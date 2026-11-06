6 Kasım 2026 döviz kurları | Dolar yükselişe geçti, euro düşüşte

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İstanbul
Döviz piyasasında haftanın son işlem günü hareketli başladı. Piyasadaki gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar ve vatandaşlar güncel kurları takip etmeyi sürdürürken, dolar günü yükselişle açarken, euro düşüşe geçti. İşte 6 Kasım 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 50,1429 TL
Satış (TL): 50,1649 TL
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 56,142 TL
Satış (TL): 56,2161TL