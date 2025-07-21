Son seçim anketi yayımlandı! Partilerin oy oranı kaç? AK Parti ve CHP arasındaki fark dikkat çekti

Optimar Araştırma, 25 Haziran–7 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği son genel seçim anketinin sonuçlarını yayımladı. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte partilerin oy oranı oldukça merak ediliyordu...

OYUNUZU HANGİ PARTİYE VERİRSİNİZ?

Ankette katılımcılara "Bugün bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi. İki bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçları şu şekilde;

BİRİNCİ PARTİ DEĞİŞMEDİ

Katılımcılardan yüzde 34,4'ü AK Parti'yi tercih ederken CHP ise 30,3'te kaldı. DEM Parti yüzde 11,9'da kalırken MHP, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi ve Büyük Birlik Partisi yüzde 10'u geçemedi.

Anketin sonucu şu şekilde;