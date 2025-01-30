ASELSAN'dan Orta Doğu ve Afrika'ya 78 milyon dolarlık ihracat anlaşması

30 Ocak 2025 16:14 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 16:14

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savunma sanayii alanında ihtiyaçlarını karşılayan ASELSAN, bir yandan da uluslararası müşterileriyle yaptığı ihracat anlaşmalarına devam ediyor. Şirket son olarak Orta Doğu ve Afrika Bölgesindeki bir müşteriyle hava platformları için Elektro-Optik faydalı yüklerin satışına yönelik 78 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.

Türkiye'nin savunma sanayii devi ASELSAN, Orta Doğu ve Afrika Bölgesinde faaliyet gösteren bir müşteriyle 78 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı. Anlaşma kapsamında ASELSAN, hava platformları için geliştirilen Elektro-Optik faydalı yüklerini ihraç edecek.

TOPLAM TUTARI 78 MİLYON DOLAR

Şirket, konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "ASELSAN ile Orta Doğu ve Afrika Bölgesinde faaliyet gösteren bir müşterisi arasında, Hava Elektro-Optik faydalı yüklerinin satışına ilişkin toplam tutarı 78 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzalanmıştır" ifadelerini kullandı.

STM İLE DE SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI

ASELSAN, ihracatlarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde STM ile ASELSAN arasında, deniz platformlarına yönelik radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer ve silah sistemlerinin tedariki kapsamında toplam 36 milyon 700 bin avro tutarında sözleşme imzalanmıştı.

Bu sözleşme kapsamında teslimatların 2025 ile 2028 yılları arasında gerçekleştirileceği duyuruldu.