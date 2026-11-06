Türkiye'de kış erken başladı! Birçok il beyaza büründü: Kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

IĞDIR'DA YAĞMUR YERİNİ KARA BIRAKTI

Iğdır'da etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Ağrı Dağı, Pamuk Dağı ve Zor Sıra Dağları'nın zirveleri karla kaplandı. Zirveden eteklere doğru geniş bir alanda kar örtüsü oluşurken, dağ Iğdır kent merkezinden de görüldü. Yaklaşık 2 bin 900 metre rakımlı Pamuk Dağı'nın zirveleri de karla kaplandı. Iğdır ile Ağrı sınırı boyunca uzanan Zor Sıra Dağları'nda da kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde kış şartları kendini göstermeye başladı.