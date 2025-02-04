ASELSAN yerli savaş gemilerinin menzilini katlıyor: Onlar görmeden biz onları göreceğiz

04 Şubat 2025 16:38 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 16:54

Türk savunma sanayiisinin önemli şirketlerinden ASELSAN, Türk savaş gemilerinin menzilini artıracak çalışmalara imza atıyor. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, geliştirdikleri DÜFAS Sonar Sistemi ile Türk savaş gemilerinin denizaltıları görme menzilini dört katına çıkardıklarını söyledi. İşte detaylar...

Türk savunma sanayiinde birbirinden güçlü projeler birçok ülkenin radarına giriyor. İnsansız hava araçları sayesinde küresel pazarda ciddi söz sahibi olan Türk savunma sanayii şirketleri savaş uçakları, akıllı mühimmatlar ve füze konusunda seviye atladı.

MENZİL ARTIYOR

Deniz sistemlerinin gelişiminde önemli aşama kaydedilirken DÜFAS Sonar Sistemi ile Türk savaş gemilerinin denizaltıları görme menzilinin dört katına çıkacağı aktarıldı.

ASELSAN'DAN İHRACAT BAŞARISI

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Türkiye’nin savunma sanayiinde önemli bir büyüme kaydettiğini belirtti. Yeni Şafak’a konuşan Akyol, 2024 yılını değerlendirerek, “Savunma sanayii ihracatı 7 milyar dolara ulaştı. ASELSAN da bu sektörün amiral gemisi konumunda. 2024’te ilk kez 500 milyon doları aşan ihracat gerçekleştirdik ve 1 milyar doları aşan yeni ihracat sözleşmesi imzaladık” dedi.

Şirketin istihdam ve yatırımlar konusunda da önemli adımlar attığını belirten Akyol, “2 binden fazla yeni istihdam oluşturduk. Bunların büyük bir kısmı nitelikli mühendislerden oluşuyor. Ayrıca, 250 milyon doların üzerinde yeni yatırımı devreye aldık” diye konuştu.

Deniz platformlarına yapılan yatırımlara değinen Akyol, Türkiye’nin aynı anda birçok gemi inşa ettiğini belirterek, “Biz bu gemilerin tamamındaki elektronik sistemleri sağlıyoruz. Radarlar, haberleşme sistemleri, hava savunma sistemleri, elektronik harp sistemleri, silah kuleleri ve yakın hava savunma sistemlerini biz geliştiriyoruz” dedi.

''ONLAR BİZİ GÖRMEDEN BİZ ONLARI GÖRECEĞİZ''

ASELSAN’ın bu alanda geliştirdiği en önemli teknolojilerden birinin DÜFAS Sonar Sistemi olduğunu belirten Akyol, “Bu sistemle gemilerimizin denizaltıları görme menzilini dört katına çıkardık. Yani ‘Onlar bizi görmeden biz onları görebileceğiz’ diyebileceğimiz bir teknoloji geliştirdik ve bu sistemin entegrasyonuna başladık” ifadelerini kullandı.