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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 11:35

Emre Belözoğlu ceza alacak mı? PFDK resmen açıkladı!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu’nun disiplin sevkine ilişkin beklenen karar Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyuruldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevk raporlarını yayımlarken, ligin dev kulüplerine kesilen ağır para ve tribün blok cezaları dikkat çekti. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Emre Belözoğlu ceza alacak mı? PFDK resmen açıkladı!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 11:35

Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nda oynanan kritik karşılaşmaların ardından Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen kulüp ve isimlerle ilgili kararlar nihayet netleşti. 

HABERİN ÖZETİ

Emre Belözoğlu ceza alacak mı? PFDK resmen açıkladı!

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Verilen haber metni şu anda sadece \"Ayrıntılar geliyor...\" bilgisini içermektedir.
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Bilgi Okunma süresi 7 saniyeye düşürüldü.
Emre Belözoğlu ceza alacak mı? PFDK resmen açıkladı!

Futbolseverlerin merakla beklediği gündemin başında ise Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu’nun durumu yer alıyordu.

Emre Belözoğlu ceza alacak mı? PFDK resmen açıkladı!

EMRE BELÖZOĞLU HAKKINDA KARAR ÇIKTI

Kasımpaşa'nın başındayken Beşiktaş mücadelesinin ardından hakemler ve müsabaka görevlileri hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilen deneyimli çalıştırıcı hakkında karar çıktı. 

Emre Belözoğlu ceza alacak mı? PFDK resmen açıkladı!

Kurul, Emre Belözoğlu'nun açıklamalarını değerlendirerek "ceza tayinine yer olmadığına" hükmetti. Bu kararla birlikte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü, takımının başında çıkacağı ilk müsabaka olan Çorum FK maçında kulübedeki yerini alabilecek.

Emre Belözoğlu ceza alacak mı? PFDK resmen açıkladı!

İŞTE CEZA ALAN KULÜPLER

PFDK tarafından yayımlanan kararların tamamı ve kulüplere kesilen cezalar şu şekilde sıralandı:

  • Galatasaray A.Ş.: Konyaspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve çirkin tezahüratlar nedeniyle toplam 780.000 TL para cezası alırken, misafir tribündeki bazı blokların elektronik biletleri bloke edildi. Merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle ise ceza tayinine yer görülmedi.
  • Erzurumspor FK: Çorum FK maçındaki hakaret eylemleri nedeniyle teknik sorumlu Serkan Özbalta ve antrenör Ziya Akçeken'e birer resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile birlikte 50.000'er TL para cezası verildi.
  • Kocaelispor: Merdiven boşluklarının ihlali nedeniyle 350.000 TL para cezasına çarptırıldı.
  • Fenerbahçe A.Ş.: Göztepe mücadelesindeki çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle ilgili tribün bloklarındaki seyircilerin e-bilet kartları bloke edilerek bir sonraki ev sahibi maça girişleri engellendi.
  • Göztepe A.Ş.: Fenerbahçe maçındaki çirkin tezahüratların tekrarı nedeniyle 200.000 TL para cezası ve ilgili bloklara deplasman bilet yasağı aldı.
  • Amed Sportif Faaliyetler: Eyüpspor karşılaşmasında merdiven kuralı ihlali ve saha olayları sebebiyle toplam 780.000 TL para cezası alırken, futbolcu Samuel Leo Beat Ballet rakibine yönelik şiddetli hareketi ve ihraç sonrası tutumu nedeniyle toplam 3 resmi müsabakadan men ve 200.000 TL para cezasına çarptırıldı.
  • Kasımpaşa A.Ş.: Beşiktaş maçındaki çirkin tezahüratlar nedeniyle 500.000 TL para cezası ve ilgili bloklara blokaj cezası alırken; teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nun maç sonu röportaj ve basın toplantısındaki hakem açıklamalarıyla ilgili yapılan sevkinde ceza tayinine yer olmadığı kararlaştırıldı.
  • Beşiktaş A.Ş.: Aynı müsabakada misafir tribünde yaşanan çirkin ve kötü tezahüratların bu sezon 5. kez tekrarlanması nedeniyle 670.000 TL para cezası ile deplasman blokaj cezası aldı.
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