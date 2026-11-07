İzmir'de 7, 8 ve 9 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek elektrik dağıtım şebekesi çalışmaları, kent genelindeki kesinti programını yeniden gündeme getirdi. Gediz Elektrik tarafından paylaşılan çalışma kayıtlarında bakım, şebeke yenileme, kapasite artırımı, ağaç kesimi, trafo bakımı ve üçüncü şahıs talebiyle gerçekleştirilen planlı çalışmalar gibi farklı nedenler bulunuyor. Üç günlük takvimde yer alan çalışmaların kapsamı, süreleri ve çalışma numaraları birbirinden farklılık gösteriyor. İzmir'de yaşayan vatandaşların merak ettiği Gediz elektrik kesintisi duyurularında her tarih için ayrı çalışma programları bulunurken, kesinti kayıtları ilçe ve mahalle bilgileriyle birlikte listeleniyor. İşte 7, 8 ve 9 Kasım 2026 tarihlerine ilişkin açıklanan çalışma programının ayrıntıları...

Özetle

HABERİN ÖZETİ İzmir GEDİZ elektrik kesintisi 7-8-9 Kasım 2026 ilçe ve mahalleler açıklandı İzmir'de 7, 8 ve 9 Kasım 2026 tarihlerinde Gediz Elektrik tarafından gerçekleştirilecek olan şebeke çalışmaları nedeniyle çeşitli ilçelerde planlı elektrik kesintileri yaşanacaktır. Kesintiler, bakım, şebeke yenileme, kapasite artırımı, ağaç kesimi, trafo bakımı ve üçüncü şahıs talebi gibi nedenlerle yapılacaktır. Kesinti programları Bergama, Bornova, Kemalpaşa, Seferihisar, Tire, Torbalı, Buca, Güzelbahçe, Karabağlar ve Karşıyaka ilçelerindeki farklı mahalleleri kapsamaktadır. Her çalışma için farklı çalışma numaraları ve süreler belirtilmiştir.

İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 7-8-9 KASIM 2026

BERGAMA

7 Kasım 2026 tarihinde saat 09:00 ile 13:00 arasında ağaç kesimi nedeniyle Tepeköy mahallesinde Çamköy Küme Evleri ve Tepeköy Köyü İç Yolu’nda elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışma numarası 3858749’dur.

Aynı gün saat 13:30 ile 18:00 arasında yine ağaç kesimi nedeniyle Tepeköy mahallesinde Tepeköy Köyü İç Yolu ve Zeytinli Küme Evleri’nde kesinti yapılacaktır. Çalışma numarası 3858768’dir.

7 Kasım 2026’da saat 09:30 ile 17:29 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması kapsamında Çamavlu mahallesinde Çamavlu Küme Evleri’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3858792’dir.

8 Kasım 2026 tarihinde saat 09:30 ile 13:00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Küçükkaya ve Yalnızev mahallelerinde Küçükkaya Köy Yolu ile Yalnızev Köyü İç Yolu’nda kesinti olacaktır. Çalışma numarası 3858867’dir.

Aynı gün saat 13:30 ile 18:00 arasında ağaç kesimi nedeniyle Küçükkaya mahallesinde Atatürk Bulvarı, Kadriye Sokağı ve Küçükkaya Köy Yolu’nda elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma numarası 3858879’dur.

8 Kasım 2026’da saat 10:00 ile 14:00 arasında şebeke bakım çalışması kapsamında Zeytindağ’da kesinti yaşanacaktır. Çalışma numarası 3861192’dir.

9 Kasım 2026 tarihinde saat 09:00 ile 15:00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Bahçelievler, Fatih ve Küçükkaya mahallelerinde 545. Sokak, Atatürk Bulvarı, Yeşillik Caddesi, Kadriye Sokağı ve Küçükkaya Köy Yolu’nda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3859380’dir.

