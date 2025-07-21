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 | Baran Aksoy

Son seçim anketi yayımlandı! Partilerin oy oranı kaç? AK Parti ve CHP arasındaki fark dikkat çekti

Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte partilerin oy oranı oldukça merak ediliyordu... Optimar Araştırma, iki bin katılımcıya "Bugün bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği anketin sonuçlarını paylaştı. Ankette, AK Parti ve CHP arasındaki fark dikkatlerden kaçmadı.

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Son seçim anketi yayımlandı! Partilerin oy oranı kaç? AK Parti ve CHP arasındaki fark dikkat çekti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 15:40
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 15:50

Optimar Araştırma, 25 Haziran–7 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği son genel seçim anketinin sonuçlarını yayımladı. Terörsüz süreciyle birlikte partilerin oy oranı oldukça merak ediliyordu...

OYUNUZU HANGİ PARTİYE VERİRSİNİZ?

Ankette katılımcılara "Bugün bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi. İki bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçları şu şekilde;

Son seçim anketi yayımlandı! Partilerin oy oranı kaç? AK Parti ve CHP arasındaki fark dikkat çekti

BİRİNCİ PARTİ DEĞİŞMEDİ

Katılımcılardan yüzde 34,4'ü AK Parti'yi tercih ederken ise 30,3'te kaldı. DEM Parti yüzde 11,9'da kalırken , İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi ve Büyük Birlik Partisi yüzde 10'u geçemedi.

Anketin sonucu şu şekilde;

  • AK PARTİ %34,4
  • CHP %30,3
  • MHP %8,8
  • İYİ PARTİ %6,7
  • DEM PARTİ %11,9
  • YENİDEN REFAH PARTİSİ %1,9
  • ZAFER PARTİSİ %3,1
  • BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ %1,0
  • Diğer %2,3
Son seçim anketi yayımlandı! Partilerin oy oranı kaç? AK Parti ve CHP arasındaki fark dikkat çekti

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