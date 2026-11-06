TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 10:53
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 11:11

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren caninin ilk ifadesi ortaya çıktı

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi katleden Arif Sefa Özdemir’in ifadesi ortaya çıktı. Katliamın nedenini açıklayan katil zanlısı, 3 kişiyi biçerdöver alacağından kaynaklanan anlaşmazlık nedeniyle, diğer 5 kişiyi ise araçlarını gasp etmek amacıyla öldürdüğünü belirtti. Caninin ifadesinin detayları kan dondurdu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 10:53
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 11:11

’da dün yaşanan katliam tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Pompalı tüfekle 8 kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir yaşanan vahşetin ardından yakalanırken, zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı. Cani katliamın nedenini açıkladı. 

HABERİN ÖZETİ

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren caninin ilk ifadesi ortaya çıktı

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle 8 kişiyi öldüren ve 1 kişiyi ağır yaralayan Arif Sefa Özdemir'in ifadesine göre olay, biçerdöver alım satımı yüzünden çıkan anlaşmazlık sonucu meydana geldi.
Arif Sefa Özdemir, Ahmet Uzel'den 40 bin Euro'ya aldığı biçerdöverin İzmir'de yanması üzerine Uzel ile anlaşmazlık yaşadı.
Uzel, kalan 11 bin Euro alacağını istedi, Özdemir ise 4 bin Euro borcu olduğunu söyledi ve aralarında telefonda tehditler yaşandı.
Özdemir, olay günü Ahmet Uzel ve yanında bulunan Bekir ile Noman Toprak'ı Afyonkarahisar'a davet etti.
Ayazini köyü çıkışında çıkan tartışmada Özdemir, pompalı tüfekle üç kişiyi öldürdü.
Ardından, araçlarını gasp etmek amacıyla güzergahı üzerindeki 5 kişiyi daha öldürdüğü ve 1 kişiyi ağır yaraladığı iddia edildi.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren caninin ilk ifadesi ortaya çıktı

TELEFONDA KARŞILIKLI KÜFÜR VE TEHDİTLER

İddiaya göre, Özdemir, geçtiğimiz yıl Ahmet Uzel’den 40 bin Euro karşılığında biçerdöver satın aldığını ve bu biçerdöverle ve çevresinde çalışmaya başladığını anlattı. Ancak biçerdöverin İzmir’de tarlada çalıştığı sırada aniden yanarak kullanılamaz hale geldiğini, bu olayın ardından Uzel ile aralarında anlaşmazlık yaşandığını ifade etti.

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren caninin ilk ifadesi ortaya çıktı

Özdemir’in ifadesine göre Uzel, geçtiğimiz hafta kendisiyle görüşerek biçerdöverden kalan 11 bin Euro alacağını istedi. Özdemir ise borcunun 4 bin Euro olduğunu ve kısa süre içerisinde ödeme yapacağını söyledi. Taraflar arasında borç miktarı konusunda başlayan anlaşmazlığın büyüdüğü, telefonda karşılıklı küfür ve tehditlerin yaşandığı öne sürüldü.

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren caninin ilk ifadesi ortaya çıktı

3 KİŞİYİ BÖYLE ÖLDÜRMÜŞ

İddiaya göre, Özdemir, olay günü ödeme yapmak üzere Ahmet Uzel’i Afyonkarahisar’a davet etti. Uzel, yanına Bekir ve Noman Toprak’ı da alarak kente geldi. Taraflar Ayazini köyü çıkışında buluştu. Burada çıkan tartışmanın ardından Özdemir’in yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açarak üç kişiyi öldürdüğü iddia edildi.

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren caninin ilk ifadesi ortaya çıktı

DİĞER 5 KİŞİYİ NEDEN ÖLDÜRDÜ?

Üç kişiyi öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Özdemir’in, güzergâhı üzerinde karşılaştığı diğer kişileri ise araçlarını gasp etmek amacıyla hedef aldığı iddia edildi. Zanlının bu şekilde 5 kişiyi daha öldürdüğü, 1 kişiyi de ağır yaraladığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
200 milyon dolar Türkiye'de kaldı! Yerli jet motorlarında 1000'inci teslimat gururu
Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten işçi haklarına ilişkin net mesaj: 'Kimsenin hakkını yedirmeyiz'
Aras Bulut İynemli’nin yeni imajı olay oldu! Görenler Mehmet Günsür’e benzetti, sosyal medya karıştı
ETİKETLER
#izmir
#manisa
#Afyonkarahisar
#Arif Sefa Özdemir
#Ahmet Uzel
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.