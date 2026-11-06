TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Eğitim
Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 15:30
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 15:30

7-8 Kasım tarihlerinde sınav var mı? Hafta sonu sınav takvimi belli oldu!

Kasım ayının ilk hafta sonunda sınava girecek adaylar, 7-8 Kasım 2026 tarihlerinde hangi sınavların yapılacağını araştırıyor. ÖSYM takvimine göre cumartesi günü EUS ve STS Eczacılık sınavları uygulanacak. Pazar günü ise sınav programında yeni bir oturum bulunmuyor. Sınav günü kimlik sorunu yaşayabilecek adaylar için nüfus müdürlüklerinin çalışma saatleri de açıklandı. İşte hafta sonunun sınav programı ve sınav giriş belgelerine ilişkin ayrıntılar…

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
7-8 Kasım tarihlerinde sınav var mı? Hafta sonu sınav takvimi belli oldu!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 15:30
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 15:30

Hafta sonunu sınav hazırlığıyla geçirecek adaylar için 7-8 Kasım 2026 sınav takvimi netleşti. Eczacılık alanında uzmanlık eğitimi almak veya yurt dışından alınan diplomalar için denklik sürecini tamamlamak isteyen adaylar, 7 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek iki ayrı sınava katılacak. Sınav öncesinde giriş belgelerini kontrol eden adaylar, kimlik kartını kaybedenler için alınacak önlemleri de merak ediyor. Peki, 8 Kasım Pazar günü sınav var mı? 7 Kasım’da hangi sınavlar yapılacak? İşte ÖSYM’nin hafta sonu sınav programı…

7-8 Kasım tarihlerinde sınav var mı? Hafta sonu sınav takvimi belli oldu!

7-8 KASIM HAFTA SONU SINAV VAR MI?

ÖSYM’nin 2026 yılı sınav takvimine göre kasım ayının ilk hafta sonunda iki sınav gerçekleştirilecek. 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-EUS) ile Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026-STS Eczacılık) yapılacak.

8 Kasım 2026 Pazar günü ise ÖSYM takviminde bu sınavların ardından gerçekleştirilecek başka bir oturum yer almıyor. Böylece hafta sonunun sınav programı cumartesi günü yapılacak iki sınavla sınırlı kalıyor.

7-8 Kasım tarihlerinde sınav var mı? Hafta sonu sınav takvimi belli oldu!

7 KASIM CUMARTESİ HANGİ SINAVLAR YAPILACAK?

ÖSYM tarafından 7 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek sınavlar şöyle:

2026-EUS: Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı. Eczacılık alanında uzmanlık eğitimi almak isteyen adaylar katılacak.
2026-STS Eczacılık: Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı. Yurt dışında eczacılık eğitimi alarak Türkiye’de diploma denkliği başvurusunda bulunan adaylara yönelik uygulanacak.

Her iki sınava girecek adayların sınav giriş belgelerini önceden edinmeleri ve geçerli kimlik belgeleriyle sınav merkezlerinde hazır bulunmaları gerekiyor.

7-8 Kasım tarihlerinde sınav var mı? Hafta sonu sınav takvimi belli oldu!

8 KASIM PAZAR GÜNÜ SINAV YAPILACAK MI?

Hafta sonu sınav takvimini kontrol eden adaylar, 8 Kasım Pazar günü ÖSYM tarafından yeni bir sınav düzenlenip düzenlenmeyeceğini merak ediyor.

ÖSYM’nin yayımladığı takvimde 8 Kasım 2026 Pazar günü için EUS veya STS Eczacılık sınavlarına ait ikinci bir oturum bulunmuyor. Her iki sınav da 7 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

SINAV GÜNÜ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK MI?

ÖSYM, 7 Kasım’da yapılacak EUS ve STS Eczacılık sınavları öncesinde kimlik belgesiyle ilgili sorun yaşayabilecek adaylar için nüfus müdürlüklerinin çalışma saatlerini duyurdu.

Buna göre T.C. kimlik kartını kaybeden, kimlik kartında fotoğraf bulunmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf ya da soğuk damga eksikliği nedeniyle sınava kabul edilmeyecek adaylar için belirlenen nüfus müdürlükleri açık olacak.

Nüfus müdürlükleri, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü 11.00-13.30 saatleri arasında hizmet verecek. Gerekli kontrollerin ardından sınava girecek adaylara fotoğraflı ve barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgesi düzenlenebilecek.

7-8 Kasım tarihlerinde sınav var mı? Hafta sonu sınav takvimi belli oldu!

GEÇİCİ KİMLİK BELGESİYLE SINAVA GİRİLİR Mİ?

Geçerli kimlik belgesi bulunmayan veya T.C. kimlik kartını kaybeden adaylar, nüfus müdürlüklerinden alacakları Geçici Kimlik Belgesi ile sınava katılabilecek. Belge almak isteyen adayların nüfus müdürlüğüne başvururken sınava giriş belgelerini ve biyometrik fotoğraflarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor. 

Başvuru sırasında adayların bilgileri ÖSYM (AİS) üzerinden kontrol edilecek. T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişilen bilgiler doğrultusunda fotoğraflı, imzalı ve mühürlü, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgesi hazırlanacak. Nüfus müdürlüklerinden alınan bu belge dışında düzenlenen diğer belgeler sınava girişte geçerli sayılmayacak.

7-8 Kasım tarihlerinde sınav var mı? Hafta sonu sınav takvimi belli oldu!

 

ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

2026-EUS ve 2026-STS Eczacılık sınavlarına katılacak adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alabilecek.

Adayların ÖSYM AİS sistemine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapmaları gerekiyor. Sistemde yer alan sınav giriş belgesi bölümünden sınav merkezi, bina ve salon bilgileri kontrol edilebilecek.

Adayların sınav günü herhangi bir sorun yaşamaması için giriş belgelerini önceden kontrol etmeleri ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

ETİKETLER
#ÖSYM
#Nüfus Müdürlükleri
#Aday İşlemleri Sistemi
#Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
#Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.