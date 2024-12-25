ASELSAN bir Türki devletle ihracat sözleşmesi imzaladı! 58,6 milyon dolarlık anlaşma

25 Aralık 2024 11:52 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 11:58

Türk savunma sanayi şirketlerinden ASELSAN ihracat sözleşmelerine yenisini ekledi. ASELSAN, adı açıklanmayan bir Türki cumhuriyetle askeri teknoloji anlaşması yaptı. Anlaşmanın 58,6 milyon dolar olduğu kaydedildi.

Sınır güvenliğini ASELSAN sağlıyor! ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol: Sınır hattında çok ciddi çözümlerimiz var

Sınır güvenliğini ASELSAN sağlıyor! ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol: Sınır hattında çok ciddi çözümlerimiz var

Dünyanın ilk 30 savunma sanayi şirketi arasında yer almak isteyen ASELSAN yerli üretimleriyle Türk ordusunun gücüne güç katmaya devam ediyor. Türkiye'nin önde gelen savunma şirketlerinden ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaparak yeni sözleşmeyi duyurdu.

58,6 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Şirket, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi bir ülke ile elektro-optik ve haberleşme sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 58,6 milyon dolar olan ihracat sözleşmeleri imzaladı.

ASELSAN BİR TÜRKİ CUMHURİYETLE SÖZLEŞME İMZALADI

Açıklamada, "ASELSAN, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi bir ülke ile elektro-optik ve haberleşme sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 58,6 milyon dolar olan ihracat sözleşmeleri imzalamıştır" denildi.

ASELSAN, Asya-Pasifik ülkeleri ile radar, dost-düşman tanıma ve haberleşme sistemlerinin tedariki üzerine sözleşme imzalamıştı. Şirket resmi X hesabında yaptığı açıklamada, “ASELSAN, Asya-Pasifik bölgesinde yer alan müşterileri ile radar, dost-düşman tanıma ve haberleşme sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 11,4 Milyon ABD Doları olan satış sözleşmeleri imzaladı.” ifadelerine yer vermişti.

Ayrıca ASELSAN yabancı müşterileri ile 30,7 milyon dolarlık faydalı yük ihracat sözleşmesi imzalamıştı.