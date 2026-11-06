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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 08:46
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 10:01

Sarıgül soruşturmasında 11 kişi daha gözaltına alındı: Şişli Meslek Yüksek Okulu'na kayyum atandı

Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturmasında 11 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Şişli Meslek Yüksek Okulu'na da kayyum atandı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Sarıgül soruşturmasında 11 kişi daha gözaltına alındı: Şişli Meslek Yüksek Okulu'na kayyum atandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 08:46
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 10:01

Sarıgül ailesine yönelik "" iddiasıyla yürütülen yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada sayısı arttı. Alınan son dakika bilgisine göre, soruşturmada 11 kişi daha gözaltına alındı.

HABERİN ÖZETİ

Sarıgül soruşturmasında 11 kişi daha gözaltına alındı: Şişli Meslek Yüksek Okulu'na kayyum atandı

Bilgi Okunma süresi 3 saniyeye düşürüldü.
Son dakika haberinin detayları hazırlanmaktadır.
Haberin detayları şu anda hazırlanıyor.
Bilgi Okunma süresi 3 saniyeye düşürüldü.
Sarıgül soruşturmasında 11 kişi daha gözaltına alındı: Şişli Meslek Yüksek Okulu'na kayyum atandı

GÖZALTI SAYISI ARTIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda Selin Sarılı, Leyla Anıl Gol, Mehmet Sedat Bekiroğlu, Ahmet Seval, Melih Karagöz, Yusuf Eren, Belen Tekinbaş, Cihan Erdönmez, Hülya Kahraman, Ali Ergün Gümüş ve Ali Aydın gözaltına alındı.

Sarıgül soruşturmasında 11 kişi daha gözaltına alındı: Şişli Meslek Yüksek Okulu'na kayyum atandı

ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEK OKULU'NA KAYYUM ATANDI

Öte yandan soruşturma kapsamında Şişli Meslek Yüksek Okulu'na da kayyum atandı. Aklama faaliyetlerinde Şişli Meslek Yüksek Okulu'nun da kullanıldığına ilişkin tespitler üzerine şüpheliler gözaltına alınırken, bu tespitler doğrultusunda kayyum atanması talep edildiği kaydedildi.

SORUŞTURMA HAKKINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Alman vatandaşı K.P. ve M.B'nin "80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği" ve "1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundukları belirtildi.

Ayrıca, müştekilerin konuya ilişkin bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e ilettiklerini, söz konusu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildiklerini öne sürdükleri vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müşteki ifadeleri, sundukları ses ve görüntü kayıtları ile soruşturma kapsamında elde edilen delillerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı verildi. TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar, ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecektir. Soruşturma işlemleri devam etmektedir."

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#soruşturma
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#Kara Para Aklama
#Sarıgül Ailesi
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