Aynı gün saat 09:00 ile 15:00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Küçükkaya mahallesinde Kadriye Sokağı’nda kesinti olacaktır. Çalışma numarası 3859394’tür.

9 Kasım 2026’da saat 09:00 ile 12:00 arasında üçüncü şahıs talebiyle planlı çalışma kapsamında Atatürk mahallesinde Barbaros Caddesi, Batı Sokağı, Emrah Sokağı, Gazi Osman Paşa Caddesi, Haluk Ökeren Caddesi, Kadri Sokağı ve Yunus Emre Sokağı’nda elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma numarası 3861444’tür.

10 Kasım 2026 tarihinde saat 14:00 ile 16:00 arasında role akü redresör arızası nedeniyle Göçbeyli mahallesinde çok sayıda sokak ve caddede (1. Sanayi Sitesi Sokağı, 29 Ekim Caddesi, Akbaba Sokağı ve diğerleri) elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışma numarası 3858878’dir.

Aynı gün saat 11:00 ile 15:00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Yukarıbey mahallesinde Yanık Küme Evleri’nde kesinti olacaktır. Çalışma numarası 3858952’dir.

10 Kasım 2026’da saat 10:30 ile 17:30 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması kapsamında Aşağıcuma mahallesinde Aşağıcuma Küme Evleri ve Aşağıcuma Köyü İç Yolu’nda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3860241’dir.

Aynı gün saat 10:30 ile 17:30 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Çamavlu mahallesinde Çamavlu Küme Evleri’nde kesinti yapılacaktır. Çalışma numarası 3860245’tir.

11 Kasım 2026 tarihinde saat 09:30 ile 17:30 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması kapsamında Çamavlu mahallesinde Çamavlu Küme Evleri’nde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışma numarası 3860250’dir.

BORNOVA

7 Kasım 2026 tarihinde saat 09:30 ile 10:30 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Meriç mahallesinde 5603, 5604, 5605, 5607, 5745. Sokaklar ve Kemalpaşa Caddesi’nde elektrik kesintisi olacaktır. Çalışma numarası 3858090’dır.

Aynı gün saat 10:30 ile 12:30 arasında şebeke bakım çalışması kapsamında Gazi Osman Paşa mahallesinde 5412, 5422, 5424, 5425, 5427, 5428. Sokaklar ve Kamil Tunca Caddesi’nde kesinti yapılacaktır. Çalışma numarası 3858102’dir.

7 Kasım 2026’da saat 09:30 ile 15:30 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Gökdere mahallesinde Akgül, Ceylan, Çiğdem, Erdem, Güvercin, İnci, Kale ve Nehir Sokakları ile Gökdere Caddesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3859897’dir.

Aynı gün saat 10:00 ile 13:00 arasında şebeke bakım çalışması kapsamında Karacaoğlan mahallesinde 6172. Sokak ve Bornova Caddesi’nde kesinti olacaktır. Çalışma numarası 3860288’dir.

7 Kasım 2026’da saat 14:00 ile 16:00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Kemalpaşa mahallesinde 7102, 7103/1, 7104, 7105, 7106, 7108 ve 7109. Sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışma numarası 3860291’dir.

8 Kasım 2026 tarihinde saat 12:00 ile 13:00 arasında üçüncü şahıs talebiyle planlı çalışma kapsamında Kemalpaşa mahallesinde 7410, 7411, 7412 ve 7413. Sokaklarda kesinti yapılacaktır. Çalışma numarası 3857979’dur.

9 Kasım 2026 tarihinde saat 09:00 ile 10:30 arasında ağaç kesimi nedeniyle İnönü mahallesinde 816, 819, 820, 821, 822, 823, 980. Sokaklar ve Turgut Reis Caddesi’nde elektrik kesintisi olacaktır. Çalışma numarası 3858115’tir.

