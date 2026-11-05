Hyundai Kasım 2026 fiyatları belli oldu: İşte Hyundai Bayon, i20, i30, Kona, Tuscon modellerinin kampanyalı güncel fiyat listesi

Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, Kasım 2026 güncel fiyat listesini açıkladı. Böylelikle i20, Bayon, Kona, Tucson ve IONIQ serisi de dahil olmak üzere zengin model yelpazesindeki yeni rakamlar belli oldu. Açıklanan listede markanın en uygun fiyatlı seçeneği 1.520.000 TL’lik başlangıç etiketiyle elektrikli Inster (71,1 kW Dynamic) olurken, Hyundai’nin lüks ve performans segmentindeki zirve modeli IONIQ 9 (226 kW Calligraphy Bluelink 4x4) ise 7.300.000 TL’lik fiyatıyla listenin en üst sırasında yer aldı.