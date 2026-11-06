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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 09:12
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 09:40

Afyonkarahisar'daki katliamda korkunç detaylar: Caninin köylüsü saldırının nedenini açıkladı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine Arif Sefa Ö. isimli cani, 3 köyde 8 kişiyi öldürerek katliam yaptı. Soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, Arif Sefa Ö.'nün köylüsü Ali İhsan Adatepe, olayın çıkış sebebini açıkladı. Adatepe'nin açıklamaları kan dondurdu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 09:12
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 09:40

'da 3 köyde 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırılara ilişkin soruşturma sürerken, olayın perde arkası ortaya çıktı. Cinayet zanlısı Arif Sefa Ö.'nün köylüsü Ali İhsan Adatepe katliamın nedeninin alacak verecek anlaşmazlığı olabileceğini belirtti. Adatepe, olayın çıkış sebebi ve cinayet zincirine ilişkin duyduklarını anlattı. 

HABERİN ÖZETİ

Afyonkarahisar'daki katliamda korkunç detaylar: Caninin köylüsü saldırının nedenini açıkladı

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı köylerde 8 kişinin hayatını kaybettiği pompalı tüfekle gerçekleştirilen katliamla ilgili soruşturma sürerken, cinayet zanlısının köylüsü olayın çıkış sebebine ve cinayet zincirine ilişkin duyduklarını paylaştı.
Olayın alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı ve zanlının önce darbedildiği iddia ediliyor.
Zanlı, duyduğuna göre anlaşmak bahanesiyle pusu kurup biçerdövercileri vurmuş.
Daha sonra kaçış güzergahında araç gasp etmek için yolda denk geldiği kişileri ve kadın öğretmenleri de aracını almak için vurmuş.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Afyonkarahisar'daki katliamda korkunç detaylar: Caninin köylüsü saldırının nedenini açıkladı

"'GELİN VEREYİM' DİYEREK PUSU KURMUŞ"

Olayın temelinde alacak verecek meselesi bulunduğunu ve zanlının önce darbedildiğini iddia eden Ali İhsan Adatepe, "Duyduğum kadarıyla alacak verecek meselesi varmış. Biçerdöverciler vardı, onlarla alacak verecek meselesi varmış. Kırşehirli herhalde onlar. Daha önce biçerdöverciler çocuğu dövmüşler. Dövdükten sonra tekrar telefonla görüşüyorlar; 'gelin vereyim, anlaşalım' diyor. O tarafta büyük köyün orada buluşuyorlar. Onlar geldiğinde pusu kurmuş, bunları vurmuş, bizim bildiğimiz kadarıyla" dedi.

Afyonkarahisar'daki katliamda korkunç detaylar: Caninin köylüsü saldırının nedenini açıkladı

"YOLDA DENK GELDİĞİ KADIN ÖĞRETMENLERİ VURMUŞ"

Zanlının ilk saldırının ardından kaçış güzergahında araç gasp etmek için cinayet işlemeye devam ettiğini öne süren Adatepe, "Onları vurduktan sonra tekrar oradan Kıyı tarafına doğru gidiyor. Kıyı tarafına giderken yolda iki kişi denk geliyor. Arabayı değiştirmek istiyor, onlar da arabayı vermeyince onları da vuruyor. Tekrar oradan Bayat tarafından, Çıkrık tarafından dolanıyor, Fethibey yolundan Gazlıgöl tarafında kadın öğretmenlere denk gelmiş. Onlara 'inin, arabayı değiştireceğim' demiş. Onların da birisi iniyor, birisi inmiyormuş herhalde. Hareket etmiş, arabayı almak için onları da vurmuş. Bizim bildiğimiz kadarıyla bu kadar" ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar'daki katliamda korkunç detaylar: Caninin köylüsü saldırının nedenini açıkladı

Öte yandan cinayet zanlısı Arif Sefa Ö.'nün köyünün muhtarı Ramazan Arıçam konuştu. Köy halkı olarak büyük şok yaşadıklarını belirten Arıçam, olayın biçerdöver alımından kaynaklanan borç meselesi yüzünden çıktığını duyduklarını söyledi.

"SÖZÜN BİTTİĞİ YER"

Olayı öğrendiklerinde büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Bozhöyük köyü muhtarı Ramazan Arıçam, "Köyümüzde sürekli, aktif bir şekilde çalışmaktayız. Böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyoruz. Bizim köyümüz böyle şeylere müsait bir köy değildir, gerçekten iyi bir köydür. Biz de anlamadık, olayın şokundayız. Olayı biz de tam olarak bilmiyoruz. Dün akşamüstü karakoldan aldığımız bilgiye göre karakola geçtik, olayı oradan öğrendik. Bu arkadaşın bu şekilde yapacağı, edeceği hiç aklımıza gelmezdi. Şimdiye kadar hiç böyle şeyler olmamıştır. Çok üzgünüz, sözün bittiği yer" dedi.

Afyonkarahisar'daki katliamda korkunç detaylar: Caninin köylüsü saldırının nedenini açıkladı

"BİÇERDÖVER ALDIKLARI KİŞİLERE BORCU VARMIŞ"

Zanlının gurbette çalıştığını ve olayın temelinde alacak verecek konusu olduğunu belirten Arıçam, "Aile genelde çiftçidir, biçercidir. Devamlı tarımsal işlerle uğraşıyorlar. Köyde öyle herhangi bir husumetleri yoktu. Duyduğumuz bilgilere göre biçerdöver aldıkları kişilerle borcu varmış. Evlenmiş boşanmış, 2 tane çocuğu varmış. Bizim bildiğimiz kadarıyla gurbetçiydi, Manisa taraflarında biçerdöver işleriyle uğraşıyordu. Başka yerlere çalışmaya gidiyordu, köyde o kadar çok kalmıyordu. Babasının yanına gelip gidiyordu" ifadelerini kullandı.

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#Afyonkarahisar
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#3. Sayfa
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