Son seçim anketi yayımlandı! Birinci parti kim?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel arasında 'birinci parti' polemiği devam ederken GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, son seçim anketini yayımladı. Peki ankette birinci parti kim? İşte detaylar...

Son seçim anketi GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş tarafından yayımlandı. Aktaş, sosyal medya hesabından son seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

ANKETTE BİRİNCİ PARTİ KİM?

GENAR Araştırma Şirket tarafından yapılan son ankete göre; AK Parti yüzde 35,2 oranla birinci parti çıkarken ikinci sırada ise yüzde 32 oy oranıyla CHP yer aldı.

Ankette diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde;

DEM PARTİ %9,8

MHP %9,0

İYİ PARTİ %3,9

Zafer Partisi %3,2

Yeniden Refah %3,1

TİP %1,3

Anahtar Partisi %1,3

Diğer %1,2

'BİRİNCİ PARTİ' POLEMİĞİ

Öte yandan CHP lider Özgür Özel'in erken seçim çağrılarına Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye’nin birinci partisi AK Parti" ifadeleriyle karşılık vermişti.