Mevduat getirisi için Kasım sürprizi: 1 milyon liranın aylık getirisi dudak uçuklattı

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İstanbul
Bankalar arasındaki mevduat getiri yarışı hız kesmeden devam ediyor. Kasım ayında 1 milyon TL'sini bankaya yatıranların elde edeceği kazançlar belli oldu. Bazı bankalarda net getiri 29 bin 500 TL'yi aşarken, en yüksek faiz oranı yüzde 44'e ulaştı.
Türkiye Finans – Günlük Hesap
- Kâr payı: %44
- Net kazanç: 29.510 TL
- Vade sonu tutar: 1.029.510 TL
Hayat Finans – Avantajlı Hesap
- Kâr payı: %40,71
- Net kazanç: 29.445 TL
- Vade sonu tutar: 1.029.445 TL
HSBC – Modern Hesap
- Faiz oranı: %40,5
- Net kazanç: 27.498 TL
- Vade sonu tutar: 1.027.498 TL
Akbank – Serbest Plus Hesap
- Faiz oranı: %37,50
- Net kazanç: 27.483 TL
- Vade sonu tutar: 1.027.483 TL
Akbank – Vadeli Mevduat
- Faiz oranı: %38
- Net kazanç: 27.485 TL
- Vade sonu tutar: 1.027.485 TL
Odeabank – Yeni Vadeli Mevduat
- Faiz oranı: %37,5
- Net kazanç: 27.123 TL
- Vade sonu tutar: 1.027.123 TL
Aktif Bank – N Kolay Bono
- Faiz oranı: %37
- Net kazanç: 27.111 TL
- Vade sonu tutar: 1.027.111 TL
İş Bankası – Vade Bekletmeyen Hesap
- Faiz oranı: %36,75
- Net kazanç: 26.926 TL
- Vade sonu tutar: 1.026.926 TL
ING – Turuncu Hesap
- Faiz oranı: %43
- Net kazanç: 26.838 TL
- Vade sonu tutar: 1.026.838 TL
Anadolubank – Renkli Hesap
- Faiz oranı: %43
- Net kazanç: 26.838 TL
- Vade sonu tutar: 1.026.838 TL
Alternatif Bank – VOV Hesap
- Faiz oranı: %42
- Net kazanç: 26.278 TL
- Vade sonu tutar: 1.026.278 TL
Halkbank – E-Mevduat Hesabı
- Faiz oranı: %36
- Net kazanç: 26.038 TL
- Vade sonu tutar: 1.026.038 TL
Yapı Kredi – Sınırsız Hesap
- Faiz oranı: %40
- Net kazanç: 25.820 TL
- Vade sonu tutar: 1.025.820 TL
DenizBank – Kaptan Hesap
- Faiz oranı: %40
- Net kazanç: 25.673 TL
- Vade sonu tutar: 1.025.673 TL
QNB – Kazandıran Günlük Hesap
- Faiz oranı: %41
- Net kazanç: 25.572 TL
- Vade sonu tutar: 1.025.572 TL
ON Dijital – ON Extra
- Faiz oranı: %41,5
- Net kazanç: 25.432 TL
- Vade sonu tutar: 1.025.432 TL
Odeabank – Günlük Vadeli Oksijen Hesap
- Faiz oranı: %43
- Net kazanç: 25.335 TL
- Vade sonu tutar: 1.025.335 TL
CEPTETEB – Marifetli Hesap
- Faiz oranı: %40,5
- Net kazanç: 25.256 TL
- Vade sonu tutar: 1.025.256 TL
TEB – Marifetli Hesap
- Faiz oranı: %40,5
- Net kazanç: 25.256 TL
- Vade sonu tutar: 1.025.256 TL
Kuveyt Türk – Alternatif Katılma Hesabı
- Kâr payı: %34,43
- Net kazanç: 24.903 TL
- Vade sonu tutar: 1.024.903 TL
getirfinans – Vadeli Mevduat
- Faiz oranı: %37,5
- Net kazanç: 24.953 TL
- Vade sonu tutar: 1.024.953 TL
Enpara – Vadeli Mevduat Hesabı
- Faiz oranı: %33,75
- Net kazanç: 24.411 TL
- Vade sonu tutar: 1.024.411 TL
getirfinans – Günlük Hesap
- Faiz oranı: %40
- Net kazanç: 23.547 TL
- Vade sonu tutar: 1.023.547 TL
Şekerbank – e-Gece Gündüz Hesabı
- Faiz oranı: %41,5
- Net kazanç: 22.843 TL
- Vade sonu tutar: 1.022.843 TL
Vakıf Katılım – Katılma Hesabı
- Kâr payı: %31,25
- Net kazanç: 22.603 TL
- Vade sonu tutar: 1.022.603 TL
Ziraat Dinamik – Dinamik Kazandıran Hesap
- Faiz oranı: %44
- Net kazanç: 21.816 TL
- Vade sonu tutar: 1.021.816 TL
Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat
- Faiz oranı: %30
- Net kazanç: 21.699 TL
- Vade sonu tutar: 1.021.699 TL
Ziraat Katılım – TL Katılma Hesabı
- Kâr payı: %28
- Net kazanç: 20.252 TL
- Vade sonu tutar: 1.020.252 TL