ye rest: Nükleer müzakere planımız yok

Türkiye'nin İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tutumunun sorulması üzerine Bekayi, "Türkiye, Siyonist rejimin saldırılarına karşı net bir tutum sergilemiştir. Türkiye, bu rejimin hiçbir noktada durmayacağını gayet iyi biliyor." dedi.

Bekayi, Zengezur Koridoru ile ilgili soruya ise "Zengezur Koridoru konusundaki tutumunuz nettir. Bu koridorların oluşturulması, ülkelerin egemenliğine ve bölgenin jeopolitiğine zarar vermemelidir.” ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Nükleer görüşmeler İstanbul'da! İran tarih verdi: İşte katılacak ülkeler
İran'da patlama: Çok sayıda yaralı var
ETİKETLER
#İsrail
#iran
#filistin
#soykırım
#Rusya
#Nükleer Görüşmeler
#Avrupalı Birleşmiş Milletler
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.