Aynı gün saat 10:30 ile 12:30 arasında ağaç kesimi kapsamında Kızılay mahallesinde 728. Sokak, Ersoy Caddesi ve Hürriyet Caddesi’nde kesinti uygulanacaktır. Çalışma numarası 3858127’dir.

9 Kasım 2026’da saat 15:30 ile 17:00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Çamiçi, Kayadibi ve Karaçam mahallelerinde çeşitli sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışma numaraları 3861034, 3861035, 3861037, 3861040 ve 3861041’dir.

Aynı gün saat 09:00 ile 10:30 arasında şebeke bakım çalışması kapsamında Kayadibi ve Çamiçi mahallelerinde kesinti yapılacaktır. Çalışma numaraları 3861043, 3861045, 3861046, 3861048 ve 3861050’dir.

9 Kasım 2026’da saat 09:00 ile 17:00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Karaçam mahallesinde elektrik kesintisi olacaktır. Çalışma numarası 3861053’tür.

Aynı gün saat 10:00 ile 16:00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması kapsamında Mevlana mahallesinde çeşitli sokaklarda iki ayrı çalışma ile kesinti uygulanacaktır. Çalışma numaraları 3861083 ve 3861092’dir.

10 Kasım 2026 tarihinde saat 20:00 ile 21:00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Kemalpaşa mahallesinde 7407/9. Sokak, Çanakkale Caddesi ve Kemalpaşa Caddesi’nde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışma numarası 3861891’dir.

Aynı gün saat 10:00 ile 13:00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması kapsamında Naldöken mahallesinde çeşitli sokaklarda iki ayrı çalışma ile kesinti yapılacaktır. Çalışma numaraları 3861906 ve 3861912’dir.

11 Kasım 2026 tarihinde saat 09:30 ile 15:00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Erzene mahallesinde 130, 130/5 ve 130/6. Sokaklarda elektrik kesintisi olacaktır. Çalışma numarası 3861905’tir.

Aynı gün saat 09:30 ile 15:30 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması kapsamında Barbaros ve Rafet Paşa mahallelerinde çeşitli sokaklarda kesinti uygulanacaktır. Çalışma numaraları 3862060, 3862065, 3862072, 3862077 ve 3862081’dir.

11 Kasım 2026’da saat 09:30 ile 10:30 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Rafet Paşa mahallesinde 5145 ile 5152. Sokaklar, Burak Reis Caddesi ve Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışma numarası 3862113’tür.

KEMALPAŞA

7 Kasım 2026 tarihinde saat 09:00 ile 14:00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Bağyurdu Yeni ve Halilbeyli mahallelerinde elektrik kesintisi olacaktır. Çalışma numarası 3860505’tir.

8 Kasım 2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında şebeke bakım çalışması kapsamında Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet, Armutlu Hürriyet ve Aşağıkızılca mahallelerinde çeşitli sokak ve küme evlerinde kesinti yapılacaktır. Çalışma numarası 3852730’dur.

Aynı gün saat 09:00 ile 17:00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet mahallesinde Koşar Sokağı ve Sanayi Caddesi’nde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışma numarası 3852746’dır.

8 Kasım 2026’da saat 09:00 ile 16:00 arasında şebeke bakım çalışması kapsamında Mehmet Akif Ersoy, Örnekköy, Soğukpınar ve Yukarıkızılca Merkez mahallelerinde çeşitli küme evleri ve sokaklarda kesinti uygulanacaktır. Çalışma numarası 3860039’dur.

9 Kasım 2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Bayramlı, Kamberler ve Yenikurudere mahallelerinde elektrik kesintisi olacaktır. Çalışma numarası 3862220’dir.

SEFERİHİSAR

7 Kasım 2026 tarihinde saat 10:00 ile 17:30 arasında üçüncü şahıs talebiyle planlı çalışma kapsamında Düzce, Turgut ve Ulamış mahallelerinde çok sayıda sokak ve küme evinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışma numarası 3860035’tir.

