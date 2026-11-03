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Magazin
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 17:05
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 17:23

İlyas Yalçıntaş hakkında mahkeme kararını verdi

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılanan Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında mahkeme kararını verdi. Yalçıntaş için ilk duruşmada tahliye kararı çıktı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 17:05
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 17:23

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ilk defa hakim karşısına çıktı. ’nde görülen duruşmada tutuklu sanık İlyas Yalçıntaş savunma yaptı. Duruşmada, Yalçıntaş’ın evinde yapılan aramada görev alan Jandarma Uzman Çavuş A.S. de tanık olarak dinlendi.

HABERİN ÖZETİ

İlyas Yalçıntaş hakkında mahkeme kararını verdi

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıkarak savunma yaptı ve mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Yalçıntaş, uyuşturucu ticareti suçlamalarını reddederek sadece kenevir kullandığını ve evindeki hassas teraziyi spor yaptığı için bulundurduğunu belirtti.
Yalçıntaş, WhatsApp mesajlarındaki ifadelerin sokak jargonu olduğunu ve asistanıyla tütün alışverişi üzerine konuştuğunu ifade etti.
Ev aramasını gerçekleştiren tanık Jandarma Uzman Çavuş A.S., evde boş bir kavanoz, iki öğütücü ve bir hassas terazi bulunduğunu, bunların dışında suç unsuru görmediğini söyledi.
Mahkeme heyeti, 4 aydır tutuklu bulunan İlyas Yalçıntaş'ın ayda bir imza atma şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

"İNKAR ETME SEBEBİM SEVENLERİME KÖTÜ ÖRNEK OLMAMAKTI"

Üzerine atılı olan suçlamalar hakkında savunma yapan İlyas Yalçıntaş, "Ben tanınan bir şarkıcıyım, böyle bir dosya ile karşınızda olduğum için üzgünüm. Üzerime atılı olan suçlamaları asla kabul etmiyorum. Ben kenevir kullanıyorum. Evet, savcılıkta kullanmıyorum dememin sebebi beni sevenlere kötü örnek olmamak ve kariyerime kötü etki etmemekti. Daha sonra sulh cezada itiraf ettim. Evimde bulunan hassas terazi de uzun yıllardır spor yaptığım içindir. WhatsApp konuşmalarındaki söz konusu mesajlarda tamamen benim yakın çevremle sokak jargonuyla konuşmamdır. Ben kenevir kullanırken tek başınaydım, yanımda kimse yoktu ve kimseye böyle bir şey ikram etmedim. Evimde parti vermem. 4 aydır cezaevindeyim, çok zor şartlar altında kalıyorum" dedi.

"KOKAİNİ 6 AY ÖNCE İNGİLTERE’DE DENEDİM"

Savunmasına devam eden Yalçıntaş, "Kokaini 6 ay önce İngiltere'de kullanmıştım ama kullanıcı değilim. Çok alkollüydüm, orada tanıştığım bir İngiliz vatandaşından denedim kokain maddesini ancak sonrasında hiçbir şekilde kullanmadım" şeklinde konuştu.

"HİPERAKTİVİTEMDEN DOLAYI KONUŞMAMDA BAZI KELİMELERİ DEĞİŞTİRİRİM"

Dosyaya yansıyan mesajlaşmalar hakkında savunma yapan Yalçıntaş, "Ben hiperaktivitemden dolayı konuşmamda bazı kelimeleri değiştiririm. Söz konusu konuşma benim asistanımla aramda geçmektedir. O benim tüm alışverişlerimi yapar. Tütün kullanıyorum, buradaki yazışma asistanımın alacağı tütüne ilişkin olan yazışmadır. ‘Çözeltme’ diyorum ama aslında orada ‘çözebilir misin’ demek istiyorum. Ben bazı kelimeleri değiştirerek kullanırım. Mesajlaşmalarda geçen ‘kutu’ ifadesi de benim posta kutumdan bahsedilmektedir. Oldukça geniştir. Yardımcımın alışverişten sonra eşyalarımı bıraktığı büyükçe bir kutudur" şeklinde konuştu. Savunmasının sonunda Yalçıntaş, "Üzerime atılı suçlardan beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

YALÇINTAŞ’IN EV ARAMASINI YAPAN JANDARMA MAHKEMEDE KONUŞTU

Tanık Jandarma Uzman Çavuş A.S. ise, " İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlar biriminde uzman çavuş olarak görev yapıyorum. Sanığı tanımıyorum. Ben sadece ev arama kısmında vardım. Sanık hakkındaki ihbar ve yapılan diğer işlemlerden benim bilgim yoktur. Arama yaptığımız yer sanığa ait olan ve hatırladığım kadarıyla dubleks bir evdi. Teras olarak tabir ettiğimiz yatak odasında bir adet boş kavanoz ve iki adet öğütücü gırgır, mutfakta ise bir adet hassas terazi vardı. Kavanozun içinde kırıntılar vardı, ne olduğunu bilmiyorum. İncelemeye gönderdik. Bunun dışında suç unsuru başka bir şey bulamadık. Sanığın uyuşturucu madde kullandığına dair benim bir bilgim yoktur" şeklinde konuştu. Savcı, tanıkların dinlenmesini ve dosyadaki eksik delillerin toplanmasını talep ederek Yalçıntaş’ın tutukluluk halinin devamını istedi.

ADLİ KONTROL TEDBİRİYLE TAHLİYESİNE HÜKMEDİLDİ

Heyet ara kararında, sanık İlyas Yalçıntaş’ın ayda bir kez imza atma şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine hükmetti. Mahkeme ayrıca, tanıkların dinlenmesine ve dosyadaki eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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ETİKETLER
#İstanbul
#uyuşturucu ticareti
#İlyas Yalçıntaş
#İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi
#Jandarma Uzman Çavuş A.s.
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