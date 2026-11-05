Kaşif Kozinoğlu dosyasında flaş gelişme: Başsavcılık itiraz edecek

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılındaki şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu (ATK) Morg İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan otopsi raporunda, zehirlenerek öldüğüne ilişkin herhangi bir tıbbi bulguya rastlanmadığı belirtilmişti. Raporda, Kozinoğlu'nun ölümünün kalp hastalığından kaynaklandığı ifade edilmişti.

BAŞSAVCILIK YENİDEN RAPOR İSTEYECEK

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapora itiraz etmeye hazırlandığı öğrenildi.

Başsavcılığın, raporda yer alan tespitlerin daha kapsamlı şekilde açıklanması ve yeniden değerlendirilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Genel Kurulundan yeni bir rapor hazırlanmasını talep edeceği bildirildi.