TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 22:45
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 22:49

Hisseli tapu sahiplerini ilgilendiren karar! AYM iptal etti, 9 ay sonra devreye girecek

Hisseli tapu sahiplerini ilgilendiren karar Anayasa Mahkemesi'nden geldi. AYM, önalım hakkının kullanımında rayiç bedelinin hakim tarafından belirlenmesi kuralı iptal edildi. Anayasa'ya aykırı bulunan kural iptaliyle ilgili hüküm 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Hisseli tapu sahiplerini ilgilendiren karar! AYM iptal etti, 9 ay sonra devreye girecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 22:45
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 22:49

(AYM), paylı mülkiyet için önemli bir karara imza attı. Önalım hakkının kullanımında payın rayiç bedelinin hakim tarafından belirlenmesini öngören kural, Anayasa'ya aykırı bulunarak iptal edildi. İptal hükmü, dokuz ay sonra yürürlüğe girecek.

HABERİN ÖZETİ

Hisseli tapu sahiplerini ilgilendiren karar! AYM iptal etti, 9 ay sonra devreye girecek

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Anayasa Mahkemesi (AYM), önalım hakkının kullanımında payın rayiç bedelinin hakim tarafından belirlenmesini öngören yasal kuralı Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.
İptal başvurusu, 13 ayrı asliye hukuk mahkemesi ile CHP tarafından Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddesinde yapılan değişiklik için yapıldı.
İptal edilen düzenleme, dava konusu payın rayiç bedelinin hakim tarafından belirlenmesini ve alıcıya düşen tapu giderleriyle birlikte verilen kesin sürede nakden yatırılmasını öngörüyordu.
AYM, kuralın tarafların serbest iradeleriyle belirledikleri satış bedelini esas almayarak iradelerini ortadan kaldırdığını ve taraflar arasında adil bir denge kurmadığını belirtti.
Alınan iptal hükmü, dokuz ay sonra yürürlüğe girecek.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, 13 ayrı asliye hukuk mahkemesi ile , 4721 sayılı 'nun 734. maddesinin 2025'te 7571 sayılı kanun ile değiştirilen 2. fıkrasının Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek Yüksek Mahkemeye başvurdu.

RAYİÇ BEDELİNİN BELİRLENMESİNDEKİ BELİRSİZLİĞE DİKKAT ÇEKİLDİ

İptal başvurularında, düzenlemenin, ön alım hakkının alıcıya karşı dava açılarak kullanılacağının öngörüldüğü, dava konusu payın rayiç bedelinin de hakim tarafından gecikmeksizin belirleneceğinin düzenlendiği ifade edildi.

Hisseli tapu sahiplerini ilgilendiren karar! AYM iptal etti, 9 ay sonra devreye girecek

Yasal düzenlemedeki değişiklik öncesinde ön alım hakkının, satış bedelinin ve tapu masraflarının karşılanarak kullanılabildiği aktarılan başvurularda, bunun "payın rayiç bedeli ve tapu masrafları" olarak değiştirilmesinin tapu siciline güven ilkesiyle bağdaşmadığı, rayiç bedelin hangi tarihe göre belirleneceği ve "süre" ile ilgili kavramlarının da belirsiz olduğu belirtildi.

AYM KURALI ANAYASA'YA AYKIRI BULDU

AYM, incelemesi sonucu, anılan düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. İptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırıldı.

İlgili madde, "Önalım hakkı, alıcıya karşı dava açılarak kullanılır. Dava konusu payın rayiç bedeli hakim tarafından gecikmeksizin belirlenir. Önalım hakkı sahibi, belirlenen rayiç bedel ile alıcıya düşen tapu giderlerini nemalandırılmak üzere hakim tarafından belirlenen yere verilen kesin süre içinde nakden yatırmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, verilen kesin süre içinde yerine getirilmezse önalım hakkı sahibi adına payın tesciline karar verilemez. Yatırılan bedel, hükmün kesinleşmesi üzerine nemalarıyla birlikte ilgilisine ödenir." hükmünü içeriyordu.

"ÖNALIMIN KARARLAŞTIRILAN SATIŞ BEDELİ OLMAMASI HALİNDE FARKLI BİR SATIŞ İLİŞKİSİNE DÖNÜŞEBİLİR"

AYM'nin kararında, Anayasa'nın 35. maddesinde, "Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz." hükmüne yer verildiği bildirildi.

Ön alım hakkının, satıcı, alıcı ve ön alım hakkı sahibi olmak üzere üç tarafın menfaatini ilgilendiren bir hukuki ilişki doğurduğu belirtilen kararda, ön alımın da mülkiyet hakkı kapsamında bulunduğu ifade edildi.

Ön alım hakkı sahibine, aynı taşınmaza paydaş olması nedeniyle diğer payları satın alma hususunda bir öncelik hakkı tanındığı aktarılan kararda, itiraz konusu kural ile ön alım hakkına konu payın "hakim tarafından belirlenecek rayiç bedeliyle sınırlandığı" belirtildi.

Hisseli tapu sahiplerini ilgilendiren karar! AYM iptal etti, 9 ay sonra devreye girecek

Yüksek Mahkemenin daha önce yapılan bir başvuruda, ön alım hakkının Anayasa'ya aykırı olmadığı sonucuna ulaştığı anımsatılan kararda, "Yasal ön alım bedelinin paydaş ile üçüncü kişi alıcı arasında kararlaştırılan satış bedeli olmaması halinde ön alım hakkına konu satış sözleşmesinin şartları değişerek farklı bir satış ilişkisine dönüşeceği açıktır." değerlendirmesine yer verildi.

Kararda, iptali istenen düzenlemenin, "tarafların serbest iradeleriyle kararlaştırdıkları satış bedelini esas almayıp payın bedelinin rayiç değer üzerinden mahkemece belirlenmesini öngörmek suretiyle tarafların iradesini ortadan kaldırdığı" ifade edildi.

Bunun, satış sözleşmesinde kararlaştırılan bedel yerine mahkemenin tespit edeceği bedelin ödenmesi sonucunu doğurduğu aktarılan kararda, "Sonuç olarak satıcı ve üçüncü kişi alıcının iradelerini ortadan kaldıran, üçüncü kişi alıcının haksız yere kazanç elde etmesine veya zarara uğramasına yol açan ve ön alım hakkı sahibini hukuken belirsiz bir konuma sokan kuralla, hukuki ilişkinin taraflarının menfaatleri arasında adil bir denge kurulmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle kuralın Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir." ifadelerine yer verildi.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hisseli tapu sahiplerini ilgilendiriyor! Türkiye genelinde yeni dönem başladı: Devir yaparken dikkat
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hisseli ve tarla tapulu ev alanlar dikkat! Gayrimenkul uzmanı uyardı: 3+1 ev verip stüdyo daire bile alamayabilirsiniz
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan fon açıklaması: "Ne gerekiyorsa yapacağız"
ETİKETLER
#CHP
#Anayasa Mahkemesi
#türk medeni kanunu
#Resmî Gazete
#Asliye Hukuk Mahkemesi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.