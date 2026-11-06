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Mevduat getirisi için Kasım sürprizi: 1 milyon liranın aylık getirisi dudak uçuklattı

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 12:42
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 12:42
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1
Mevduat getirisi yarışı

Bankalar arasındaki mevduat getiri yarışı hız kesmeden devam ediyor. Kasım ayında 1 milyon TL'sini bankaya yatıranların elde edeceği kazançlar belli oldu. Bazı bankalarda net getiri 29 bin 500 TL'yi aşarken, en yüksek faiz oranı yüzde 44'e ulaştı.

2
Türkiye Finans – Günlük Hesap

Türkiye Finans – Günlük Hesap
- Kâr payı: %44
- Net kazanç: 29.510 TL
- Vade sonu tutar: 1.029.510 TL
 

3
Hayat Finans – Avantajlı Hesap

 Hayat Finans – Avantajlı Hesap
- Kâr payı: %40,71
- Net kazanç: 29.445 TL
- Vade sonu tutar: 1.029.445 TL
 

4
HSBC – Modern Hesap

 HSBC – Modern Hesap
- Faiz oranı: %40,5
- Net kazanç: 27.498 TL
- Vade sonu tutar: 1.027.498 TL
 

5
Akbank – Serbest Plus Hesap

Akbank – Serbest Plus Hesap
- Faiz oranı: %37,50
- Net kazanç: 27.483 TL
- Vade sonu tutar: 1.027.483 TL
 

6
Akbank – Vadeli Mevduat

Akbank – Vadeli Mevduat
- Faiz oranı: %38
- Net kazanç: 27.485 TL
- Vade sonu tutar: 1.027.485 TL
 

7
Odeabank – Yeni Vadeli Mevduat

Odeabank – Yeni Vadeli Mevduat
- Faiz oranı: %37,5
- Net kazanç: 27.123 TL
- Vade sonu tutar: 1.027.123 TL
 

8
Aktif Bank – N Kolay Bono

Aktif Bank – N Kolay Bono
- Faiz oranı: %37
- Net kazanç: 27.111 TL
- Vade sonu tutar: 1.027.111 TL
 

9
İş Bankası – Vade Bekletmeyen Hesap

İş Bankası – Vade Bekletmeyen Hesap
- Faiz oranı: %36,75
- Net kazanç: 26.926 TL
- Vade sonu tutar: 1.026.926 TL
 

10
ING – Turuncu Hesap

ING – Turuncu Hesap
- Faiz oranı: %43
- Net kazanç: 26.838 TL
- Vade sonu tutar: 1.026.838 TL
 

11
Anadolubank – Renkli Hesap

Anadolubank – Renkli Hesap
- Faiz oranı: %43
- Net kazanç: 26.838 TL
- Vade sonu tutar: 1.026.838 TL
 

12
Alternatif Bank – VOV Hesap

Alternatif Bank – VOV Hesap
- Faiz oranı: %42
- Net kazanç: 26.278 TL
- Vade sonu tutar: 1.026.278 TL
 

13
Halkbank – E-Mevduat Hesabı

 Halkbank – E-Mevduat Hesabı
- Faiz oranı: %36
- Net kazanç: 26.038 TL
- Vade sonu tutar: 1.026.038 TL
 

14
Yapı Kredi – Sınırsız Hesap

Yapı Kredi – Sınırsız Hesap
- Faiz oranı: %40
- Net kazanç: 25.820 TL
- Vade sonu tutar: 1.025.820 TL
 

15
DenizBank – Kaptan Hesap

DenizBank – Kaptan Hesap
- Faiz oranı: %40
- Net kazanç: 25.673 TL
- Vade sonu tutar: 1.025.673 TL
 

16
QNB – Kazandıran Günlük Hesap

QNB – Kazandıran Günlük Hesap
- Faiz oranı: %41
- Net kazanç: 25.572 TL
- Vade sonu tutar: 1.025.572 TL
 

17
ON Dijital – ON Extra

 ON Dijital – ON Extra
- Faiz oranı: %41,5
- Net kazanç: 25.432 TL
- Vade sonu tutar: 1.025.432 TL
 

18
Odeabank – Günlük Vadeli Oksijen Hesap

Odeabank – Günlük Vadeli Oksijen Hesap
- Faiz oranı: %43
- Net kazanç: 25.335 TL
- Vade sonu tutar: 1.025.335 TL
 

19
CEPTETEB – Marifetli Hesap

CEPTETEB – Marifetli Hesap
- Faiz oranı: %40,5
- Net kazanç: 25.256 TL
- Vade sonu tutar: 1.025.256 TL
 

20
TEB – Marifetli Hesap

TEB – Marifetli Hesap
- Faiz oranı: %40,5
- Net kazanç: 25.256 TL
- Vade sonu tutar: 1.025.256 TL
 

21
Kuveyt Türk – Alternatif Katılma Hesabı

Kuveyt Türk – Alternatif Katılma Hesabı
- Kâr payı: %34,43
- Net kazanç: 24.903 TL
- Vade sonu tutar: 1.024.903 TL
 

22
getirfinans – Vadeli Mevduat

getirfinans – Vadeli Mevduat
- Faiz oranı: %37,5
- Net kazanç: 24.953 TL
- Vade sonu tutar: 1.024.953 TL
 

23
Enpara – Vadeli Mevduat Hesabı

Enpara – Vadeli Mevduat Hesabı
- Faiz oranı: %33,75
- Net kazanç: 24.411 TL
- Vade sonu tutar: 1.024.411 TL

24
getirfinans – Günlük Hesap

getirfinans – Günlük Hesap
- Faiz oranı: %40
- Net kazanç: 23.547 TL
- Vade sonu tutar: 1.023.547 TL
 

25
Şekerbank – e-Gece Gündüz Hesabı

Şekerbank – e-Gece Gündüz Hesabı
- Faiz oranı: %41,5
- Net kazanç: 22.843 TL
- Vade sonu tutar: 1.022.843 TL

26
Vakıf Katılım – Katılma Hesabı

 Vakıf Katılım – Katılma Hesabı
- Kâr payı: %31,25
- Net kazanç: 22.603 TL
- Vade sonu tutar: 1.022.603 TL
 

27
Ziraat Dinamik – Dinamik Kazandıran Hesap

Ziraat Dinamik – Dinamik Kazandıran Hesap
- Faiz oranı: %44
- Net kazanç: 21.816 TL
- Vade sonu tutar: 1.021.816 TL
 

28
Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat

Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat
- Faiz oranı: %30
- Net kazanç: 21.699 TL
- Vade sonu tutar: 1.021.699 TL
 

29
Ziraat Katılım – TL Katılma Hesabı

 Ziraat Katılım – TL Katılma Hesabı
- Kâr payı: %28
- Net kazanç: 20.252 TL
- Vade sonu tutar: 1.020.252 TL

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