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Türkiye'de kış erken başladı! Birçok il beyaza büründü: Kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 12:04
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 12:09
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Türkiye'de kış erken başladı! Birçok il beyaza büründü: Kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı uyarıların ardından birçok kentte kar yağışı etkisini arttırdı. Sıcaklıkları hızla düşerken; Karabük, Bitlis, Iğdır ve Erzurum'un yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Palandöken Dağı'nda kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü bölgede etkileyici manzaralar ortaya çıktı. 

2
kar yağışı

PALANDÖKEN'DE KAR KALINLIĞI 1 METREYE ULAŞTI

Erzurum'da kış mevsimi etkisini artırırken, Palandöken Dağı'nın zirvesinde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi buldu. Hava sıcaklığının gece eksi 7 dereceye kadar düştüğü zirvede, Ejder Off-Road ekibi sezonun ilk zorlu ve adrenalin dolu macerasını gerçekleştirdi.

3
kar yağışı

KARABÜK'ÜN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Karabük’ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte doğa beyaz örtüyle kaplandı. Ovacık ilçesinde de hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek rakımlı köylerde kar yağışı etkili oldu. İlçeye bağlı Beydili köyü sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü.

4
kar yağışı

BİTLİS'TE KÖYLER BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi Kışkılı köyü etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Mevsimin ilk karıyla birlikte günlük yaşam olumsuz etkilerinken, ortaya ise güzel görüntüler çıktı. Özellikle yüksek rakımı nedeniyle soğuk havanın erken hissedildiği bölgede günler öncesinde kış hazırlıklarını tamamlayan vatandaşlardan Ayhan Gültekin, Kışkılı’da mevsimin ilk karının yağdığını söyledi.

5
kar yağışı

IĞDIR'DA YAĞMUR YERİNİ KARA BIRAKTI

Iğdır'da etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Ağrı Dağı, Pamuk Dağı ve Zor Sıra Dağları'nın zirveleri karla kaplandı. Zirveden eteklere doğru geniş bir alanda kar örtüsü oluşurken, dağ Iğdır kent merkezinden de görüldü. Yaklaşık 2 bin 900 metre rakımlı Pamuk Dağı'nın zirveleri de karla kaplandı. Iğdır ile Ağrı sınırı boyunca uzanan Zor Sıra Dağları'nda da kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde kış şartları kendini göstermeye başladı.

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kar yağışı

KARS'TA YÜKSEK KESİMLER KARLA KAPLANDI

Kars'ta sabaha doğru başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, yüksek rakımlı köyleri beyaza bürüdü. Yağışla birlikte köy evlerinin çatıları, yollar, meralar ve tarım arazileri karla kaplanırken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

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