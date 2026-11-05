Hyundai Kasım 2026 fiyatları belli oldu: İşte Hyundai Bayon, i20, i30, Kona, Tuscon modellerinin kampanyalı güncel fiyat listesi

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İstanbul
Hyundai Kasım 2026 fiyat listesi açıklandı. Türkiye’de büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan Güney Koreli otomotiv devi hayata geçirdiği yeni kampanya ile alıcılara büyük sürpriz yaşattı. Otomobil piyasasında yaşanan daralmanın ardından ünlü marka yeni fiyat listesiyle sektörde hareketlenmeye yol açmayı planlıyor. İşte kampanyalı fiyatlarla Hyundai Bayon, i20, i30, Kona, Tuscon modellerinin güncel fiyat listesi…
Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, Kasım 2026 güncel fiyat listesini açıkladı. Böylelikle i20, Bayon, Kona, Tucson ve IONIQ serisi de dahil olmak üzere zengin model yelpazesindeki yeni rakamlar belli oldu. Açıklanan listede markanın en uygun fiyatlı seçeneği 1.520.000 TL’lik başlangıç etiketiyle elektrikli Inster (71,1 kW Dynamic) olurken, Hyundai’nin lüks ve performans segmentindeki zirve modeli IONIQ 9 (226 kW Calligraphy Bluelink 4x4) ise 7.300.000 TL’lik fiyatıyla listenin en üst sırasında yer aldı.
1.0 T-GDI 90 PS, Benzin Jump GSR2C & E-Call, Manuel 1.575.000 TL
1.0 T-GDI 90 PS, Benzin Jump GSR2C & E-Call, DCT 1.759.000 TL
1.0 T-GDI 90 PS, Benzin Style GSR2C & E-Call, DCT 1.780.666 TL
1.0 T-GDI 90 PS, Benzin Elite GSR2C & E-Call, DCT 1.898.165 TL
1.6 T-GDI 150 PS, Benzin Comfort, DCT 2.120.000 TL
1.6 T-GDI 150 PS, Benzin Prime, DCT 2.320.000 TL
1.0 T-GDI 90 PS, Benzin Jump, Manuel 1.645.000 TL
1.0 T-GDI 90 PS, Benzin Jump GSR2C & E-Call, DCT 1.665.000 TL
1.0 T-GDI 90 PS, Benzin Style GSR2C & E-Call, DCT 1.769.832 TL
1.0 T-GDI 90 PS, Benzin Elite GSR2C & E-Call, DCT 1.972.000 TL
1.6 T-GDI 180 PS, Benzin Prime, DCT (2026) 2.385.000 TL
1.6 CRDi 136 PS, Dizel 4x4 Elite Plus, DCT (2025) 3.592.000 TL
1.6 T-GDI 180 PS, Benzin 4x2 Comfort, DCT (2026) 2.599.000 TL
1.6 T-GDI 180 PS, Benzin 4x2 Prime, DCT (2026) 2.676.000 TL
1.6 T-GDI 180 PS, Benzin 4x2 Elite, DCT (2026) 3.390.000 TL
1.6 T-GDI 180 PS, Benzin 4x4 Elite Plus, DCT (2026) 3.690.000 TL
71,1 kW, Elektrik Dynamic, Otomatik 1.520.000 TL
84,5 kW, Elektrik Advance, Otomatik 1.770.000 TL
84,5 kW, Elektrik Cross Advance, Otomatik 1.820.000 TL
99 kW Elektrik Standart Menzil Advance GSR-2-C Otomatik 2.349.000 TL
125 kW Elektrik Dynamic Visionroof, Otomatik 3.350.000 TL
160 kW Elektrik Progressive, Otomatik 3.999.000 TL
107,8 kW, Standart Menzil Select Otomatik 1.799.000 TL
99,5 kW, Uzun Menzil Trend Otomatik 2.099.000 TL
99,5 kW, Uzun Menzil Trend + Vision Roof 2.149.000 TL
99,5 kW, Uzun Menzil Prime Otomatik 2.249.000 TL
99,5 kW, Uzun Menzil Prime + Vision Roof 2.349.000 TL
99,5 kW, Uzun Menzil N Line Evo 3.220.000 TL
125 kW Elektrik Advance, Otomatik 3.243.000 TL
160 kW Elektrik Progressive, Otomatik 3.795.000 TL
160 kW / 218 PS, Elektrik 4x2 Progressive, Otomatik (2026) 6.040.000 TL
160 kW / 218 PS, Elektrik 4x2 Progressive Bluelink Otomatik 6.150.000 TL
226 kW / 307 PS, Elektrik 4x4 Calligraphy, Otomatik (2026) 7.190.000 TL
226 kW / 307 PS, Elektrik 4x4 Calligraphy Bluelink Otomatik 7.300.000 TL
1.6 T-GDI HEV 239 PS, Benzin 4WD Progressive, Otomatik 6.180.000 TL