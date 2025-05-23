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Ekonomi
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 | İrem Çınar

KOBİ’lere 30 milyar liralık destek! Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti, Mehmet Şimşek son noktayı koydu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, imalatçı KOBİ'lerin yararlanabilmesi için 30 milyar liralık yeni destek paketini devreye alacak, kefalet limiti 25 milyar lira olacak.

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KOBİ’lere 30 milyar liralık destek! Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti, Mehmet Şimşek son noktayı koydu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 09:48

Hazine ve Maliye Bakanlığı, imalatçı KOBİ'lerin yararlanabilmesi için 30 milyar liralık yeni destek paketini devreye alacak, kefalet limiti 25 milyar lira olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, iş dünyasına destek için Kredi Garanti Fonunu (KGF) önemsediğini belirterek, "KGF'den tulumbaya suyu dökmekte fayda var ki hareketlensin. İnşallah yeni dönemde çok daha farklı bir adımı atacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, atılacak adımla sektörlerin önceliklerine göre hazırlanan destek paketlerine bir yenisi daha eklenecek.

KOBİ’lere 30 milyar liralık destek! Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti, Mehmet Şimşek son noktayı koydu

KISA SÜRE İÇİNDE DEVREYE ALINACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KGF aracılığıyla 17,5 milyar lirası işletme, 7,5 milyar lirası yatırım harcamalarında kullanılmak üzere toplam 25 milyar lira kefalet limitli destek paketini yürürlüğe alacaklarını bildirdi.

Destek paketinin kefalet oranının yüzde 85 olacağı bilgisini veren Şimşek, "Yararlanıcı başına kredi üst limitlerini, işletme harcamaları için 15 milyon lira, yatırım harcamaları için 30 milyon lira olarak belirledik. Protokol aşaması tamamlanan destek paketini kısa süre içinde kullanıma açacağız." dedi.

KOBİ’lere 30 milyar liralık destek! Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti, Mehmet Şimşek son noktayı koydu

"KOBİ'LERİMİZİN GÜCÜNE GÜÇ KATACAĞIZ"

Şimşek, KOBİ'lerin ekonomideki önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Seçici politikalarla reel sektörü desteklemeye devam ediyoruz. Enflasyonla kararlı mücadelemizi sürdürürken makroekonomik istikrarı koruma hedefiyle eş zamanlı olarak reel sektörün ihtiyaçlarını da yakından takip ediyoruz. Bu itibarla üretim ve istihdamın temel taşı KOBİ'lerimizin desteklenmesi, bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor. İmalatçı KOBİ'lerimizin büyümeye katkısını ve rekabet güçlerini artırmak için finansman imkanlarını destekleme çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Uygun maliyetli ve erişilebilir finansman kaynakları ile KOBİ'lerimizin gücüne güç katacağız."

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Sıkça Sorulan Sorular

KOBİ ne anlama gelir?
KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler), "250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 250 milyon lirayı aşmayan ve yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler." olarak tanımlanmıştır.
ETİKETLER
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#Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
#Ekonomi
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