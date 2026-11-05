Bakan Yumaklı'dan yanan orman alanlarının imara açıldığı iddialarına cevap: Kamu kurumlarına bile izin yok

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Yangınları Değerlendirme Toplantısı'nda 2026 yılına ilişkin verileri paylaştı. Orman yangınlarıyla mücadelede alınan önlemlerin önemine dikkat çeken Yumaklı, özellikle riskli dönemlerde vatandaşların daha duyarlı davranması gerektiğini vurguladı. Öte yandan Yumaklı, yanan ormanlık alanların imara açıldığı yönündeki iddialara da cevap verdi.

"RİSKLİ DÖNEMDE DIŞARIDA ATEŞ YAKMAYALIM"

İşte Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından satır başları:

Diyoruz ki: "Lütfen riskli dönemde dışarıda ateş yakmayalım, bu kadar yani." Çok zor bir şey değil, özel bir şey yapmaya gerek yok. Bir tek şey yapmayacağız: Dışarıda ateş yakmayacağız ya da ateşe sebep olabilecek bir faaliyette bulunmayacağız.

Mesela Gömeç'teki yangın bir kaynak makinesinden çıktı. Yani o üç gün yapmayı ver, ne olacak yani? O üç günü yapmasaydık, 24 bin hektarın yüzde 80'inin büyük bir bölümünü işte kurtarmış olacaktık.

Biraz da, değerli arkadaşlar, Avrupa Birliği ile alakalı bir kıyaslama yapmak istiyorum. 2025-2026 döneminde Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi var. Onların verilerine göre Avrupa Birliği ülkelerinde 692.419 hektarlık alan yangınlardan etkilendi. Geçen yıla göre Avrupa Birliği ile kıyasladığımızda, onlardaki azalma yüzde 33 oldu, bizdeki azalma yüzde 68 oldu.

2026 yılında orman yangınlarından etkilenen alanların toplam orman varlığımızla bir oranına bakalım. Kanada'da orman yangınları, onların toplam ormanlarına oranladığımızda kaybedilen orman varlığı oranı 1,24. Yani orman varlıklarının yüzde 1,24'ünü Kanada 2026 yılında kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu oran yüzde 1,23, İspanya'da yüzde 1,09, Portekiz'de yüzde 1,06, İtalya'da yüzde 1,06, Fransa'da yüzde 0,56, Yunanistan'da yüzde 0,54, Türkiye'de yüzde 0,1.

Hem bizim bu konudaki tecrübemizi her sene katlayarak geliştirmemiz bize bu sonucu vermiş oldu. Tabii sadece orman yangınlarıyla mücadele etmedik bu süre içerisinde; dezenformasyonlarla da mücadele ettik.

"YANAN ORMAN ALANLARININ İMARA AÇILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Yani 1980'lerde, eğer yanılmıyorsam, kendi bulunduğu arsasını ya da arazisini —neyse— imarlı olan bir yeri için imar alan birisi o süre içerisinde yapmamış, hangi sebeple bilemiyorum. Daha sonra orası ormanlaşmış ya da ağaçlar bitmiş; tam ormanlaşmış da demek ne kadar mümkün bilmiyorum. O alana yakın bir yerdeki bir yangın oraya da sirayet etmiş. Adam veya kimse, oranın ortakları 'Tamam, artık yapmadık ama şimdi yapmaya karar veriyoruz.' demişler. Bir tane örnek vardır, o da o. Ama orası orman alanı değil, özel mülkiyet.

Diğer taraflarla ilgili bizim herhangi bir şekilde izin vermemiz söz konusu bile olamaz. Bakın, bu sadece özel şahıslar için —daha doğrusu 'Orman yandı, daha sonra buraları parselledik, imara açtık' diye bir şey— söz konusu değil. Bu hiç kimse için değil; bir kamu kurumu için bile değil. Yani 'Oraya bir kamu kurumu olarak bir şey yapalım' deseniz bile bu izni vermiyoruz, veremiyoruz. Anayasal olarak koruma altında.

"YOĞUN BİR ÇABA VE GAYRET İÇERİSİNDEYİZ"

Yine ormanlarımızın sadece doğal varlığımız değil, aynı zamanda atmosferdeki karbonun tutulmasından ve depolanmasından da çok önemli bir görev icra ettiğini söylemem gerekir. Dolayısıyla yapılan bir yasal düzenleme oldu. Ülkemizde özellikle karbon yutak alanlarının oluşturulmasıyla ilgili Orman Genel Müdürlüğümüz görevlendirildi. Artık çok sıklıkla bizden "karbon yutak ormanları" sözünü duyacaksınız. Özellikle bu çalışmaları arkadaşlarımız gerçekleştirdi. Bunun başka bir önemi var: Buralarda oluşturmuş olduğunuz bu karbon ticareti, biliyorsunuz, oraya kadar gidecek. Aynı zamanda oraya da ülkemizi hazırlamak için yoğun bir çaba ve gayret içerisindeyiz.

Değerli arkadaşlar, 11 Kasım'ı 2019'dan bu yana Millî Ağaçlandırma Günü olarak kutluyoruz. Bu yıl 11 Kasım'da Antalya'daki COP31 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan; Avustralya Başbakanı Sayın Albanese ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres ile birlikte fidan dikecekler. Liderler, COP31 anısına tesis ettiğimiz Barış Ormanı'na fidanlarını dikerken biz de "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla 81 ilde vatandaşlarımızla birlikte fidanlarımızı toprakla buluşturacağız. Biliyorsunuz, her sene bir temamız var; bu senenin teması da "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış".

Benim sizlerden özellikle istirhamım; 11 Kasım'da 7'den 70'e bütün vatandaşlarımızı, bizim belirlemiş olduğumuz alanlara —ki valilikler de zaten bu konuda duyurular yapacaklar— illerimizdeki fidan dikim alanlarına bekliyoruz. Sizler de eğer bu konuda destek olursanız "Yeşil Vatan"ımıza katkıda bulunmaya hep birlikte devam ederiz.