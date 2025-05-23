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 | İrem Çınar

Merkez Bankası faiz indirimine gidecek mi? Uzman isim faiz indirimi için tahminini açıkladı

Merkez Bankası, 2024 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 24 seviyesinde korudu. Ocak ayında da aynı oranda açıklanan bu tahminde herhangi bir revizyona gidilmedi. Bu beklentinin gerçekleşmesi durumunda, yıl sonunda politika faizinin yüzde 30'un altına gerileyebileceği ifade ediliyor. Ekonomist Sefer Şener, Merkez Bankası'nın tahminini değerlendirerek, enflasyondaki düşüşle birlikte ilerleyen aylarda faiz indirimlerinin gündeme gelebileceğini belirtti.

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 15:04
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 15:22

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılına ilişkin enflasyon tahminini Ocak ayında olduğu gibi yüzde 24 seviyesinde sabit tuttu. Bu kararın ardından hem piyasalarda hem de kamuoyunda enflasyon ve faiz beklentilerine dair önemli değerlendirmeler yapılmaya başlandı.

ZİRAİ DON VE GIDA FİYATLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ SINIRLI

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Bilmedikleriniz programında konuşan Ekonomist Sefer Şener, özellikle zirai don olaylarının meyve ve sebzelerde yol açtığı zararların kamuoyunda endişeye neden olduğunu ancak Merkez Bankası'nın bu etkiyi sınırlı gördüğünü belirtti. Şener'e göre bu gelişme gıda fiyatları üzerinde yüzde 1,5 civarında bir baskı oluştursa da, genel enflasyon oranını yukarı çekecek ölçüde değil.

Merkez Bankası faiz indirimine gidecek mi? Uzman isim faiz indirimi için tahminini açıkladı

ENERJİ VE DÖVİZDE YATAY SEYİR BEKLENTİSİ

Nisan ayında enflasyon yüzde 3 seviyesinde gerçekleşti. Şener, Mayıs ayı enflasyonunun bu oranın altında geleceğini öngörüyor. Petrol fiyatlarında 7-8 dolarlık bir gerileme yaşandığını belirten Şener, enerji fiyatlarındaki düşüşün, enflasyonun yavaşlamasında etkili olacağını ifade etti. Aynı zamanda döviz kurlarının da yatay seyir izlemeye başladığına dikkat çekti.

PSİKOLOJİK EŞİK AŞILIYOR: YÜZDE 75’TEN YÜZDE 36’LARA DÜŞÜŞ

Geçen yıl Mayıs ayında yüzde 75 seviyelerinde olan enflasyonun bu yıl aynı dönemde yüzde 36,7 seviyelerine kadar gerileyebileceğini belirten Şener, bu düşüşün piyasalarda olumlu bir psikolojik etki oluşturacağını söyledi. Piyasanın Mayıs ayı için enflasyon beklentisi yüzde 2,25-2,30 aralığında şekilleniyor.

Merkez Bankası faiz indirimine gidecek mi? Uzman isim faiz indirimi için tahminini açıkladı

FAİZ İNDİRİMİ YOLDA MI?

Politika faizi şu anda yüzde 46 seviyesinde bulunuyor. Enflasyonun yüzde 36,8’e kadar düşmesi durumunda, faiz ile enflasyon arasındaki fark 10 puan olacak. Bu durum, faiz indirimi beklentilerini artırıyor. Ancak Şener, Haziran ayının faiz indirimi için erken olacağını belirterek Temmuz veya Ağustos aylarının daha muhtemel olduğunu ifade etti.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 30’UN ALTINA İNEBİLİR

Şener, TCMB'nin yüzde 24’lük enflasyon tahmini gerçekleşirse, yıl sonunda politika faizinin yüzde 30’un altına inebileceği öngörülüyor. Şayet piyasa katılımcılarının yüzde 30’luk enflasyon beklentisi gerçekleşirse bile, faiz oranının yüzde 33-35 bandına çekilebileceği ifade ediliyor.

Merkez Bankası faiz indirimine gidecek mi? Uzman isim faiz indirimi için tahminini açıkladı

İŞLETMELERE 30 MİLYAR TL’LİK DESTEK

Ekonomik büyümeyi desteklemek adına önemli bir adım da Kredi Garanti Fonu (KGF) üzerinden geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Macaristan dönüşü işaret ettiği destek programı kapsamında, 30 milyar TL’lik bir finansman paketi açıklandı. Bunun 25 milyar TL’lik kısmı KGF teminatıyla verilecek. Böylece işletmelere piyasa faizlerinin çok altında maliyetle kredi imkanı sağlanmış olacak.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ, FAİZLERDE İNDİRİM BEKLENTİSİ

Tüm göstergeler, yaz aylarında enflasyonda düşüş eğiliminin devam edeceğine işaret ediyor. Enerji ve gıda fiyatlarının kontrol altında tutulması ve döviz kurunun istikrarlı seyri, Merkez Bankası’nın tahminlerini destekliyor. Bu sürecin, yılın ikinci yarısında faiz indirimlerinin başlamasıyla sonuçlanması bekleniyor.

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#Merkez Bankası faiz indirimi
#Ekonomi
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