9 Kasım 2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında üçüncü şahıs talebiyle planlı çalışma nedeniyle Akarca ve Hıdırlık mahallelerinde çeşitli sokaklarda kesinti yapılacaktır. Çalışma numarası 3861256’dır.

10 Kasım 2026 tarihinde saat 10:00 ile 18:00 arasında şebeke bakım çalışması kapsamında Atatürk, Cumhuriyet ve Kavakdere mahallelerinde çok sayıda sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3862406’dır.

11 Kasım 2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Çamtepe, Gödence ve Gölcük mahallelerinde çeşitli sokak ve küme evlerinde kesinti olacaktır. Çalışma numarası 3862083’tür.

TİRE

7 Kasım 2026 tarihinde saat 09:30 ile 17:30 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Adnan Menderes mahallesinde Tiflikuyu Küme Evleri’nde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışma numarası 3857913’tür.

Aynı gün saat 11:00 ile 17:30 arasında şebeke bakım çalışması kapsamında Büyükkemerdere, Çeriközü, Dallık, Karaca Ali, Küçükkemerdere ve Yamandere mahallelerinde çeşitli sokak ve küme evlerinde kesinti yapılacaktır. Çalışma numarası 3860987’dir.

10 Kasım 2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Akkoyunlu, Alacalı, Ayaklıkırı, Eskioba, İbni Melek, Işıklar, Karateke, Kurşak, Mahmutlar, Turgutlu ve Yenioba mahallelerinde çok sayıda sokak ve küme evinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3860126’dır.

Aynı gün saat 10:00 ile 17:00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması kapsamında Adnan Menderes mahallesinde Tiflikuyu Küme Evleri’nde kesinti olacaktır. Çalışma numarası 3862136’dır.

11 Kasım 2026 tarihinde saat 01:00 ile 01:15 arasında TEİAŞ hat bakım çalışması nedeniyle Derebaşı, Kahrat, Kırtepe, Kızılcahavlu ve Yeğenli mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışma numarası 3861507’dir.

Aynı gün saat 10:00 ile 17:00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması kapsamında Adnan Menderes mahallesinde Tiflikuyu Küme Evleri’nde kesinti yapılacaktır. Çalışma numarası 3862139’dur.

TORBALI

7 Kasım 2026 tarihinde saat 10:00 ile 14:00 arasında fiziki irtibat çalışması nedeniyle Arslanlar, Eğerci, Gazi Mustafa Kemal, Torbalı ve Yedi Eylül mahallelerinde elektrik kesintisi olacaktır. Çalışma numarası 3860463’tür.

Aynı gün saat 13:00 ile 17:00 arasında şebeke bakım çalışması kapsamında Bahçelievler, İnönü ve Yazıbaşı mahallelerinde çeşitli sokaklarda kesinti uygulanacaktır. Çalışma numarası 3860535’tir.

8 Kasım 2026 tarihinde saat 13:00 ile 17:00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle İstiklal ve Yazıbaşı mahallelerinde çok sayıda sokakta elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışma numarası 3861953’tür.

9 Kasım 2026 tarihinde saat 10:00 ile 12:00 arasında şebeke bakım çalışması kapsamında Yeşilköy mahallesinde İzmir Aydın Caddesi ve Kuyu Çukuru Sokağı’nda iki ayrı çalışma ile kesinti yapılacaktır. Çalışma numaraları 3861119 ve 3861156’dır.

Aynı gün saat 09:00 ile 17:00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Dağteke mahallesinde 6230, 6231, 6233, 6234. Sokaklar ve Dedepınarı Sokağı’nda elektrik kesintisi olacaktır. Çalışma numarası 3862220’dir.

10 Kasım 2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında şebeke bakım çalışması kapsamında Bülbüldere mahallesinde kesinti uygulanacaktır. Çalışma numarası 3860126’dır.

