Çanakkale'nin Çan ilçesinde dün akşam saat 18.30 sıralarında bir otomobil, seyir halindeyken 17 AHK 334 plakalı otomobil ile maddi hasarlı kazaya karıştı. Olay yerinden kaçan otomobil, bu kez 3 kilometre ötede Paşaköy yakınlarındaki bir benzin istasyonu önünde T.B'nin kullandığı 17 HL 011 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı.

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HABERİN ÖZETİ Çanakkale'de kaza yapıp kaçan otomobil tır ile çarpıştı: 2 kişi yanarak öldü Çanakkale'nin Çan ilçesinde maddi hasarlı bir kazadan kaçtıktan sonra tırla kafa kafaya çarpışarak alev alan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, tır şoförü ise yaralandı. Olay yerinden kaçan otomobil, 3 kilometre ötede bir benzin istasyonu önünde T.B. idaresindeki 17 HL 011 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından alev alan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan tır şoförü T.B. Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Hayatını kaybeden 2 kişinin kimliklerinin otopsi sonucu belli olacağı bildirildi. Kaza nedeniyle Çanakkale-Çan kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı ve jandarma inceleme başlattı.

OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken, tırla çarpışan otomobil ise alev topuna döndü. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Benzin istasyonunda bulunan vatandaşlar ise yangın tüpleri ile otomobildeki alevleri söndürmek için müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yanan otomobil söndürüldü.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan incelemede yangın sırasında otomobil içinde bulunan 2 kişinin feci şekilde hayatını kaybettiği tespit edildi. Tır şoförü T.B. ise yaralı olarak Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tır sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KİMLİKLERİ OTOPSİ SONUCU BELLİ OLACAK

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin ardından cenazeler Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölen 2 kişinin kimlikleri ise yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

Kaza nedeniyle Çanakkale-Çan kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.