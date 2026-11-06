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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 10:45
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 10:45

Aras Bulut İynemli’nin yeni imajı olay oldu! Görenler Mehmet Günsür’e benzetti, sosyal medya karıştı

Ünlü oyuncu Aras Bulut İymenli, başarılı kariyeriyle hayranları tarafından yakından takip edilirken pek çok unutulmaz karaktere imza atmasıyla da dikkat çekerken bu sefer yeni imajıyla olay oldu. Netflix’in 10. yıl davetine katılan Aras Bulut İynemli’yi görenler bir diğer başarılı oyuncu Mehmet Günsür’e benzetti. Gözlükleriyle ve saç stilleriyle adeta sosyal medyayı karıştırdı.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Aras Bulut İynemli’nin yeni imajı olay oldu! Görenler Mehmet Günsür’e benzetti, sosyal medya karıştı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 10:45
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 10:45

ve gibi yapımlarla adeta adını geniş kitlelere duyuran , geçtiğimiz saatlerde ’in 10. yıl davetine katılan ünlü isimler arasında yerini aldı. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı davette İynemli, yeni imajıyka olay oldu. Davetin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Aras Bulut İynemli’yi görenler ’e benzetti. Sosyal medya karıştı, yorumlar peş peşe geldi.

ARAS BULUT İYNEMLİ’NİN YENİ İMAJI OLAY OLDU!

Oynadığı her yapımla dikkatleri üzerine çeken Aras Bulut İynemli, kariyeriyle hayranları tarafından da yakından takip edilen isimlerden biri haline geliyor. Özellikle de Çukur’daki Yamaç Koçovalı rolüyle geniş kitlelerce tanınan Aras Bulut İynemli, son zamanlarda yeni imajıyla olay oluyor.

Aras Bulut İynemli’nin yeni imajı olay oldu! Görenler Mehmet Günsür’e benzetti, sosyal medya karıştı

Tüm ünlülerin akın ettiği Netflix’in 10. Yıl davetine katılan Aras Bulut İynemli, bu kez de imajıyla gündemdeki yerini aldı. Gözlükleri ve saç stilleriyle dikkatleri üzerine çeken Aras Bulut İynemli, ünlü oyuncuya benzetildi. Bu kez oynadığı yapımlarla değil de imajı adeta sosyal medyayı birbirine kattı.

Aras Bulut İynemli’nin yeni imajı olay oldu! Görenler Mehmet Günsür’e benzetti, sosyal medya karıştı

GÖRENLER MEHMET GÜNSÜR’E BENZETTİ, SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Ünlü isim Aras Bulut İynemli katıldığı program da koyu renk takımını borda tonlarında seçmiş, içerisine giydiği gömlekle bütünlük sağlayan İynemli, gözüne taktığı siyah çerçeveli gözlükleriyle günün en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Geriye doğru taradığı saçlarıyla ve kısa sakalıyla da yeni imajını tamamlayan İynemli, Mehmet Günsür’e benzetildi.

Aras Bulut İynemli’nin yeni imajı olay oldu! Görenler Mehmet Günsür’e benzetti, sosyal medya karıştı

Sosyal medyayı karıştıran görüntülerden sonra pek çok sosyal medya kullanıcı, Aras Bulut İynemli için alıştığımız görünümünden farklı bir tarzla objektif karşısına çıkması gündeme bomba gibi düştü. 

Aras Bulut İynemli’nin yeni imajı olay oldu! Görenler Mehmet Günsür’e benzetti, sosyal medya karıştı

EVE GİDEN YOL DİZİSİ YOLDA

Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Muhteşem Yüzyıl, İçerde ve 7. Koğuştaki Mucize gibi yapımlardan tanınan Aras Bulut İynemli, televizyon ekranlarının en çok aranan isimlerinden biri olurken yeni projesi Eve Giden Yol’la gündemdeki yerini aldı.

Aras Bulut İynemli’nin yeni imajı olay oldu! Görenler Mehmet Günsür’e benzetti, sosyal medya karıştı

Onur Saylak’ın yönettiği, Sevgi Yılmaz’ın kaleme aldığı dizi de İynemli’nin iki çocuk babası Kemal karakterini oynuyor. Ünlü oyuncuya Nilperi Şahinkaya’ya birlikte başrolü paylaşan Aras Bulut İynemli’nin yeni dizisi Eve Giden Yol, izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor.

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ETİKETLER
#mehmet günsür
#Aras Bulut İynemli
#netflix
#öyle bir geçer zaman ki
#çukur
#Magazin
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