Boyutunu görenler şaştı kaldı! Dev etçil çekirge kamerada

Batman’ın Kozluk ilçesinde, 20 santim büyüklüğünde dev etçil çekirge görüldü. Büyüklüğü ve sesiyle dikkat çeken etçil çekirge kimi zaman yiyecek sıkıntısı çektiğinde yerleşim yerlerinde görülen dev çekirge, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Odun parçasıyla onu havaya kaldıran vatandaş onun etçil bir çekirge olduğunu ifade ederek şakayla karışık onu evde besleyeceklerini söyledi. Çekirgenin zararlı olmadığını öğrenen vatandaş daha sonra onu doğal ortamına bıraktı.