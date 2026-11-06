Aras Bulut İynemli’nin yeni imajı olay oldu! Görenler Mehmet Günsür’e benzetti, sosyal medya karıştı

Çukur ve Öyle Bir Geçer Zaman Ki gibi yapımlarla adeta adını geniş kitlelere duyuran Aras Bulut İynemli, geçtiğimiz saatlerde Netflix’in 10. yıl davetine katılan ünlü isimler arasında yerini aldı. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı davette İynemli, yeni imajıyka olay oldu. Davetin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Aras Bulut İynemli’yi görenler Mehmet Günsür’e benzetti. Sosyal medya karıştı, yorumlar peş peşe geldi.

ARAS BULUT İYNEMLİ’NİN YENİ İMAJI OLAY OLDU!

Oynadığı her yapımla dikkatleri üzerine çeken Aras Bulut İynemli, kariyeriyle hayranları tarafından da yakından takip edilen isimlerden biri haline geliyor. Özellikle de Çukur’daki Yamaç Koçovalı rolüyle geniş kitlelerce tanınan Aras Bulut İynemli, son zamanlarda yeni imajıyla olay oluyor.

Tüm ünlülerin akın ettiği Netflix’in 10. Yıl davetine katılan Aras Bulut İynemli, bu kez de imajıyla gündemdeki yerini aldı. Gözlükleri ve saç stilleriyle dikkatleri üzerine çeken Aras Bulut İynemli, ünlü oyuncuya benzetildi. Bu kez oynadığı yapımlarla değil de imajı adeta sosyal medyayı birbirine kattı.

GÖRENLER MEHMET GÜNSÜR’E BENZETTİ, SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Ünlü isim Aras Bulut İynemli katıldığı program da koyu renk takımını borda tonlarında seçmiş, içerisine giydiği gömlekle bütünlük sağlayan İynemli, gözüne taktığı siyah çerçeveli gözlükleriyle günün en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Geriye doğru taradığı saçlarıyla ve kısa sakalıyla da yeni imajını tamamlayan İynemli, Mehmet Günsür’e benzetildi.

Sosyal medyayı karıştıran görüntülerden sonra pek çok sosyal medya kullanıcı, Aras Bulut İynemli için alıştığımız görünümünden farklı bir tarzla objektif karşısına çıkması gündeme bomba gibi düştü.

EVE GİDEN YOL DİZİSİ YOLDA

Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Muhteşem Yüzyıl, İçerde ve 7. Koğuştaki Mucize gibi yapımlardan tanınan Aras Bulut İynemli, televizyon ekranlarının en çok aranan isimlerinden biri olurken yeni projesi Eve Giden Yol’la gündemdeki yerini aldı.

Onur Saylak’ın yönettiği, Sevgi Yılmaz’ın kaleme aldığı dizi de İynemli’nin iki çocuk babası Kemal karakterini oynuyor. Ünlü oyuncuya Nilperi Şahinkaya’ya birlikte başrolü paylaşan Aras Bulut İynemli’nin yeni dizisi Eve Giden Yol, izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor.