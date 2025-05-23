Hisseli tapu sahiplerini ilgilendiriyor! Türkiye genelinde yeni dönem başladı: Devir yaparken dikkat

Tapu sahibi olan herkesi yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, milyonlarca hissedarın işini kolaylaştıracak yeni bir adım attı. Hisseli tapuların devrini hızlandıran düzenlemeyle, taşınmazların paylaşımı artık daha hızlı, pratik ve erişilebilir hale geliyor.
Taşınmaz mülkiyetinde sıkça karşılaşılan hisseli tapularda devir işlemlerini zorlaştıran bürokratik süreçler, yeni yasal düzenlemeyle sadeleştiriliyor. Özellikle birden fazla kişinin ortak olduğu taşınmazlarda yaşanan işlem karmaşası sona eriyor. Artık hisseli tapuların devri daha hızlı, anlaşılabilir ve erişilebilir hale geliyor.
Yapılan düzenleme özellikle mirasla edinilen taşınmazlar açısından büyük kolaylık sağlıyor. Önceki uygulamada mirasçılar arasında yaşanan en ufak bir anlaşmazlık, süreci mahkemeye taşıyor ve işlemleri yıllarca uzatabiliyordu. Yeni sistemle birlikte ise mirasçılar kendi aralarında yazılı bir taksim sözleşmesi düzenleyerek, doğrudan tapu devrini gerçekleştirebilecek. Böylece hem mahkemeye gitme zorunluluğu ortadan kalkacak hem de mirasın paylaşımı çok daha hızlı şekilde sonuçlanacak.
Devir sürecinin sorunsuz tamamlanabilmesi için gerekli belgeler de netleştirildi. Tapu müdürlüklerine sunulması gereken evraklar şu şekilde sıralandı:
Yıllarca süren tapu devir bekleyişleri artık tarih oluyor. Yeni sistem sayesinde hem vatandaşlar karmaşık süreçlerle uğraşmak zorunda kalmayacak hem de tapu müdürlüklerinin iş yükü önemli ölçüde azalacak. Türkiye genelinde uygulamaya alınan bu yenilik, hisseli tapu sahiplerine önemli bir nefes aldıracak. Bu düzenlemeyle birlikte, taşınmazların miras yoluyla paylaşımı daha adil ve etkin bir şekilde gerçekleşecek; tapu işlemleri ise vatandaş için daha pratik hale gelecek.