11 Kasım 2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Dağteke mahallesinde 6230, 6231, 6233, 6234. Sokaklar ve Dedepınarı Sokağı’nda elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışma numarası 3862232’dir.

BUCA

7 Kasım 2026 tarihinde saat 09:30 ile 15:30 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle 29 Ekim mahallesinde elektrik kesintisi olacaktır. Çalışma numarası 3859897’dir.

Aynı gün saat 09:00 ile 13:00 arasında şebeke bakım çalışması kapsamında Adatepe, Dumlupınar, Menderes ve Yaylacık mahallelerinde çeşitli sokaklarda kesinti yapılacaktır. Çalışma numaraları 3859942, 3859968 ve 3859982’dir.

7 Kasım 2026’da saat 13:00 ile 17:00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Kuruçeşme ve Fırat mahallelerinde çeşitli sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numaraları 3859988 ve 3859998’dir.

8 Kasım 2026 tarihinde saat 09:00 ile 13:00 arasında şebeke bakım çalışması kapsamında Seyhan ve İnönü mahallelerinde çeşitli sokaklarda kesinti olacaktır. Çalışma numaraları 3860023, 3860028 ve 3860034’tür.

Aynı gün saat 13:00 ile 17:00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Güven, Laleli, Yiğitler ve Çaldıran mahallelerinde çeşitli sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışma numaraları 3860049 ve 3860058’dir.

9 Kasım 2026 tarihinde saat 10:00 ile 12:00 arasında şebeke bakım çalışması kapsamında Karacaağaç, 29 Ekim, Adatepe ve Zafer mahallelerinde çeşitli sokaklarda kesinti yapılacaktır. Çalışma numaraları 3861119, 3861153 ve 3861156’dır.

10 Kasım 2026 tarihinde saat 10:30 ile 17:00 arasında trafo bakım çalışması nedeniyle Adatepe ve Kuruçeşme mahallelerinde çeşitli sokaklarda elektrik kesintisi olacaktır. Çalışma numarası 3861999’dur.

Aynı gün saat 10:30 ile 17:00 arasında şebeke bakım çalışması kapsamında 29 Ekim mahallesinde çeşitli sokaklarda kesinti uygulanacaktır. Çalışma numarası 3862007’dir.

11 Kasım 2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Fırat, Yeşilbağlar ve Cumhuriyet mahallelerinde çeşitli sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışma numaraları 3861713 ve 3861715’tir.

Aynı gün saat 08:00 ile 16:00 arasında AG box arızası kapsamında İnkılap ve Hürriyet mahallelerinde çeşitli sokaklarda kesinti yapılacaktır. Çalışma numaraları 3862238 ve 3862240’tır.

GÜZELBAHÇE

7 Kasım 2026 tarihinde saat 09:30 ile 14:30 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Yelki mahallesinde elektrik kesintisi olacaktır. Çalışma numarası 3859471’dir.

9 Kasım 2026 tarihinde saat 04:00 ile 05:00 arasında şebeke bakım çalışması kapsamında Yelki mahallesinde kesinti yapılacaktır. Çalışma numarası 3861439’dur.

11 Kasım 2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Payamlı mahallesinde çeşitli sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışma numarası 3862083’tür.

KARABAĞLAR

7 Kasım 2026 tarihinde saat 08:00 ile 10:00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Kibar mahallesinde çeşitli sokaklarda elektrik kesintisi olacaktır. Çalışma numarası 3860339’dur.

Aynı gün saat 10:30 ile 12:30 arasında şebeke bakım çalışması kapsamında Gazi ve Umut mahallelerinde çeşitli sokaklarda kesinti yapılacaktır. Çalışma numarası 3860342’dir.

7 Kasım 2026’da saat 13:00 ile 15:00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Umut mahallesinde çeşitli sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3860343’tür.

