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3. Sayfa
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 21:45
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 21:45

Bakırköy'de araç yayalara çarptı: Genç kızdan acı haber

Bakırköy'de yolun karşısına geçen yayalara hafif ticari araç çarptı. Kazada 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybederken 1'i ağır 3 kadın yaralandı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Bakırköy'de araç yayalara çarptı: Genç kızdan acı haber
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 21:45
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 21:45

'de hafif ticari aracın yolun karşısına geçen yayalara çarptığı kazada 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kadın yaralandı.
, saat 18.30 sıralarında Bakırköy Şenlikköy Mahallesi, Yeşilköy Halkalı Caddesi üzerinde meydana geldi. g

Bakırköy'de araç yayalara çarptı: Genç kızdan acı haber

4 YAYAYA ÇARPTI

Fatih istikametine giden hafif ticari araç, yolun karşısına geçen 4 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 18 yaşındaki A.V. adlı genç kız ile 3 kadın yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Durumu ağır olan A.V., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan bir kişi ile diğer yaralıların tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Bakırköy'de araç yayalara çarptı: Genç kızdan acı haber


Kaza nedeniyle cadde kapanırken, trafik polis ekiplerinin kontrolünde sağlandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından araç, çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazaya karışan aracın sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

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ETİKETLER
#kaza
#bakırköy
#Şenlikköy Mahallesi
#Yeşilköy Halkalı Caddesi
#Trafik Polis
#3. Sayfa
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