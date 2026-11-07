Beşiktaş'ta yıldız ismin bileti kesildi! Yabancı sınırı nedeniyle ilk yolcu belli oldu

Süper Lig'de ve Avrupa'da son haftalarda savunma hattında yaşadığı istikrarsızlıklarla dikkat çeken Beşiktaş, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız kazandırdı.

Özellikle son dönemde yapılan bireysel hatalar ve yenilen goller teknik heyeti harekete geçirirken, siyah-beyazlı kulüpte öncelikler de değişti.

VİNCENZO ITALİANO ÇİLEDEN ÇIKTI: SAVUNMADAKİ ÇÖKÜŞ MASADA

Sezon başından bu yana savunma kurgusunda istikrarı bir türlü yakalayamayan Kartal'da tehlike sinyalleri çalıyor. Crystal Palace maçında Tiago Djalo'nun, Celtic karşısında ise Emmanuel Agbadou'nun yaptığı kritik pas hatalarının gole sebep olması bardağı taşırdı. Özellikle Amed SK mağlubiyetiyle başlayan periyotta 1.5 aydır savunmadaki sorunlara kalıcı bir çözüm bulunamaması, teknik direktör Vincenzo Italiano'yu adeta çileden çıkardı.

Son 8 resmi maçta kalesinde 15 gol gören siyah-beyazlılarda mevcut tüm stoperlerin performansı sorgulanmaya başlarken, kaleci Alexander Nübel'in form grafiği de tartışma konusu oldu.

Yaz transfer döneminde teknik direktör Italiano'nun son hamleyi orta saha bölgesine yapmak istemesi sebebiyle stoper transferi askıya alınmış, transferin son gününde ise yerli alternatif olarak Ümit Akdağ kadroya katılmıştı. Ancak artarak devam eden savunma krizi, ocak ayında orta sahanın yanı sıra mutlaka bir stoper takviyesi yapılmasını zorunlu hale getirdi.

YABANCI KONTENJANI KRİZİ

Savunma hattına takviye arayışlarına başlayan Beşiktaş yönetimini bu kez de dolu olan yabancı kontenjanı zorluyor. Yeni bir yabancı oyuncuya lisans çıkarılabilmesi için kadrodaki isimlerle yolların ayrılması gerekirken, iddialara göre siyah-beyazlı kulüpte gözden çıkarılan ilk isim netleşti.

GÖNDERİLECEK İLK İSİM MİLOT RASHİCA

Beşiktaş'ın ara transferde yollarını ayırmayı planladığı oyuncuların başında Milot Rashica geliyor. Kosovalı kanat oyuncusunun yanı sıra kadrodaki diğer yabancı futbolcuların durumunun ise sezonun geri kalanındaki performanslarına göre değerlendirileceği öğrenildi.

Yönetim, ocak ayındaki ara transfer penceresi açılmadan önce kontenjan boşaltma operasyonuna hız vererek Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda kadroyu yeniden şekillendirmeyi hedefliyor.