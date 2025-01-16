Tersine beyin göçü 4 kat arttı: Yerli teknolojiyi gören Türk mühendisler yurda koşuyor

16 Ocak 2025 15:16 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 15:20

ASELSAN, yurt dışından dönüş yapan Türk mühendisler sayesinde 2023'e göre başvuru ve işe alımlarda 4 kat artış kaydederek kadrosunu güçlendirdiğini açıkladı. Şirket, 2024'te savunma sanayiinde yeni ihracat rekorları kırarak büyümesini sürdürdü ve Türkiye'ye tersine beyin göçüne önemli bir katkı sağladı.

Yurt dışında çalışan Türk mühendislerin yurda dönüşü hız kazandı. 1000'den fazla mühendis, ASELSAN'a başvurarak Türkiye'ye dönme kararı aldı. Genel Müdür Ahmet Akyol​, dönüş yapan mühendislerin ASELSAN​'ın sunduğu yüksek teknoloji projelerine katılma heyecanıyla hareket ettiğini belirtti. Başvuruların ve ASELSAN'da çalışmaya başlayan mühendis sayısının 2023'e göre 4 kat arttığını vurguladı.

ASELSAN, GEÇEN YIL 12 BİN KADROYA ULAŞTI

2024'te nitelikli, dinamik ve genç kadrolarıyla devletin ve milletin kendilerine koyduğu hedefler peşinde koştuklarını ve 2025'te de bu düsturla hareket edeceklerini ifade eden Akyol, geçen yıl yaklaşık 12 bin kişilik kadroya ulaştıklarını, bunlardan 7 binden fazlasının mühendislerden oluştuğuna dikkati çekti.

Binden fazla fazla mühendisin, ASELSAN'a müracaat ederek "Ben vatanıma geri dönmek ve bu heyecan veren yüksek teknolojili projelerde yer almak istiyorum" diye başvurduğunu anlatan Akyol, "Geçen yıl hem başvurularda hem dönüp ASELSAN'da çalışmaya başlayanlarda 2023'e göre 4 kat artış oldu. Biz gençlerimize hayallerini gerçekleştirebilecekleri, dünyanın en büyük şirketlerinde gördükleri tüm imkanlara kendi öz vatanlarında ulaşabildikleri ve gerçekten oyun değiştirici teknolojileri geliştirdikleri bir ortam sunduk" dedi.

2024, REKORLARLA DOLU BİR YIL OLDU

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, 2024 yılını hem imzaladıkları yeni sözleşmeler hem de gerçekleştirdikleri teslimatlarla bir rekor yılı olarak tamamladıklarını belirtti.

Şirket, yurt içi ve yurt dışında toplam satışlarında önemli bir artış sağlarken, 7 yeni ülkeye ihracat yaptı ve 30 ürünü ilk kez ihraç etmek üzere sözleşme imzaladı. ASELSAN'ın kahraman Türk ordusunun envanterine 29 yeni ürün kazandırdığını ifade eden Akyol, bu başarının, şirketin tasarım ve mühendislik gücünün bir göstergesi olduğunu bildirdi ve şöyle devam etti:

"Önümüzdeki yıl bunu daha yüksek rakamlara çıkaracağız. ASELSAN, dünyanın en hızlı büyüyen 10 savunma şirketinden biri olmayı da başardı. Dolayısıyla, 2024'te nitelikli, dinamik ve genç kadromuzla milletimizin, devletimizin bize koyduğu hedefler peşinde koşmayı sürdürdük, 2025'te de bu şekilde devam edeceğiz."