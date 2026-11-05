Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 2021 yılında dünyaya gelen Deniz Esin Bozoklar isimli bebeğe hemşire Hazel Dırık B. tarafından kan alma işlemi sırasında şiddet uyguladığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedilmişti. Yapılan şikâyetin ardından Kahramanmaraş 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hemşire hakkında kasten yaralama suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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HABERİN ÖZETİ Kuvözdeki bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin cezası belli oldu: Hakim takdir indirimi uygulamadı Kahramanmaraş'ta bir hastanede bebek Deniz Esin Bozoklar'a kan alma işlemi sırasında şiddet uygulayan hemşire Hazel Dırık B., 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay, 2021 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleşti ve güvenlik kameralarına yansıdı. Tutuklu sanık hemşire Hazel Dırık B. duruşmaya SEGBİS ile katılarak pişman olduğunu belirtti, özür diledi ve beraati ile tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, sanığı kendisini savunamayacak durumdaki kişiye karşı kamu görevini kötüye kullanarak kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama suçundan 5 yıl 10 ay hapse mahkum etti. Sanığın samimi ve ciddi pişmanlık göstermediği gerekçesiyle cezasında takdir indirimi uygulanmadı ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

KAMERA KAYITLRI VE ADLİ TIP RAPORLARI DOSYAYA GİRDİ

Kahramanmaraş Adliyesi 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya devam edildi. Sanık ve vekil avukatlarının hazır bulunduğu duruşma salonunda tutuklu sanık hemşire Hazel Dırık B., SEGBİS sistemi ile duruşmaya bağlandı. Tutuklu sanık duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılarak önceki savunmalarını tekrarladı ve beraatini istedi. Cumhuriyet savcısı ise kamera kayıtları, adli tıp raporları ve dosya kapsamını değerlendirerek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEYİP ÖZÜR DİLEDİ

Mahkemedeki savunmasında pişman olduğunu belirten hemşire, bebek Deniz Esin Bozoklar’dan, ailesinden, kendi ailesinden, meslektaşlarından ve Türk milletinden özür diledi. Bebeğin engelli kalmasıyla kendi eylemi arasında illiyet bağı bulunmadığını savunan hemşire tahliyesini istedi.

TAKDİR İNDİRİMİ UYGULANMADI

Mahkeme heyeti, Hazel Dırık B.'nin kendisini savunamayacak durumdaki kişiye karşı kamu görevini kötüye kullanarak kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın samimi ve ciddi pişmanlık göstermediği gerekçesiyle takdir indirimi uygulanmadı. Mahkeme ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.