Mevzuata aykırı yapılara yıkım: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi inceleme yaptı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'nın Altındağ ilçesi Ulus semtinde mevzuata aykırı faaliyet gösteren yapıların yıkım işlemlerinin gerçekleştirildiği alanda denetlemelerde bulundu.

Çiftçi, ikindi namazı için Hacı Bayram-ı Veli Camisi'ne geldi, burada kendisini Ankara Valisi Yakup Canbolat ve İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek karşıladı.

BAKAN ÇİFTÇİ DENETİM YAPTI

Namazın ardından Hacı Bayram-ı Veli Türbesi'ni ziyaret eden Çiftçi, burada vatandaşlarla sohbet etti.

Ulus bölgesinde yapılan düzenlemelerin bölgenin sosyal yaşamına fayda sağladığını belirten vatandaşlar, Bakan Çiftçi'ye teşekkür etti.

Daha sonra mevzuata aykırı faaliyet gösteren yapıların yıkım işlemlerinin gerçekleştirildiği bölgeye geçen Çiftçi, burada denetlemelerde bulundu.

Çankırı Caddesi'nde yürüyen Çiftçi, Ulus esnafıyla sohbet etti.

Çiftçi, daha sonra Anafartalar Polis Merkezi Amirliğini ve Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Amirliğini ziyaret ederek, yetkililerden bölgenin asayiş ve güvenlik durumuna ilişkin bilgi aldı.