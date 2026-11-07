Magnum’un 2026 yılı çekiliş kampanyasında beklenen sonuçlar açıklandı. Çubuklardan çıkan şifreleri internet sitesi veya SMS aracılığıyla göndererek kampanyaya katılanlar, 3 Kasım’da noter huzurunda yapılan çekilişin ardından kazanan isimleri araştırmaya başladı. Kampanyanın 3. dönem çekilişi ile Porsche büyük ödül çekilişinde belirlenen talihliler, 7 Kasım itibarıyla ilan edildi. İki kişiye 2025 model Porsche Taycan 4 otomobil verilecek çekilişte, 15 kişi de 500 bin TL değerindeki Magnum Card Param hediye kartını kazandı. Peki, Magnum Porsche çekilişini kimler kazandı? Asil ve yedek talihli listesine nereden ulaşılır?

Özetle

HABERİN ÖZETİ Magnum Porsche çekiliş sonuçları 2026! Porsche kazanan isimler belli oldu mu? Magnum çekilişi kazanan asil ve yedek talihli listesi sorgulama Magnum'un 2026 yılı çekiliş kampanyasında 3. dönem ve Porsche büyük ödül çekilişi sonuçları açıklandı. Kampanya kapsamında 2 kişiye 2025 model Porsche Taycan 4 otomobil, 15 kişiye ise 500 bin TL değerinde Magnum Card Param hediye kartı verilecek. Çekiliş 3 Kasım'da noter huzurunda yapıldı ve sonuçlar 7 Kasım itibarıyla ilan edildi. Porsche Taycan 4 otomobilin tavsiye edilen perakende satış fiyatı 12 milyon 635 bin TL olarak açıklandı. Asil talihliler, gazete ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde başvurularını tamamlamalı, aksi takdirde yedek talihliler sırasıyla çağrılacak. Magnum Card Param hediye kartları Türkiye genelindeki mağazalarda kullanılabilecek ancak nakit olarak çekilemeyecek veya başka banka hesabına aktarılamayacak.

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI

Magnum 3. dönem ve Porsche çekiliş sonuçları 7 Kasım 2026 tarihinde duyuruldu. 3 Kasım Salı günü noter heyeti huzurunda gerçekleştirilen çekilişte otomobil ve hediye kartı kazanan asil ve yedek talihliler belirlendi.

Kampanya kapsamında 2 kişiye 2025 model Porsche Taycan 4 otomobil, toplam 15 kişiye ise 500 bin TL değerinde Magnum Card Param hediye kartı verilecek. Porsche Taycan 4 model otomobilin tavsiye edilen perakende satış fiyatı 12 milyon 635 bin TL olarak açıklanmıştı.

PORSCHE TAYCAN 4 2025

ASİL TALİHLİLERİ

TYPTCJREL3 - ELANUR KUMTEPE - İSTANBUL

K8UATEU1NA - MUSTAFA TAPCI - ORDU

YEDEK TALİHLİLERİ

ULNCT9T8 - MUHARREM BURAK ÖZKAN - MERSİN

3434PU13UM - MUHARREM ÇETİN - BALIKESİR

3. DÖNEM 500.000 TL DEĞERİNDE MAGNUM EDENRED HEDİYE KARTI

ASİL TALİHLİLERİ

EHCLMC13 - SERKAN AKSOY - BURDUR

LNJ9K9TMYE - UĞUR KANTAR - İSTANBUL

8HYV48A2 - RABİA GÖK BATUR - MUĞLA

LE3C3KKU - BANU ERSOY - KOCAELİ

LVKV2R2VC3 - ALİCAN KOZAĞAÇLI - İZMİR

YEDEK TALİHLİLERİ

2Y9JCJFK - YASEMİN BEŞYAPRAK - AKSARAY

EJ9NVP3R - TUĞBA BAYRAKLI - ZONGULDAK

UCFFT3YLUY - ŞELALE AKYOL - BOLU

CJ1C9CY49P - OKTAY KARAÇAY - KÜTAHYA

42T9AVRM - HÜSEYİN YILDIRIM - ANTALYA

MAGNUM PORSCHE KAZANANLAR KİMLER? ASİL VE YEDEK TALİHLİ LİSTESİ

Magnum Porsche çekilişinde büyük ödülü kazanan 2 asil talihli ile yedek isimler açıklandı. Magnum Card Param hediye kartı çekilişinde de 15 asil ve 15 yedek talihli belirlendi.

Kazananların isimleri, ikramiye türleri ve yaşadıkları illere ilişkin bilgilere Magnum’un resmi internet sitesindeki sonuç duyurusundan ulaşılabiliyor.

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Magnum çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen katılımcılar, markanın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan isim listelerini inceleyebilecek. Sonuçlar ayrıca 7 Kasım 2026 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki’nde ilan edildi.

Talihliler, kendilerine çıkan ikramiyeyi öğrenmek için asil ve yedek isim listelerini kontrol edebilecek. Sonuç sorgulaması telefon, tablet veya bilgisayar üzerinden yapılabiliyor.

MAGNUM PORSCHE VE PARAM HEDİYE KARTI KAZANANLARIN DİKKATİNE

Çekilişte ikramiye kazanan asil talihlilerin, gazete ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvurularını tamamlaması gerekiyor. Asil talihliler için tanınan sürenin sona ermesinin ardından takip eden 15 gün boyunca yedek talihliler başvuru yapabilecek.

İstenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen veya şahsen başvuru yapmayan asil talihlilerin yerine yedek listedeki isimler sırasıyla çağrılacak.

Porsche kazanan talihlilerin ÖTV ve KDV dışındaki vergi ve masrafları kendileri tarafından karşılanacak. Veraset ve intikal vergisi, noter işlemleri, motorlu taşıtlar vergisi, trafik sigortası, ruhsat ve plaka giderleri de kazananlara ait olacak.

MAGNUM CARD PARAM HEDİYE KARTI NERELERDE KULLANILABİLİR?

500 bin TL değerindeki Magnum Card Param hediye kartları Türkiye genelindeki mağazalarda kullanılabilecek. Ancak kart bakiyeleri nakit olarak çekilemeyecek ve başka bir banka hesabına aktarılamayacak.

Kartlar; telefon ve internet faturası ödemelerinde, telekomünikasyon cihazı ve telefon alışverişlerinde, tütün ürünleri, alkollü içecekler, şans oyunları, kuyumcu alışverişleri ve döviz işlemlerinde geçerli olmayacak. Hediye kartlarına yüklenen bakiyelerin 31 Mart 2027 tarihine kadar kullanılması gerekiyor.