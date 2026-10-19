Aras Bulut İynemli yanan villasını yeniledi! Tadilat için servet harcadı

Rol aldığı birbirinden başarılı projelerle dikkatleri üzerine çeken Aras Bulut İynemli'nin Sarıyer'de bulunan 4 katlı villası talihsiz bir yangın felaketiyle karşı karşıya kalmıştı. Yangının izlerini evinden silmek isteyen ünlü oyuncu harekete geçmiş ve lüks villasını ikinci kez tadilata almıştı. İynemli, dört ay süren hummalı yenilemeyle baştan aşağı değişen lüks villası için adeta servet harcadı. Evinin yenileme çalışmalarıyla gündeme gelen ünlü oyuncunun evinin tadilatı için harcadığı parayı duyanlar ise şaşkına döndü. Aylar süren çalışmalar sonrası lüks villanın dönüşüm süreci tamamlandı.

ARAS BULUT İYNEMLİ YANAN LÜKS VİLLASINI TAMAMEN YENİLEDİ!

Başarılı oyunculuk kariyeriyle adını geniş kitlelere duyuran Aras Bulut İynemli'nin Sarıyer'de bulunan 4 katlı lüks villası talihsiz bir yangın felaketiyle karşı karşıya kalmıştı. Son olarak 'Deha' dizisiyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu, villasında çıkan yangın sonrası evini ikinci kez tadilata soktu. Lüks villasından yangın izlerini silmek için harekete geçen İiynemli, evini baştan aşağı yeniledi.

Aras Bulut İynemli'nin Sarıyer'deki lüks villasının bahçesindeki ahşap saunada başlayan ve kısa sürede ana binanın dış cephesi ile çatısını saran yangın, evde ciddi tahribata yol açmıştı. İynemli, dört katlı villasında meydana gelen talihsiz yangının ardından evini baştan aşağı yenileme kararı almıştı. Yangın sonrası başlatılan ilk tamiratın ardından ünlü oyuncunun mülkünü ikinci kez geniş çaplı bir tadilata soktuğu öğrenildi.

Aras Bulut İynemli'nin dış cephesinden iç mekanına kadar baştan aşağı yenilediği lüks villasının tadilatı yaklaşık 4 ay sürdü. Yaşadığı talihsiz yangın olayının ardından kapsamlı bir yenileme çalışması başlatan ünlü oyuncunun lüks evi yepyeni bir görünüme kavuştu. İynemli'nin aylar süren çalışmalar sonrası evinin dönüşüm süreci tamamlandı. Evinin yenileme çalışmalarıyla gündeme gelen ünlü oyuncunun evinin tadilatı için harcadığı parayı duyanlar ise şaşkına döndü.

İKİNCİ KEZ YENİLEDİĞİ EVİNE SERVET HARCADI!

Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre; Aras Bulut İynemli'nin evinde 17 Ağustos 2024'te yaşanan talihsiz yangında, saunadan yükselen alevler villanın dış cephesine ve çatısına ciddi zarar vermişti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası ünlü oyuncu evini yenileme kararı aldı. Oyunculuk kariyeri kadar özel hayatı da merak konusu olan İynemli, ikinci kez tadilat yaptırdığı evini baştan aşağı yeniledi.

Ünlü oyuncunun, yangının izlerini evinden silmek için adeta servet harcadığı iddia edildi. 4 ay süren yenileme sürecinde villanın hem iç dekorasyonu hem de dış mimarisi baştan sona elden geçirildi. İynemli'nin villasını adeta sıfırladığı ve hummalı çalışma için adeta servet döktüğü ortaya atıldı.

Aras Bulut İynemli'nin ikinci kez inşaat alanına dönen ve aylar süren restorasyon sürecinin ardından adeta göz kamaştıran bir "saray yavrusuna" dönüşen villası magazin gündeminde geniş yankı buldu. Evinin tadilatı için İynemli’nin cebinden çıkan rakam ise magazin kulislerinde şimdiden merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun bu yenileme projesi için adeta küçük bir serveti gözden çıkardığı söylentiler arasında yerini aldı.