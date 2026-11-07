Magnum Porsche çekiliş sonuçları 2026! Porsche kazanan isimler belli oldu mu? Magnum çekilişi kazanan asil ve yedek talihli listesi sorgulama

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İstanbul
Magnum’un 2026 yılı çekiliş kampanyasında beklenen sonuçlar açıklandı. Çubuklardan çıkan şifreleri internet sitesi veya SMS aracılığıyla göndererek kampanyaya katılanlar, 3 Kasım’da noter huzurunda yapılan çekilişin ardından kazanan isimleri araştırmaya başladı. Kampanyanın 3. dönem çekilişi ile Porsche büyük ödül çekilişinde belirlenen talihliler, 7 Kasım itibarıyla ilan edildi. İki kişiye 2025 model Porsche Taycan 4 otomobil verilecek çekilişte, 15 kişi de 500 bin TL değerindeki Magnum Card Param hediye kartını kazandı. Peki, Magnum Porsche çekilişini kimler kazandı? Asil ve yedek talihli listesine nereden ulaşılır?
Magnum 3. dönem ve Porsche çekiliş sonuçları 7 Kasım 2026 tarihinde duyuruldu. 3 Kasım Salı günü noter heyeti huzurunda gerçekleştirilen çekilişte otomobil ve hediye kartı kazanan asil ve yedek talihliler belirlendi.
Kampanya kapsamında 2 kişiye 2025 model Porsche Taycan 4 otomobil, toplam 15 kişiye ise 500 bin TL değerinde Magnum Card Param hediye kartı verilecek. Porsche Taycan 4 model otomobilin tavsiye edilen perakende satış fiyatı 12 milyon 635 bin TL olarak açıklanmıştı.
ASİL TALİHLİLERİ
TYPTCJREL3 - ELANUR KUMTEPE - İSTANBUL
K8UATEU1NA - MUSTAFA TAPCI - ORDU
YEDEK TALİHLİLERİ
ULNCT9T8 - MUHARREM BURAK ÖZKAN - MERSİN
3434PU13UM - MUHARREM ÇETİN - BALIKESİR
ASİL TALİHLİLERİ
EHCLMC13 - SERKAN AKSOY - BURDUR
LNJ9K9TMYE - UĞUR KANTAR - İSTANBUL
8HYV48A2 - RABİA GÖK BATUR - MUĞLA
LE3C3KKU - BANU ERSOY - KOCAELİ
LVKV2R2VC3 - ALİCAN KOZAĞAÇLI - İZMİR
YEDEK TALİHLİLERİ
2Y9JCJFK - YASEMİN BEŞYAPRAK - AKSARAY
EJ9NVP3R - TUĞBA BAYRAKLI - ZONGULDAK
UCFFT3YLUY - ŞELALE AKYOL - BOLU
CJ1C9CY49P - OKTAY KARAÇAY - KÜTAHYA
42T9AVRM - HÜSEYİN YILDIRIM - ANTALYA
Magnum Porsche çekilişinde büyük ödülü kazanan 2 asil talihli ile yedek isimler açıklandı. Magnum Card Param hediye kartı çekilişinde de 15 asil ve 15 yedek talihli belirlendi.
Kazananların isimleri, ikramiye türleri ve yaşadıkları illere ilişkin bilgilere Magnum’un resmi internet sitesindeki sonuç duyurusundan ulaşılabiliyor.
Magnum çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen katılımcılar, markanın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan isim listelerini inceleyebilecek. Sonuçlar ayrıca 7 Kasım 2026 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki’nde ilan edildi.
Talihliler, kendilerine çıkan ikramiyeyi öğrenmek için asil ve yedek isim listelerini kontrol edebilecek. Sonuç sorgulaması telefon, tablet veya bilgisayar üzerinden yapılabiliyor.
Çekilişte ikramiye kazanan asil talihlilerin, gazete ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvurularını tamamlaması gerekiyor. Asil talihliler için tanınan sürenin sona ermesinin ardından takip eden 15 gün boyunca yedek talihliler başvuru yapabilecek.
İstenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen veya şahsen başvuru yapmayan asil talihlilerin yerine yedek listedeki isimler sırasıyla çağrılacak.
Porsche kazanan talihlilerin ÖTV ve KDV dışındaki vergi ve masrafları kendileri tarafından karşılanacak. Veraset ve intikal vergisi, noter işlemleri, motorlu taşıtlar vergisi, trafik sigortası, ruhsat ve plaka giderleri de kazananlara ait olacak.
500 bin TL değerindeki Magnum Card Param hediye kartları Türkiye genelindeki mağazalarda kullanılabilecek. Ancak kart bakiyeleri nakit olarak çekilemeyecek ve başka bir banka hesabına aktarılamayacak.
Kartlar; telefon ve internet faturası ödemelerinde, telekomünikasyon cihazı ve telefon alışverişlerinde, tütün ürünleri, alkollü içecekler, şans oyunları, kuyumcu alışverişleri ve döviz işlemlerinde geçerli olmayacak. Hediye kartlarına yüklenen bakiyelerin 31 Mart 2027 tarihine kadar kullanılması gerekiyor.