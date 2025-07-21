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 | Özge Sönmez

Düğünde tavuklu pilav kabusu! 190 kişi soluğu hastanede aldı: Soruşturma başlatıldı

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde dün düzenlenen sünnet düğününde tavuklu pilav yiyen 190 davetli zehirlendi. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Düğünde tavuklu pilav kabusu! 190 kişi soluğu hastanede aldı: Soruşturma başlatıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 15:18
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 15:22

Teşvikiye beldesi İstiklal Mahallesi Ova Sokak'ta düzenlenen sünnet düğünü kötü bitti. Düğünde misafirlere tavuklu pilav ikram edildi. Yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 4'ü çocuk 190 davetli, Devlet Hastanesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne şüphelisiyle başvurarak tedavi gördü. Yemekten zehirlenen 190 kişinin tamamı taburcu edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde jandarma konuyla ilgili kişilerin ifadesine başvuracak. Yalova Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de tavuklu pilavdan analiz için numuneler aldı.

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ETİKETLER
#yalova
#zehirlenme
#çınarcık
#Jandarma Soruşturma
#Sünnet Düğünü
#Tavuklu Pilav
#Yemek Zehirlenmesi
#Yaşam
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