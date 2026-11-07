Çanakkale'de kaza yapıp kaçan otomobil tır ile çarpıştı: 2 kişi yanarak öldü

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Çanakkale'nin Çan ilçesinde dün akşam saat 18.30 sıralarında bir otomobil, seyir halindeyken 17 AHK 334 plakalı otomobil ile maddi hasarlı kazaya karıştı. Olay yerinden kaçan otomobil, bu kez 3 kilometre ötede Paşaköy yakınlarındaki bir benzin istasyonu önünde T.B'nin kullandığı 17 HL 011 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı.
Kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken, tırla çarpışan otomobil ise alev topuna döndü. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Benzin istasyonunda bulunan vatandaşlar ise yangın tüpleri ile otomobildeki alevleri söndürmek için müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yanan otomobil söndürüldü.
Yapılan incelemede yangın sırasında otomobil içinde bulunan 2 kişinin feci şekilde hayatını kaybettiği tespit edildi. Tır şoförü T.B. ise yaralı olarak Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tır sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin ardından cenazeler Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölen 2 kişinin kimlikleri ise yapılacak otopsi sonrası belli olacak.
Kaza nedeniyle Çanakkale-Çan kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.