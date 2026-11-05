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Gündem
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 14:49
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 14:52

Kaşif Kozinoğlu dosyasında flaş gelişme: Başsavcılık itiraz edecek

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılındaki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, ölüm nedenini kalp hastalığı olarak açıklayan Adli Tıp Kurumu raporuna itiraz ederek yeni rapor hazırlanmasını talep edecek.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Kaşif Kozinoğlu dosyasında flaş gelişme: Başsavcılık itiraz edecek
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 14:49
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 14:52

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı () görevlisi 'nun 2011 yılındaki şüpheli ölümüne ilişkin tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla (ATK) Morg İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan otopsi raporunda, zehirlenerek öldüğüne ilişkin herhangi bir tıbbi bulguya rastlanmadığı belirtilmişti. Raporda, Kozinoğlu'nun ölümünün kalp hastalığından kaynaklandığı ifade edilmişti.

Kaşif Kozinoğlu dosyasında flaş gelişme: Başsavcılık itiraz edecek

BAŞSAVCILIK YENİDEN RAPOR İSTEYECEK

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapora itiraz etmeye hazırlandığı öğrenildi.

Kaşif Kozinoğlu dosyasında flaş gelişme: Başsavcılık itiraz edecek

Başsavcılığın, raporda yer alan tespitlerin daha kapsamlı şekilde açıklanması ve yeniden değerlendirilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Genel Kurulundan yeni bir rapor hazırlanmasını talep edeceği bildirildi.

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ETİKETLER
#otopsi raporu
#adli tıp kurumu
#Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı
#Kaşif Kozinoğlu
#MİT
#Gündem
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