Yoğun kar yağışı hayatı felç etti: Sürücüler yolda mahsur kaldı

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UYGULAMALAR
İstanbul
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşandı, bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla ilerleyemeyen sürücüler, yolun ulaşıma açılması ve tuzlama çalışması yapılabilmesi için karla mücadele ekiplerine haber verdi. Bölgede ekipler çalışma için harekete geçti.