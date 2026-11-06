İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı televizyon programında silah ruhsatlarına yönelik düzenleme hazırlığından COP31 güvenlik terbirlerine fon soruşturmasından okul güvenliğine kadar birçok başlıkta açıklamalarda bulundu.

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HABERİN ÖZETİ Silah ruhsatı alanlara çelik kasa şartı geliyor: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı bir televizyon programında silah ruhsatları, fon soruşturması, COP31 güvenlik tedbirleri ve okul güvenliği gibi çeşitli konularda açıklamalarda bulundu. Afyonkarahisar'daki saldırıda hayatını kaybeden 8 vatandaş için başsağlığı dileyen Bakan Çiftçi, failin kısa sürede yakalandığını belirtti. Fon soruşturmasında 433 şüpheli şahıstan 112'sinin tutuklandığını, 186'sı hakkında adli kontrolle serbest bırakılma kararı verildiğini ve 359 gerçek ile 111 tüzel kişinin mal varlığına blokaj konulduğunu açıkladı. Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesi için NATO zirvesine benzer güvenlik tedbirleri alındığını ve 26 bin polisin görevlendirildiğini bildirdi. Okul güvenliği kapsamında 31 bin kişinin istihdam edildiğini ve 28 bin 945 kişinin göreve başladığını ifade etti. Ruhsatlı silahların çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde saklanması amacıyla silahlara çelik kasa zorunluluğu getirilmesinin planlandığını duyurdu.

AFYONKARAHİSAR'DAKİ SALDIRI: "İÇİM DAĞLANDI"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle gerçekleştirilen saldırının failinin, güvenlik güçlerinin başarılı takibi neticesinde kısa süre içerisinde yakalandığını ifade eden Bakan Çiftçi, hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, "8 vatandaşımız bir saldırganın pompalı tüfekle ateş etmesi neticesinde hayatını kaybetti. Öncelikle bu saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı niyaz ediyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Gerçekten bu tür hadiseleri duyduğum zaman içimin dağlandığını hissediyorum. Maalesef zaman zaman bu tür hadiseler de yaşanabiliyor. Mersin'de de bu tür bir hadise yaşanmıştı. Temenni ediyorum ki bir daha bu tür hadiseler yaşanmasın" diye konuştu.

FON SORUŞTURMASI: "CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATI NET"

Fon soruşturmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreci başından takip ettiğini belirten Bakan Çiftçi, "Cumhurbaşkanımızın başkanlık ettiği bazı toplantılarda da bulundum. Bu konuda talimatı oldukça net. Kim bu işe girdiyse, haksız kazanç elde ettiyse, o kişilerin bunun yanına kar kalmayacağı, haksız kazanç sağlayan kişilerden tutarların alınıp mağdur kişilere ödeneceği yönünde açıklaması vardı. Konuyla ilgili Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Devlet Denetleme Kurulu'na da konuyla ilgili görev verilmiş durumda. Bunların dışında Adalet Bakanlığımızın da konuyla ilgilli soruşturmaları var. Rakamları da sizlerle paylaşayım. Şimdiye kadar 433 şüpheli şahıstan 112'si tutuklandı. 186'sı hakkında adli kontrolle serbest bırakılma var. 38 firari için de yakalama kararı çıkartılmış durumda. 359 gerçek ve 111 tüzel kişinin de mal varlıklarına blokaj konuldu. Cumhurbaşkanımız zaten ifade etti. Hiçbir şekilde bütçeden harcama yapılmadan mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin net bir talimatı var" ifadelerini kullandı.

ANTALYA'DA COP31 HAZIRLIKLARI

COP31 tedbirlerine ilişkin bilgi veren Bakan Çiftçi, "Temmuz ayında bir NATO zirvesi oldu Ankara'da 56 bin polisimiz görev aldı. Devlet başkanları geldiler ve ülkemiz için çok prestijli bir toplantıydı. Her şeyi A'dan Z'ye tüm teferruatıyla hesapladık. Orada Ankara'yı merkeze alarak etrafındaki illeri birinci, onun etrafındaki illeri ikinci dereceden, sınır illerimizi ise üçüncü dereceden iller olarak belirledik. Aynı sistemi COP31 için uyguluyoruz. Yeşille gösterilen iller birinci, turuncu iller ikinci dereceden iller, lacivert yerler ise sınır hattı olarak üçüncü dereceden illerimiz. Bu illerin her biri için özel tedbirlerimiz var. NATO tedbirlerine benzer güvenlik tedbirleri aldık. Antalya'da 26 bin polis görevde" şeklinde konuştu.

Okul güvenliği konusunda, İçişleri Bakanlığı olarak genelge yayımladıklarını ve valiliklere talimat verdiklerini vurgulayan Çiftçi, "Şu anda 611 müfettişimiz sahayı tarıyor. Alınan tedbirleri, tedbirlere ilişkin bir açıklık var mı diye. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili raporu da bize sunacaklar. 31 bin kadro verdiler bize. Bu kişiler güvenlik sertifikasına da sahipler. 31 bin kişiyi istihdam ettik ve 28 bin 945 kişi göreve başladı. Bunlar okul bahçe görevlisi olarak, polislerimizin bekçilerimizin yanında onlar da çalışıyor. Onlara dedektör de verdik. Bunun dışında okulun bahçe duvarlarının dışarısında güvenlik, asayiş ekiplerimiz var. Çocuk şube görevlilerimiz, narkotik ekiplerimiz, trafik ekiplerimiz hepsi çalışmalarını sürdürüyor" şeklinde konuştu.

AK Parti kurulduğunda 30'lu yaşlarda genç bir kaymakam olduğunu aktaran Çiftçi, "28 Şubat dönemini tüm ağırlığıyla yaşamış birisiyim. O dönemde bir kaymakam olmama rağmen mesleğimizi nerdeyse sürdüremez duruma gelmiştik. 2002 yılında milletimiz tercihte bulundu ve iradesini ortaya koydu. O günden bugüne AK Parti'ye verdiği kredisini hiçbir zaman geri almadı. İktidara gelmesiyle beraber AK Parti vesayet odaklarına karşı kararlı bir mücadele yürüttü. Askeri vesayete, yargı bürokrasisine, YÖK bürokrasisine karşı bir mücadele yürüttü. Bunları geriletti ve millet iradesini egemen kıldı. Başörtüsü meselesi, ülkenin gündemindeki en önemli meselelerden biriydi. Cumhurbaşkanımız başlarda genel başkandı, ardından Başbakan ve Cumhurbaşkanı oldu. Ayasofya'nın açılması milletimizin 86 yıl beklediği bir özlemdi, bununla ilgili zincirler kırılacak diye sloganlar atılıyordu. 2020 yılında Ayasofya da müzeden camiye dönüştürülmüş oldu" diye konuştu.

RUHSATLI SİLAHLARA ÇELİK KASA ZORUNLULUĞU GELİYOR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, silahlanmayla ilgili bazı önlemlerin alınacağına dair de açıklamalarda bulundu. "Evde bulunan ruhsatlı silahların çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde saklanması gerekiyor." diyen Çiftçi, çelik kasa zorunluluğu getireceklerini duyurdu. Çiftçi, "Bu kapsamda, silah ruhsatı verilecek kişilere çelik kasa zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. Yeni düzenlemeyle silah sahiplerinin ruhsatlı silahlarını çelik kasada muhafaza etmeleri sağlanacak. Almanya'da da benzer bir uygulama bulunuyor." diyerek gelişmeyi açıkladı.