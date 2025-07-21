Kocaelispor Fatih Karagümrük maçı nerede canlı izlenir, hangi kanalda? Hazırlık maçına saatler kaldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinin yeni sezon hazırlıkları son sürat devam ediyor. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün Kocaelispor ile Fatih Karagümrük özel bir maç yapacak. Karşılaşmayı heyecanla bekleyen taraftarlar Kocaelispor - Fatih Karagümrük maçı nerede canlı izlenir, hangi kanalda ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı.

KOCAELİSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NEREDE CANLI İZLENİR?

Fatih Karagümrük'ün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Kocaelispor hazırlık maçının canlı yayıncısı bulunmuyor. Taraftarlar karşılaşmayı kulüplerin sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilecekler.

KOCAELİSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında, Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanacak olan Kocaelispor - Fatih Karagümrük maçı açıklanan bilgilere göre saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmanın saatinin yakınlaşmasıyla birlikte takımların sosyal medya hesaplarından ilk 11'leri duyurması bekleniyor.