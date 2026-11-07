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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 15:27
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 15:29

Beşiktaş'ta yıldız ismin bileti kesildi! Yabancı sınırı nedeniyle ilk yolcu belli oldu

Savunmadaki büyük kriz sonrası ara transfer döneminde kadro takviyesi için kolları sıvayan Beşiktaş'ta yabancı kontenjanı engeline takılan yönetiminin radikal bir karar alarak ilk ayrılacak ismi netleştirdiği iddia edildi. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Beşiktaş'ta yıldız ismin bileti kesildi! Yabancı sınırı nedeniyle ilk yolcu belli oldu
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 15:27
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 15:29

Süper Lig'de ve Avrupa'da son haftalarda savunma hattında yaşadığı istikrarsızlıklarla dikkat çeken , devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız kazandırdı. 

Beşiktaş'ta yıldız ismin bileti kesildi! Yabancı sınırı nedeniyle ilk yolcu belli oldu

Özellikle son dönemde yapılan bireysel hatalar ve yenilen goller teknik heyeti harekete geçirirken, siyah-beyazlı kulüpte öncelikler de değişti.

Beşiktaş'ta yıldız ismin bileti kesildi! Yabancı sınırı nedeniyle ilk yolcu belli oldu

VİNCENZO ITALİANO ÇİLEDEN ÇIKTI: SAVUNMADAKİ ÇÖKÜŞ MASADA

Sezon başından bu yana savunma kurgusunda istikrarı bir türlü yakalayamayan Kartal'da tehlike sinyalleri çalıyor. maçında Tiago Djalo'nun, Celtic karşısında ise Emmanuel Agbadou'nun yaptığı kritik pas hatalarının gole sebep olması bardağı taşırdı. Özellikle Amed SK mağlubiyetiyle başlayan periyotta 1.5 aydır savunmadaki sorunlara kalıcı bir çözüm bulunamaması, teknik direktör 'yu adeta çileden çıkardı.

Beşiktaş'ta yıldız ismin bileti kesildi! Yabancı sınırı nedeniyle ilk yolcu belli oldu

Son 8 resmi maçta kalesinde 15 gol gören siyah-beyazlılarda mevcut tüm stoperlerin performansı sorgulanmaya başlarken, kaleci Alexander Nübel'in form grafiği de tartışma konusu oldu. 

Beşiktaş'ta yıldız ismin bileti kesildi! Yabancı sınırı nedeniyle ilk yolcu belli oldu

Yaz transfer döneminde teknik direktör Italiano'nun son hamleyi orta saha bölgesine yapmak istemesi sebebiyle stoper transferi askıya alınmış, transferin son gününde ise yerli alternatif olarak Ümit Akdağ kadroya katılmıştı. Ancak artarak devam eden savunma krizi, ocak ayında orta sahanın yanı sıra mutlaka bir stoper takviyesi yapılmasını zorunlu hale getirdi.

YABANCI KONTENJANI KRİZİ

Savunma hattına takviye arayışlarına başlayan Beşiktaş yönetimini bu kez de dolu olan yabancı kontenjanı zorluyor. Yeni bir yabancı oyuncuya lisans çıkarılabilmesi için kadrodaki isimlerle yolların ayrılması gerekirken, iddialara göre siyah-beyazlı kulüpte gözden çıkarılan ilk isim netleşti.

Beşiktaş'ta yıldız ismin bileti kesildi! Yabancı sınırı nedeniyle ilk yolcu belli oldu

GÖNDERİLECEK İLK İSİM MİLOT RASHİCA

Beşiktaş'ın ara transferde yollarını ayırmayı planladığı oyuncuların başında geliyor. Kosovalı kanat oyuncusunun yanı sıra kadrodaki diğer yabancı futbolcuların durumunun ise sezonun geri kalanındaki performanslarına göre değerlendirileceği öğrenildi. 

Beşiktaş'ta yıldız ismin bileti kesildi! Yabancı sınırı nedeniyle ilk yolcu belli oldu

Yönetim, ocak ayındaki ara transfer penceresi açılmadan önce kontenjan boşaltma operasyonuna hız vererek Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda kadroyu yeniden şekillendirmeyi hedefliyor.

Beşiktaş'ta yıldız ismin bileti kesildi! Yabancı sınırı nedeniyle ilk yolcu belli oldu
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ETİKETLER
#Beşiktaş
#Futbol
#crystal palace
#milot rashica
#Amed Sk
#Vincenzo Italiano
#Spor
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