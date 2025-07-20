İran'da patlama: Çok sayıda yaralı var

Gilan eyaletinden yayın yapan Gilanistan haber sitesine göre, akşam Reşt'teki Şehid Bahoner Caddesi'nde şiddetli bir patlama meydana geldi.

YARALILARIN ÇOĞU ÖĞRENCİ

Patlamada bir dil öğretim merkezi, bir kuyumcu ve park halindeki araçlar ile çevredeki bazı dükkanlar ciddi hasar gördü. İlk belirlemelere göre, olayda çoğu kız öğrenciler olmak üzere yaralananlar oldu. Yaralılar, kurtarma ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi.

PATLAMA NEDENİ GAZ SIZINTISI

Reşt İtfaiyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada da ilk belirlemelere göre, patlamanın gaz sızıntısından meydana geldiği ve olayda 13 kişinin yaralandığı belirtildi.

Reşt Başsavcılığının açıklamasına göre ise patlama caddedeki bir kuyumcuda meydana geldi ve olayda can kaybı yaşanmadı. Patlamada, kuyumcunun yanındaki dil öğretim merkezinde bulunan öğrenciler de yaralanırken yaralıların büyük çoğunluğu ayakta tedavi edildi.