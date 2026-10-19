Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 13:39
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 13:39

Aras Bulut İynemli yanan villasını yeniledi! Tadilat için servet harcadı

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin Sarıyer'deki 4 katlı lüks villası çıkan yangında olumsuz etkilenmişti. Yangının ardından evini baştan aşağı yenileme kararı alan ünlü oyuncu, tadilat için adeta servet harcadı. İynemli'nin 4 aylık dönüşüm süreci sonunda tamamlandı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Aras Bulut İynemli yanan villasını yeniledi! Tadilat için servet harcadı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 13:39
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 13:39

Rol aldığı birbirinden başarılı projelerle dikkatleri üzerine çeken 'nin 'de bulunan 4 katlı villası talihsiz bir felaketiyle karşı karşıya kalmıştı. Yangının izlerini evinden silmek isteyen ünlü oyuncu harekete geçmiş ve lüks villasını ikinci kez tadilata almıştı. İynemli, dört ay süren hummalı yenilemeyle baştan aşağı değişen lüks villası için adeta servet harcadı. Evinin yenileme çalışmalarıyla gündeme gelen ünlü oyuncunun evinin tadilatı için harcadığı parayı duyanlar ise şaşkına döndü. Aylar süren çalışmalar sonrası lüks villanın dönüşüm süreci tamamlandı.

ARAS BULUT İYNEMLİ YANAN LÜKS VİLLASINI TAMAMEN YENİLEDİ!

Başarılı oyunculuk kariyeriyle adını geniş kitlelere duyuran Aras Bulut İynemli'nin Sarıyer'de bulunan 4 katlı lüks villası talihsiz bir yangın felaketiyle karşı karşıya kalmıştı. Son olarak 'Deha' dizisiyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu, villasında çıkan yangın sonrası evini ikinci kez tadilata soktu. Lüks villasından yangın izlerini silmek için harekete geçen İiynemli, evini baştan aşağı yeniledi.

Aras Bulut İynemli yanan villasını yeniledi! Tadilat için servet harcadı

Aras Bulut İynemli'nin Sarıyer'deki lüks villasının bahçesindeki ahşap saunada başlayan ve kısa sürede ana binanın dış cephesi ile çatısını saran yangın, evde ciddi tahribata yol açmıştı. İynemli, dört katlı villasında meydana gelen talihsiz yangının ardından evini baştan aşağı yenileme kararı almıştı. Yangın sonrası başlatılan ilk tamiratın ardından ünlü oyuncunun mülkünü ikinci kez geniş çaplı bir tadilata soktuğu öğrenildi.

Aras Bulut İynemli yanan villasını yeniledi! Tadilat için servet harcadı

Aras Bulut İynemli'nin dış cephesinden iç mekanına kadar baştan aşağı yenilediği lüks villasının tadilatı yaklaşık 4 ay sürdü. Yaşadığı talihsiz yangın olayının ardından kapsamlı bir yenileme çalışması başlatan ünlü oyuncunun lüks evi yepyeni bir görünüme kavuştu. İynemli'nin aylar süren çalışmalar sonrası evinin dönüşüm süreci tamamlandı. Evinin yenileme çalışmalarıyla gündeme gelen ünlü oyuncunun evinin tadilatı için harcadığı parayı duyanlar ise şaşkına döndü.

Aras Bulut İynemli yanan villasını yeniledi! Tadilat için servet harcadı

İKİNCİ KEZ YENİLEDİĞİ EVİNE SERVET HARCADI!

Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre; Aras Bulut İynemli'nin evinde 17 Ağustos 2024'te yaşanan talihsiz yangında, saunadan yükselen alevler villanın dış cephesine ve çatısına ciddi zarar vermişti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası ünlü oyuncu evini yenileme kararı aldı. Oyunculuk kariyeri kadar özel hayatı da merak konusu olan İynemli, ikinci kez yaptırdığı evini baştan aşağı yeniledi.

Aras Bulut İynemli yanan villasını yeniledi! Tadilat için servet harcadı

Ünlü oyuncunun, yangının izlerini evinden silmek için adeta servet harcadığı iddia edildi. 4 ay süren yenileme sürecinde villanın hem iç dekorasyonu hem de dış mimarisi baştan sona elden geçirildi. İynemli'nin villasını adeta sıfırladığı ve hummalı çalışma için adeta servet döktüğü ortaya atıldı.

Aras Bulut İynemli yanan villasını yeniledi! Tadilat için servet harcadı

Aras Bulut İynemli'nin ikinci kez inşaat alanına dönen ve aylar süren restorasyon sürecinin ardından adeta göz kamaştıran bir "saray yavrusuna" dönüşen villası magazin gündeminde geniş yankı buldu. Evinin tadilatı için İynemli’nin cebinden çıkan rakam ise magazin kulislerinde şimdiden merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun bu yenileme projesi için adeta küçük bir serveti gözden çıkardığı söylentiler arasında yerini aldı. 

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin test sonucu belli oldu: Biri pozitif biri negatif
Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy yıllar sonra yeniden bir arada! Herkes küs olduklarını düşünüyordu
ETİKETLER
#villa
#Aras Bulut İynemli
#yangın
#sarıyer
#tadilat
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.