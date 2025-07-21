Netanyahu ABD'deki desteğini kaybediyor! Trump'ın ekibi öfkeli: Bibi delirmiş gibi davranıyor

İsrail'in Gazze'de ateşkese yeşil ışık yakmaması, kiliseyi vurması ve Suriye'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı bombalaması Beyaz Saray'ı da isyan ettirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibinden üst düzey isimler, ABD merkezli Axios'a açıklamalarda bulundular ve Netanyahu'dan bıktıklarını ifade ettiler.

''BİBİ DELİRMİŞ GİBİ DAVRANIYOR''

Trump'ın ekibinden bir yetkili, ''Bibi delirmiş gibi davranıyor. Her şeyi bombalıyor. Bu, Trump’ın bölgede kurmaya çalıştığı dengeleri bozabilir.'' dedi. ABD'li yetkilileri sadece Gazze'deki Katolik kilisesinin bombalanması değil, Suriye'ye düzenlenen hava saldırıları da kızdırdı. Bir başka yetkili, ''Her gün yeni bir olay çıkıyor. Ne oluyor?'' diyerek tepkisini ortaya koydu.

''USLANMAYAN ÇOCUK''

Trump'ın ekibinden yetkililer, ABD liderinin de sabrının tükenmeye başladığını söyledi. Bir üst düzey yetkili, ''Netanyahu bazen uslanmayan bir çocuk gibi davranıyor'' dedi.

İsrail'in Beyaz Saray'daki konumunun son bir hafta içinde bir hayli zedelendiği belirtilirken bir yetkili, ''Bibi’nin siyasi emelleri artık sağduyusunun önüne geçiyor. Bu onun için uzun vadede büyük bir hata olacak.'' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump, henüz kamuoyu önünde Netanyahu'yu eleştirmedi fakat Gazze'de kilisenin vurulmasının ardından Netanyahu'yu doğrudan arayıp açıklama istedi. Netanyahu ise kilisenin 'hata sonucu' bombalandığını söyledi.