Aynı gün saat 15:30 ile 17:00 arasında şebeke bakım çalışması kapsamında General Kazım Özalp ve Muammer Akar mahallelerinde çeşitli sokaklarda kesinti olacaktır. Çalışma numarası 3860345’tir.

8 Kasım 2026 tarihinde saat 08:30 ile 10:30 arasında ağaç kesimi nedeniyle Umut mahallesinde çeşitli sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışma numarası 3861309’dur.

Aynı gün saat 11:00 ile 13:00 arasında ağaç kesimi kapsamında Devrim, Kibar ve Umut mahallelerinde çeşitli sokaklarda kesinti yapılacaktır. Çalışma numarası 3861310’dur.

8 Kasım 2026’da saat 13:30 ile 15:30 arasında ağaç kesimi nedeniyle Gazi ve Umut mahallelerinde çeşitli sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3861313’tür.

Aynı gün saat 16:00 ile 17:00 arasında ağaç kesimi kapsamında Bahar, Çalıkuşu, Cennetoğlu ve General Asım Gündüz mahallelerinde çeşitli sokaklarda kesinti olacaktır. Çalışma numarası 3861315’tir.

8 Kasım 2026’da saat 08:00 ile 14:00 arasında üçüncü şahıs talebiyle planlı çalışma nedeniyle Osman Aksüner mahallesinde 5900, 5903, 5904. Sokaklar ve Yeşillik Caddesi’nde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışma numarası 3861320’dir.

9 Kasım 2026 tarihinde saat 08:00 ile 12:00 arasında şebeke bakım çalışması kapsamında Ali Fuat Cebesoy ve Tahsin Yazıcı mahallelerinde çeşitli sokaklarda kesinti yapılacaktır. Çalışma numarası 3862141’dir.

Aynı gün saat 08:30 ile 12:30 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Ali Fuat Cebesoy ve Tahsin Yazıcı mahallelerinde çeşitli sokaklarda elektrik kesintisi olacaktır. Çalışma numarası 3862143’tür.

9 Kasım 2026’da saat 13:00 ile 16:30 arasında ağaç kesimi kapsamında Tahsin Yazıcı ve Vatan mahallelerinde çeşitli sokaklarda kesinti uygulanacaktır. Çalışma numarası 3862147’dir.

Aynı gün saat 13:30 ile 17:00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Tahsin Yazıcı mahallesinde 9298/1 ve 9317. Sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışma numarası 3862148’dir.

10 Kasım 2026 tarihinde saat 10:00 ile 14:00 arasında ağaç kesimi kapsamında Tahsin Yazıcı ve Vatan mahallelerinde çeşitli sokaklarda kesinti yapılacaktır. Çalışma numarası 3862201’dir.

Aynı gün saat 10:30 ile 14:30 arasında ağaç kesimi nedeniyle Tahsin Yazıcı ve Vatan mahallelerinde çeşitli sokaklarda elektrik kesintisi olacaktır. Çalışma numarası 3862204’tür.

10 Kasım 2026’da saat 15:00 ile 17:00 arasında ağaç kesimi kapsamında Tahsin Yazıcı mahallesinde çeşitli sokaklarda kesinti uygulanacaktır. Çalışma numarası 3862208’dir.

11 Kasım 2026 tarihinde saat 09:30 ile 14:30 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Cennetoğlu mahallesinde çeşitli sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışma numarası 3861712’dir.

Aynı gün saat 09:00 ile 17:00 arasında şebeke bakım çalışması kapsamında Kavacık mahallesinde çeşitli sokaklarda kesinti yapılacaktır. Çalışma numarası 3862083’tür.

11 Kasım 2026’da saat 08:00 ile 12:00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Refet Bele ve Tahsin Yazıcı mahallelerinde çeşitli sokaklarda elektrik kesintisi olacaktır. Çalışma numarası 3862214’tür.

