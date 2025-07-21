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 | Hüseyin Bahcivan

Kocaelispor Fatih Karagümrük maçı nerede canlı izlenir, hangi kanalda? Hazırlık maçına saatler kaldı

Bu sezon Süper Lig'e yeni çıkan Kocaelispor ile Fatih Karagümrük bugün (21 Temmuz 2025 Pazartesi) hazırlık maçı oynayacak. Taraftarlar tarafından Kocaelispor - Fatih Karagümrük maçı nerede canlı izlenir, hangi kanalda ve saat kaçta olduğu merak ediliyor. Karşılaşma Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleşecek.

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Kocaelispor Fatih Karagümrük maçı nerede canlı izlenir, hangi kanalda? Hazırlık maçına saatler kaldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 15:28
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 15:28

Trendyol ekiplerinin yeni sezon hazırlıkları son sürat devam ediyor. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün ile özel bir maç yapacak. Karşılaşmayı heyecanla bekleyen taraftarlar Kocaelispor - Fatih Karagümrük maçı nerede canlı izlenir, hangi kanalda ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı.

Kocaelispor Fatih Karagümrük maçı nerede canlı izlenir, hangi kanalda? Hazırlık maçına saatler kaldı

KOCAELİSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NEREDE CANLI İZLENİR?

Fatih Karagümrük'ün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Kocaelispor hazırlık maçının canlı yayıncısı bulunmuyor. Taraftarlar karşılaşmayı kulüplerin sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilecekler.

Kocaelispor Fatih Karagümrük maçı nerede canlı izlenir, hangi kanalda? Hazırlık maçına saatler kaldı

KOCAELİSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında, Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanacak olan Kocaelispor - Fatih Karagümrük maçı açıklanan bilgilere göre saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmanın saatinin yakınlaşmasıyla birlikte takımların sosyal medya hesaplarından ilk 11'leri duyurması bekleniyor.

ETİKETLER
#Futbol
#kocaelispor
#süper lig
#canlı yayın
#fatih karagümrük
#hazırlık maçı
#mac
#Aktüel
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