Afyonkarahisar’da dün yaşanan katliam tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Pompalı tüfekle 8 kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir yaşanan vahşetin ardından yakalanırken, zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı. Cani katliamın nedenini açıkladı.

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HABERİN ÖZETİ Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren caninin ilk ifadesi ortaya çıktı Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle 8 kişiyi öldüren ve 1 kişiyi ağır yaralayan Arif Sefa Özdemir'in ifadesine göre olay, biçerdöver alım satımı yüzünden çıkan anlaşmazlık sonucu meydana geldi. Arif Sefa Özdemir, Ahmet Uzel'den 40 bin Euro'ya aldığı biçerdöverin İzmir'de yanması üzerine Uzel ile anlaşmazlık yaşadı. Uzel, kalan 11 bin Euro alacağını istedi, Özdemir ise 4 bin Euro borcu olduğunu söyledi ve aralarında telefonda tehditler yaşandı. Özdemir, olay günü Ahmet Uzel ve yanında bulunan Bekir ile Noman Toprak'ı Afyonkarahisar'a davet etti. Ayazini köyü çıkışında çıkan tartışmada Özdemir, pompalı tüfekle üç kişiyi öldürdü. Ardından, araçlarını gasp etmek amacıyla güzergahı üzerindeki 5 kişiyi daha öldürdüğü ve 1 kişiyi ağır yaraladığı iddia edildi.

TELEFONDA KARŞILIKLI KÜFÜR VE TEHDİTLER

İddiaya göre, Özdemir, geçtiğimiz yıl Ahmet Uzel’den 40 bin Euro karşılığında biçerdöver satın aldığını ve bu biçerdöverle Manisa ve İzmir çevresinde çalışmaya başladığını anlattı. Ancak biçerdöverin İzmir’de tarlada çalıştığı sırada aniden yanarak kullanılamaz hale geldiğini, bu olayın ardından Uzel ile aralarında anlaşmazlık yaşandığını ifade etti.

Özdemir’in ifadesine göre Uzel, geçtiğimiz hafta kendisiyle görüşerek biçerdöverden kalan 11 bin Euro alacağını istedi. Özdemir ise borcunun 4 bin Euro olduğunu ve kısa süre içerisinde ödeme yapacağını söyledi. Taraflar arasında borç miktarı konusunda başlayan anlaşmazlığın büyüdüğü, telefonda karşılıklı küfür ve tehditlerin yaşandığı öne sürüldü.

3 KİŞİYİ BÖYLE ÖLDÜRMÜŞ

İddiaya göre, Özdemir, olay günü ödeme yapmak üzere Ahmet Uzel’i Afyonkarahisar’a davet etti. Uzel, yanına Bekir ve Noman Toprak’ı da alarak kente geldi. Taraflar Ayazini köyü çıkışında buluştu. Burada çıkan tartışmanın ardından Özdemir’in yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açarak üç kişiyi öldürdüğü iddia edildi.

DİĞER 5 KİŞİYİ NEDEN ÖLDÜRDÜ?

Üç kişiyi öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Özdemir’in, güzergâhı üzerinde karşılaştığı diğer kişileri ise araçlarını gasp etmek amacıyla hedef aldığı iddia edildi. Zanlının bu şekilde 5 kişiyi daha öldürdüğü, 1 kişiyi de ağır yaraladığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.