Aynı gün saat 08:30 ile 12:30 arasında ağaç kesimi kapsamında Günaltay mahallesinde çeşitli sokaklarda kesinti uygulanacaktır. Çalışma numarası 3862217’dir.

11 Kasım 2026’da saat 13:00 ile 16:30 arasında ağaç kesimi nedeniyle Barış ve Günaltay mahallelerinde çeşitli sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışma numarası 3862221’dir.

Aynı gün saat 13:30 ile 17:00 arasında ağaç kesimi kapsamında Günaltay mahallesinde çeşitli sokaklarda kesinti yapılacaktır. Çalışma numarası 3862222’dir.

KARŞIYAKA

7 Kasım 2026 tarihinde saat 20:00 ile 20:30 arasında TEİAŞ trafo bakım çalışması nedeniyle Alaybey, Bahariye, Bahçelievler, Tersane ve Tuna mahallelerinde çeşitli sokaklarda elektrik kesintisi olacaktır. Çalışma numarası 3859938’dir.

Aynı gün saat 20:30 ile 21:00 arasında TEİAŞ trafo bakım çalışması kapsamında Dedebaşı ve Goncalar mahallelerinde çeşitli sokaklarda kesinti yapılacaktır. Çalışma numarası 3859940’tır.

7 Kasım 2026’da saat 21:00 ile 21:30 arasında TEİAŞ trafo bakım çalışması nedeniyle Alaybey, Bahariye, Bahçelievler, Tersane ve Tuna mahallelerinde çeşitli sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3859949’dur.

Aynı gün saat 21:30 ile 22:00 arasında TEİAŞ trafo bakım çalışması kapsamında Bahriye Üçok ve Nergiz mahallelerinde çeşitli sokaklarda kesinti olacaktır. Çalışma numarası 3860018’dir.

7 Kasım 2026’da saat 22:00 ile 22:30 arasında TEİAŞ trafo bakım çalışması nedeniyle Donanmacı ve Tuna mahallelerinde çeşitli sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışma numarası 3860021’dir.

8 Kasım 2026 tarihinde sabah saat 06:00 ile 08:30 arasında TEİAŞ trafo bakım çalışması kapsamında Alaybey, Bahariye, Bahçelievler, Tersane, Tuna, Dedebaşı, Goncalar, Bahriye Üçok, Nergiz ve Donanmacı mahallelerinde çeşitli sokaklarda kısa süreli elektrik kesintileri yapılacaktır. Çalışma numaraları 3860944, 3860946, 3860952, 3860955 ve 3860956’dır.

9 Kasım 2026 tarihinde saat 09:00 ile 12:00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Zübeyde Hanım, Cumhuriyet ve Örnekköy mahallelerinde çeşitli sokaklarda elektrik kesintisi olacaktır. Çalışma numaraları 3860990, 3860995, 3860997 ve 3861000’dir.

Aynı gün gece saat 23:15 ile 23:59 arasında TEİAŞ trafo ve hat bakım çalışmaları kapsamında Alaybey, Bahariye, Bahçelievler, Tersane, Tuna ve İmbatlı mahallelerinde kısa süreli elektrik kesintileri yaşanacaktır. Çalışma numaraları 3861130, 3861142 ve 3861145’tir.

10 Kasım 2026 tarihinde sabah saat 06:15 ile 07:30 arasında TEİAŞ trafo bakım çalışması nedeniyle Alaybey, Bahariye, Bahçelievler, Tersane, Tuna, İmbatlı, Aksoy, Bahriye Üçok ve Bostanlı mahallelerinde kısa süreli elektrik kesintileri yapılacaktır. Çalışma numaraları 3861704, 3861705, 3861706 ve 3861707’dir.

11 Kasım 2026 tarihinde saat 09:00 ile 14:00 arasında şebeke bakım çalışması kapsamında Bahçelievler ve Bahriye Üçok mahallelerinde çeşitli sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numaraları 3862191, 3862193, 3862196, 3862199 ve 3862200’dir.