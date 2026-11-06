7-8 Kasım tarihlerinde sınav var mı? Hafta sonu sınav takvimi belli oldu!

Hafta sonunu sınav hazırlığıyla geçirecek adaylar için 7-8 Kasım 2026 ÖSYM sınav takvimi netleşti. Eczacılık alanında uzmanlık eğitimi almak veya yurt dışından alınan diplomalar için denklik sürecini tamamlamak isteyen adaylar, 7 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek iki ayrı sınava katılacak. Sınav öncesinde giriş belgelerini kontrol eden adaylar, kimlik kartını kaybedenler için alınacak önlemleri de merak ediyor. Peki, 8 Kasım Pazar günü sınav var mı? 7 Kasım’da hangi sınavlar yapılacak? İşte ÖSYM’nin hafta sonu sınav programı…

7-8 KASIM HAFTA SONU SINAV VAR MI?

ÖSYM’nin 2026 yılı sınav takvimine göre kasım ayının ilk hafta sonunda iki sınav gerçekleştirilecek. 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-EUS) ile Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026-STS Eczacılık) yapılacak.

8 Kasım 2026 Pazar günü ise ÖSYM takviminde bu sınavların ardından gerçekleştirilecek başka bir oturum yer almıyor. Böylece hafta sonunun sınav programı cumartesi günü yapılacak iki sınavla sınırlı kalıyor.

7 KASIM CUMARTESİ HANGİ SINAVLAR YAPILACAK?

ÖSYM tarafından 7 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek sınavlar şöyle:

2026-EUS: Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı. Eczacılık alanında uzmanlık eğitimi almak isteyen adaylar katılacak.

2026-STS Eczacılık: Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı. Yurt dışında eczacılık eğitimi alarak Türkiye’de diploma denkliği başvurusunda bulunan adaylara yönelik uygulanacak.

Her iki sınava girecek adayların sınav giriş belgelerini önceden edinmeleri ve geçerli kimlik belgeleriyle sınav merkezlerinde hazır bulunmaları gerekiyor.

8 KASIM PAZAR GÜNÜ SINAV YAPILACAK MI?

Hafta sonu sınav takvimini kontrol eden adaylar, 8 Kasım Pazar günü ÖSYM tarafından yeni bir sınav düzenlenip düzenlenmeyeceğini merak ediyor.

ÖSYM’nin yayımladığı takvimde 8 Kasım 2026 Pazar günü için EUS veya STS Eczacılık sınavlarına ait ikinci bir oturum bulunmuyor. Her iki sınav da 7 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

SINAV GÜNÜ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK MI?

ÖSYM, 7 Kasım’da yapılacak EUS ve STS Eczacılık sınavları öncesinde kimlik belgesiyle ilgili sorun yaşayabilecek adaylar için nüfus müdürlüklerinin çalışma saatlerini duyurdu.

Buna göre T.C. kimlik kartını kaybeden, kimlik kartında fotoğraf bulunmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf ya da soğuk damga eksikliği nedeniyle sınava kabul edilmeyecek adaylar için belirlenen nüfus müdürlükleri açık olacak.

Nüfus müdürlükleri, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü 11.00-13.30 saatleri arasında hizmet verecek. Gerekli kontrollerin ardından sınava girecek adaylara fotoğraflı ve barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgesi düzenlenebilecek.

GEÇİCİ KİMLİK BELGESİYLE SINAVA GİRİLİR Mİ?

Geçerli kimlik belgesi bulunmayan veya T.C. kimlik kartını kaybeden adaylar, nüfus müdürlüklerinden alacakları Geçici Kimlik Belgesi ile sınava katılabilecek. Belge almak isteyen adayların nüfus müdürlüğüne başvururken sınava giriş belgelerini ve biyometrik fotoğraflarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

Başvuru sırasında adayların bilgileri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden kontrol edilecek. T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişilen bilgiler doğrultusunda fotoğraflı, imzalı ve mühürlü, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgesi hazırlanacak. Nüfus müdürlüklerinden alınan bu belge dışında düzenlenen diğer belgeler sınava girişte geçerli sayılmayacak.

ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

2026-EUS ve 2026-STS Eczacılık sınavlarına katılacak adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alabilecek.

Adayların ÖSYM AİS sistemine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapmaları gerekiyor. Sistemde yer alan sınav giriş belgesi bölümünden sınav merkezi, bina ve salon bilgileri kontrol edilebilecek.

Adayların sınav günü herhangi bir sorun yaşamaması için giriş belgelerini önceden kontrol etmeleri ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.