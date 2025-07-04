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 | Suat Vilgen

Meclis'te zehirlenme paniği! 100'ü aşkın vekil ve personel hastaneye kaldırıldı

TBMM’de 100’ü aşkın milletvekili ve personel ishal, kusma ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Gözler Meclis yemekhanesine çevrilirken yetkililerden salgın ihtimali açıklaması geldi.

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Meclis'te zehirlenme paniği! 100'ü aşkın vekil ve personel hastaneye kaldırıldı
KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 07:32
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 07:32

'nde son iki gündür yaşanan sağlık vakaları, Meclis yerleşkesinde adeta alarm zillerini çaldı. Edinilen bilgilere göre, aralarında milletvekilleri ve Meclis personelinin bulunduğu 100’ü aşkın kişi; ishal, kusma ve şiddetli halsizlik şikayetleriyle Meclis Hastanesi’ne başvurdu. Hastaların tamamının son 48 saat içerisinde benzer belirtiler göstermesi, olası bir toplu ihtimalini gündeme taşıdı.

SALGIN İDDİASI ORTAYA ATILDI

Yaşananların ardından gözler Meclis yemekhanesine çevrilirken, Yeniyol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün dikkat çeken bir açıklama yaptı. “Sabahtan beri sürekli kusuyorum. Meclis yemekhanesi dışında hiçbir şey yemedim” diyen Ün, vakaların büyük bölümünde farklı yemeklerin tüketilmiş olduğunu belirterek, doğrudan yemekten kaynaklı bir zehirlenme ihtimalinin zayıf olabileceğini dile getirdi. Ün'ün sözleri, olayın basit bir gıda zehirlenmesinden öte, daha kapsamlı bir sağlık sorununu işaret edebileceği yönünde yorumlandı.

YEMEKTE SORUN YOK

Destek Hizmetleri Başkanlığı yetkilileri, yemeklerden alınan numunelerin incelendiğini ve herhangi bir zehirlenme bulgusuna rastlanmadığını duyurdu. Yetkililer, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde kent genelinde benzer vakaların arttığını ve bu durumun genel bir salgına işaret edebileceğini belirtti.

ARITMA SUYU ŞÜPHELİ

Bazı Meclis çalışanları ise olayın kaynağı olarak son dönemde tasarruf tedbirleri kapsamında arıtma suyuna geçilmesini gösterdi. Özellikle çay ocaklarında damacana su yerine kullanılan arıtma sistemlerinin yeterince denetlenip denetlenmediği kamuoyunun merak konusu oldu.

SAYI ARTABİLİR ENDİŞESİ

Meclis’te yaşanan vakaların ardından sağlık ekipleri teyakkuz haline geçti. Şu ana kadar 100’ü aşkın kişi tedavi altına alınırken, vaka sayısının artmasından endişe duyuluyor. Yetkililer, olayın kaynağına dair detaylı bir açıklamanın yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumların yürüttüğü analiz çalışmalarının sonuçlarını beklediklerini açıkladı.

ETİKETLER
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#Politika
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