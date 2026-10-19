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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 10:46
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 10:49

Çocukluğu yokluk içinde geçen Uğur Aslan'dan alkış toplayan telefon çıkışı: "Evde en eski telefonu ben kullanıyorum"

Oynadığı yapımlarla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Uğru Aslan, kariyerinin dışında da özel hayatıyla merak konusu olmaya devam ediyor. Öyle ki senarist eşi Sema Ergenekon’la uzun yıllardır evli olan Uğur Aslan, alkış toplayan açıklamasıyla gündeme geldi. Çocukluğunun yokluk içinde geçtiğini ifade eden başarılı isim, çocuklara alınan telefonlar hakkında konuştu.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Çocukluğu yokluk içinde geçen Uğur Aslan'dan alkış toplayan telefon çıkışı:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 10:46
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 10:49

Son zamanlarda küçük çocukların elinde büyük model telefonlar görmek kimi zaman sosyal medyanın tartışma konusu arasında yer alırken ünlü oyuncu Uğur Aslan konu hakkında yeni bir açıklama yaparak alkışları topladı. Ünlü senarist Sema Ergenekon’la mutlu bir evliliği olan Aslan, çocukluğunun yokluk içinde geçtiğini ifade ediyor. Bu ifadesinin arkasından evde en eski telefonu da kendisinin kullandığını ifade ediyor.

ÇOCUKLUĞU YOKLUK İÇİNDE GEÇEN UĞUR ASLAN'DAN ALKIŞ TOPLAYAN TELEFON ÇIKIŞI!

, , Karadayı gibi yapımlarla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Uğur Aslan, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da oldukça konuşulan isimlerden biri haline geliyor. Diğer bir yandan oynadığı her yapımla adını geniş kitlelerce de duyuran Uğur Aslan, yapmış olduğu açıklamalarla gündem oldu.

Çocukluğu yokluk içinde geçen Uğur Aslan'dan alkış toplayan telefon çıkışı: "Evde en eski telefonu ben kullanıyorum"

Özellikle de son yıllarda iyice artış gösteren yeni model telefonların çıkmasıyla da hemen hemen herkesin elinde üst model ve marka telefonlar daha da satışı çıkarılıyor. Herkes yeni çıkan telefonları almak için sıraya girerken Uğur Aslan’dan konu hakkında alkış toplayan telefon çıkışıyla yakından takip edilmeye başlandı.

Çocukluğu yokluk içinde geçen Uğur Aslan'dan alkış toplayan telefon çıkışı: "Evde en eski telefonu ben kullanıyorum"

Uğur Aslan çocukluğunda yokluk içinde büyüdüğünü anlatırken yıllar sonra fark ettikleriyle bu aralar magazinin en dikkat çeken isimlerinden biri oluyor. Babasının kahyalık yaptığı bir çiftlikle muz kabuklarını görüp onu sürekli kokladıklarını anlatırken yıllar sonra Sema Ergenekon’un ona sorduğu 'Uğur sen niye eve kilo kilo muz alıp yemiyorsun?' demesiyle travması olduğunu ifade ediyor.

Çocukluğu yokluk içinde geçen Uğur Aslan'dan alkış toplayan telefon çıkışı: "Evde en eski telefonu ben kullanıyorum"

"Evde En Eski Telefonu Ben Kullanıyorum"

Şimdilerde ise çocuklarına yeni telefon alındığı zaman çocuklardan çıkan telefonun da kendisinde olduğu ifade eden Uğur Aslan, her yeni çıkan modeli de almadığını ifade ediyor. Çocukluğunda da yokluk içinde büyüyen Aslan, yapmış olduğu açıklamasıyla da yeni bir tartışmayı da gün yüzüne çıkardı.

Çocukluğu yokluk içinde geçen Uğur Aslan'dan alkış toplayan telefon çıkışı: "Evde en eski telefonu ben kullanıyorum"

Uğur Aslan, “Bizim evde 'Yeni model çıkmış baba, hemen alalım' diye bir şey yok. Aile içinde telefonlar el değiştiriyor, en eskisi bende duruyor. Büyük kızım Asya'nın eskisini ben alıyorum, bir üst model kendi içimizde dönüyor. O kadar para vermeye gerek yok, telefoncu arkadaşımızdan 3-5 lira fark ödeyerek takasla alıyoruz." sözlerini ifade etmesinin ardından sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Çocukluğu yokluk içinde geçen Uğur Aslan'dan alkış toplayan telefon çıkışı: "Evde en eski telefonu ben kullanıyorum"

Sosyal medya da Uğur Aslan’a destek verenler de yer alırken, kimisi de bu açıklamayı abartı bulduğunu ifade etti. Telefon alırken normalde de işleyişinin bu şekilde yapılaması gerektiğini söyleyenler de oldu.

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ETİKETLER
#yargı
#uğur aslan
#sema ergenekon
#kara sevda
#Karadayı
#Magazin
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